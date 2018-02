Před necelými čtyřmi lety přivedla tehdejší ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) svého spolužáka z vysoké školy Martina Kučeru na post náměstka pro ekonomiku a evropské fondy. Nestraník se zkušenostmi z manažerských pozic v Erste Bank nebo Citibank měl na starosti čerpání evropských peněz a jeho oddělení v tom bylo úspěšné. Po nástupu jednobarevné vlády Andreje Babiše (ANO) ale přišel o místo.

Kabinet tehdy odvolal více než dvacet odborných náměstků, teď chystá změnu zákona, aby to příště šlo snáze.

"Když končila ministryně, státní tajemník mi podepsal hodnocení, že je všechno v pořádku. Trochu mě proto zaskočilo, když mě za 14 dní vyhodili," popisuje svůj odchod Kučera. Spolu s ostatními se dva dny před Štědrým dnem dozvěděl, že musí odejít.

Vlnu personálních změn schválila vláda v prosinci pomocí takzvané systemizace, která řeší organizační strukturu úřadů.

Podle zákona o státní službě je to jediná možnost hromadné výměny úředníků. Parlament zákon přijal po dlouholetém tlaku Evropské unie. Bránit má právě čistkám ve vedení úřadů po nástupu každé nové vlády.

V době, kdy se Babišův kabinet zbavil desítek vysokých úředníků, už bylo téměř jisté, že neuspěje s žádostí o důvěru ve sněmovně. To se potvrdilo a kabinet teď vládne v demisi. Přesto chce Babiš prosadit další změny ve služebním zákoně, které by usnadnily manévrování se státními zaměstnanci.

"Státní tajemníci a náměstci jsou těžko odvolatelní, i když někteří na ty funkce profesně nemají a státní tajemníci mají de facto větší pravomoci než ministr," uvedl premiér na sociálních sítích.

Související Před 1 hod Mocenská arogance vlády suplentů Před 1 hod Andrej Babiš chce zavést firemní řízení státu a zákon o státní službě mu v tom překáží. Pokud se vláda bez důvěry pokouší o změnu této normy,...

Novela zákona, kterou vláda projedná na středeční schůzi, předpokládá, že se takzvaný superúředník (náměstek pro státní správu), který dohlíží nad služebním zákonem, přesune z ministerstva vnitra přímo pod premiéra.

Úpravou by prošlo i služební hodnocení, aby se úředníci dali snáze propouštět. V současnosti jsou úředníci hodnoceni jednou ročně. Novela by jednotný termín zrušila. Pokud materiál v současné podobě projde parlamentem, někteří úředníci by mohli být hodnoceni jednou za 90 dní, jiní až po třech letech.

Podle iniciativy Rekonstrukce státu by úprava hodnocení znamenala změnu k horšímu.

"Může umožnit účelové vyhazovy a tím destabilizovat a politicky ovlivňovat státní správu," uvedli zástupci iniciativy v tiskové zprávě.

Související Infografika N

Už prosincová vlna změn přitom spustila kritiku − nejen od opozičních politiků, ale i nevládního sektoru. Podle spolku Oživení, který v uplynulých dnech analyzoval průběh loňských změn, ministerstva neuvedla pro rušení postů dostatečné argumenty.

"Zdůvodnění organizačních změn na úrovni odborných náměstků byla buď vágní, nebo zcela chyběla. Odůvodnění jenom naplnila formální požadavky na proces systemizace, ale z věcného hlediska ji nevysvětlila," řekl Martin Kameník z Oživení.

Předvánoční usnesení vlády fakticky zrušilo nebo sloučilo některé funkce, případně je nahradilo novými. Nejvíce se změny dotkly dvou velkých ministerstev, která před říjnovými poslaneckými volbami řídili sociální demokraté. Na ministerstvu průmyslu skončilo šest náměstků ze sedmi, na ministerstvu práce a sociálních věcí muselo odejít pět náměstků z osmi. Dotčení lidé se mohli znovu ucházet o místo ve výběrovém řízení. V něm ale zatím uspěli jen dva bývalí náměstci.

Podle Kameníka na konci roku selhal zejména náměstek pro státní správu Josef Postránecký, protože nepožadoval důkladnější vysvětlení systemizace. Náměstek však trvá na tom, že odůvodnění systemizace bylo dostačující. "V některých případech bylo na základě prvotního posouzení předložených návrhů odůvodnění upřesněno," napsal HN Postránecký.

Pokud by se potvrdilo, že prosincové změny nebyly v pořádku, může to nahrát vyhozeným náměstkům, kteří zvažují, že se obrátí na soud. Mezi ně patří i Kučera.

Na místo náměstka by se ale znovu vrátit nechtěl. "Jde mi o princip," prohlašuje.