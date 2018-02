Porážek finanční správy u soudů kvůli zajišťovacím příkazům v poslední době přibylo. Nařízení, kterými berňák zabavuje majetek firem kvůli podezření z daňového podvodu, nedávno Nejvyšší správní soud zrušil u dvou podniků. Třetí verdikt v neprospěch správce daně vynesl před pár dny Krajský soud v Hradci Králové. Finanční správa případy nekomentuje. "Nebudeme se vyjadřovat k rozsudkům, se kterými jsme ještě neměli možnost se řádně seznámit a zanalyzovat je," sdělila mluvčí Kateřina Vaidišová.

S 19 zajišťovacími příkazy si v létě roku 2015 přišli úředníci pro 48 milionů korun do firmy Majority Petrol z Dobroměřic u Loun. Zlikvidovali tak obchodníka s pohonnými hmotami, který provozoval tři vlastní čerpací stanice. "Vůbec nebrali ohled na to, že jsme dlouholetá firma se zaměstnanci a bez jakýchkoliv finančních nedoplatků. Na majetek a účty uvalili exekuce a udělali z nás nespolehlivého plátce DPH, se kterým nikdo neobchoduje," říká jednatelka Majority Petrol Mirka Korfová. Firmě se podařilo uhájit alespoň pumpy, aby je berňák nedal do dražby. Zůstal jí tak příjem z jejich pronájmu.

Vydání zajišťovacích příkazů opřela finanční správa o domněnku, že Majority Petrol neuhradí DPH, až jí bude stanovena. Firmu ani nepodezřívala ze zapojení do řetězových podvodů s DPH. Úředníci prostě usoudili, že budoucí daň převýší majetek firmy a ta nebude schopna ji uhradit. "Úplně nesmyslně vypočetli doměření daně. Proti tomu se budeme také bránit. Budeme požadovat náhradu škody," dodala Korfová.

Firma se domohla zrušení zajišťovacích příkazů u Nejvyššího správního soudu a poté u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Argumentovala mimo jiné tím, že "postačí-li označit pohonné hmoty za rizikovou komoditu, dalo by se tím zdůvodnit vydání zajišťovacích příkazů vůči všem obchodníkům s pohonnými hmotami".

Předsedkyně senátu Nejvyššího správního soudu Daniela Zemanová v rozsudku uvedla, že rychlou exekuci majetku mohl správce daně použít až ve chvíli, kdy by daň byla opravdu stanovena v předpokládané výši, což nebylo jisté. "Možná by ani rychlé exekuce nebylo třeba. Pokud společnost dobře hospodaří a dlouhodobě vytváří zisk, přichází v úvahu i posečkání daně, placení ve splátkách či za pomoci úvěru," konstatovala soudkyně.

Pojistka do budoucna

Jičínská firma K.M.D. vyhrála spor s finanční správou u Nejvyššího správního soudu už podruhé. Odvolací finanční ředitelství se po první prohře nevzdalo a znovu to zkusilo. Opět neúspěšně. Firma se u soudu bránila proti pěti zajišťovacím příkazům, kterými si správce daně řekl o čtyři miliony. Těmi si pojistil, že nepřijde o DPH vyměřené v budoucnu. Firma ale daň neměla odvádět, jelikož zboží vyvezla do Německa.

Zda k obchodu skutečně došlo, si berní správa ověřovala u německé firmy Dacon. Dotázala se přitom bývalého šéfa, který tvrdil, že jičínskou společnost nezná a Dacon s ní nikdy neměl žádné obchodní vztahy. Jeho nástupce naopak dosvědčil, že zboží od K.M.D. odebrali, což také český partner doložil dodacími listy a fakturami. To ovšem berní úředníci nevzali v potaz. Firmě navíc vyčítali, že má sídlo na adrese, kde je nahlášena spousta dalších firem.

Nejvyšší správní soud i v tomto případě uvedl, že finanční správa musí mít vydání zajišťovacích příkazů podložené argumenty a nestačí jen odůvodněná obava. "Pokud by tomu tak nebylo a soud by přezkoumával pouze odůvodněnou obavu ve vztahu k budoucí vymahatelnosti dosud nestanovené daně, pak by byl správním orgánům otevřen prostor pro jinak neomezenou libovůli, která není slučitelná s demokratickým právním státem," uvedla v rozsudku předsedkyně senátu Nejvyššího správního soudu Marie Žišková. Připomněla, že zajišťovací příkaz představuje závažný zásah do základního práva na ochranu vlastnictví a do práva podnikat.

Čeká se na hlavní vlnu

Minulý týden zrušil Krajský soud v Hradci Králové 14 zajišťovacích příkazů ve výši 15 milionů korun, které v prosinci 2016 uvalila finanční správa na distributora léčiv Interpharmac. Firma je součástí skupiny International Pharmaceutical Corporation, jež poskytuje služby pro zdravotnictví a provozuje síť lékáren po celé republice. Podle majitele společnosti Martina Mašáta nebyl k zajišťovacím příkazům důvod. Víc se ke sporu s finanční správou nechtěl vyjadřovat.

Ministerstvo financí doposud obhajovalo vydávání zajišťovacích příkazů tím, že soudy tuto praxi převážně potvrzují. Komora daňových poradců ale namítala, že předkládané statistiky jsou zkreslené, protože hlavní vlna "zajišťováků" přes soudy zatím neprošla. "Podle mých informací je nedokončených 113 soudních sporů. Jen 39 případů je u Městského soudu v Praze, dalších 29 u Nejvyššího správního soudu," vyčíslil šéf sekce daní a poplatků v Komoře daňových poradců Tomáš Hajdušek. Sedmnáct žalob na zajišťovací příkazy eviduje Krajský soud v Brně.

