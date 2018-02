Novým "číslem dvě" Evropské centrální banky bude dosavadní španělský ministr hospodářství Luis de Guindos.

Muž, který společně s lidoveckým premiérem Marianem Rajoyem provedl Španělsko lety hluboké hospodářské krize a pomohl nastartovat stále ještě probíhající oživení. Španělská vláda doufá, že zvolení de Guindose je prvním krokem na cestě k posílení jejího vlivu na další směřování evropské integrace.

Že de Guindos do funkce usedne, musí za měsíc ještě potvrdit summit EU. To by ale měla být jen formalita. V každém případě je už předmětem spekulací, kdo nahradí v čele ECB Itala Maria Draghiho. Tomu končí mandát už příští rok. Protože nyní uspěl zástupce "jižního křídla" eurozóny, tak roste pravděpodobnost, že novým guvernérem bude někdo ze "severu". A to možná Jens Weidmann, guvernér německé centrální banky, napsal list Financial Times.

Nastartoval domácí ekonomiku

Osmapadesátiletý de Guindos je ministrem hospodářství od roku 2011, kdy volby ve Španělsku vyhrála Lidová strana v čele s Rajoyem. Dříve působil jak ve státních službách, konkrétně na ministerstvu financí, tak v soukromém sektoru.

Pracoval například ve španělské pobočce banky Lehman Brothers až do kolapsu v roce 2008 nebo v poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers.

Luis de Guindos (58) Rodák z Madridu a vystudovaný ekonom je od roku 2011 španělským ministrem hospodářství. Předtím pracoval na ministerstvu financí i ve firmách jako Lehman Brothers či PwC. Nyní míří do funkce viceprezidenta ECB. Je ženatý, má dvě děti. Je silně věřící. Ve volném čase hraje tenis a netají se láskou k fotbalovému klubu Atlético Madrid.

Rajoy dal svému ministrovi, který dříve patřil mezi jeho blízké poradce, nelehký úkol. Měl postavit španělskou ekonomiku, tehdy v hluboké finanční a ekonomické krizi, zpátky na nohy. Hrozilo dokonce, že země skončí jako Řecko, Portugalsko nebo Irsko a bude muset požádat o finanční záchranu.

Právě de Guindos byl hned druhým nejdůležitějším člověkem ve vládě, a to po Rajoyovi. Ten mu dal výrazně více pravomocí než třeba ministrovi financí Cristóbalu Montorovi − ten měl na starosti "jen" daně a škrty.

I proto de Guindos sehrál klíčovou roli při ozdravění španělského hospodářství a zejména bankovnictví. Pomohl vyjednat záchranný úvěr pro banky, očistit a výrazně zeštíhlit celý sektor.

Z dřívějšího počtu 50 problematických regionálních spořitelen "cajas", které táhly dolů špatné úvěry, jich nakonec zbyla asi desítka. "Španělsko tehdy provedlo učebnicovou záchranu bank. Zavřelo ty, které nemohly přežít, a rekapitalizovalo ty životaschopné. A potom nesplácené úvěry převedlo do špatné banky," vysvětlil nedávno Angel Ubide, analytik z Goldman Sachs.

De Guindos patří mezi zastánce úspor a strukturálních reforem. A to vyžadoval také po zadluženém Řecku. "Nikdy nezameškal příležitost stát na straně německého ministra financí Wolfganga Schäubleho," napsal o něm někdejší ministr financí Řecka Janis Varufakis.

Vůbec nejvýznamnější reformou, na které se de Guindos podílel, bylo zjednodušení pracovního zákoníku. Tato reforma zahrnovala jak snížení odstupného, tak i zlehčení pravidel pro propouštění zaměstnanců.

Z recese se španělská ekonomika, čtvrtá největší v eurozóně, vymanila v roce 2013. "Byli jsme slabým článkem eurozóny. Nyní jsme nejdynamičtější ekonomikou regionu," uvedl de Guindos. Loni HDP zěmě podle odhadů vzrostl asi o tři procenta, za poslední čtyři roky vznikly dva miliony nových pracovních míst.

Nezaměstnanost se díky tomu za posledních pět let snížila téměř o 10 procentních bodů na 16,4 procenta.

Hra o větší vliv

Španělsko po letech, kdy se muselo kvůli krizi soustředit na domácí potíže, doufá, že opět bude mít silnější hlas v rozhodování, kam se vydá EU po brexitu. Tamní vláda, která se může opřít o proevropskou populaci, vidí zvolení de Guindose jako předzvěst k získání většího vlivu.

"Francouzsko-německé duo považuji za vedoucí síly v Evropě. Je sice velmi silné, ale přesto si myslím, že i další národy by měly posouvat dál evropský projekt. Také Španělsko a Itálie by měly hrát výraznější roli," uvedl nedávno španělský ministr zahraničí Alfonso Dastis na setkání s

podnikateli v Berlíně.

"Španělsko má příležitost hrát v Evropě větší roli. Velkou otázkou je, zda budou schopni ji využít," uvedl pro list Financial Times analytik Pol Morillas z barcelonského think-tanku CIDOB. Kritici ale namítají, že španělské ambice mohou zmařit jak potíže v Katalánsku, tak i oslabená vláda. Premiér Rajoy totiž nemá v parlamentu většinu.

Luis de Guindos je španělským ministrem hospodářství. Jeho budoucím zaměstnavatelem ale bude Evropská centrální banka. Foto: Reuters

