Velice konzervativní Saúdská Arábie učinila další krůček ve svých reformách. Ženy budou moci zakládat vlastní firmy a živnosti, aniž by musely mít svolení mužského poručníka. Bude jim rovněž umožněno využívat služby, které stát poskytuje občanům on-line. V Rijádu to oznámilo ministerstvo obchodu.

Další vládní úleva poskytnutá ženám zapadá do programu "hospodářské a společenské modernizace", který vyhlásil korunní princ Muhammad bin Salmán, často považovaný za faktického vládce pouštního království.

Cílem zmíněného opatření je především povzbudit ekonomickou aktivitu saúdských žen, které nyní představují kolem 22 procent pracovních sil. Do roku 2030 by to podle vládních záměrů mělo být přes 30 procent, informuje agentura APA.

Například státní zastupitelství v Rijádu minulý týden oznámilo, že hodlá do svých služeb poprvé přijmout několik žen. Hlavní pasový úřad zase sdělil, že na 140 neobsazených pozic, jež jsou u přepážek na mezinárodních letištích i na hraničních přechodech, se hlásí 107 tisíc žen.

Saúdská vláda letos ženám povolila navštěvovat vybraná fotbalová utkání. Avšak jenom za doprovodu mužských členů rodiny a zaujmout místa mohou ve zvlášť vyhrazeném "sektoru pro rodiny".

Od letošního června budou moci ženy legálně usednout za volant a užít si jízdu, aniž by se musely jako dosud obávat citelného postihu.

Ale pro ženy v pouštním království i tak nadále platí četná společenská omezení. Tvoří většinu absolventů univerzit, ale studium jim vždy musí povolit muž. Bez jeho souhlasu nemohou cestovat ani třeba k příbuzným. Saúdské ženy se nemohou účastnit voleb na různých úrovních či být voleny do politických orgánů.

Světové hospodářské fórum, soukromá organizace sídlící ve švýcarské Ženevě, ve své zprávě "Global Gender Gap" v roce 2016 zařadila v oblasti rovnoprávnosti žen Saúdskou Arábii až na 141. místo ze 144 sledovaných zemí.