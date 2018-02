Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO) přišel s překvapivě otevřeným vyjádřením. V případě, že jeho stranický šéf a premiér v demisi Andrej Babiš dohodne novou vládu, která se bude opírat o hlasy Svobody a přímé demokracie Tomia Okamury, skončí.

Pelikán své rozhodnutí odůvodňuje tím, že nechce sedět ve vládě, jejíž existence závisí na podpoře "fašistické strany", jak ji sám nazývá. Proti spolupráci s komunisty se však nevymezuje.

"Pro mě je nepřijatelné být ve vládě, která se bude jakkoliv opírat o SPD," říká v rozhovoru pro HN Pelikán. Připojil se tak ke svému kolegovi ministru dopravy Danu Ťokovi, který na začátku minulého týdne také veřejně odmítl sedět ve vládě s podporou Okamurovy SPD. Dalším z ministrů ANO, kteří s touto stranou mají problém, je ministr zahraničí Martin Stropnický. Ten však své názory veřejně nevyjádřil tak ostře jako právě ministr spravedlnosti.

Babiš SPD nepreferuje

Pelikán odmítá být ve vládě s podporou SPD především kvůli tomu, že Okamurovo hnutí bude za své hlasy požadovat protislužby. "SPD by za to mohlo chtít cokoliv i v průběhu volebního období. A já se nechci dostat do pozice, kdy budu muset nějakým způsobem korigovat své názory nebo postupy podle toho, co chce nebo nechce fašistická strana," dodal ostře ministr.

Robert Pelikán (38) ◼ Po absolvování Právnické fakulty UK začal v roce 2002 pracovat v advokacii. ◼ V roce 2013 nejprve nastoupil na ministerstvo financí. Poté na ministerstvu spravedlnosti vystřídal náměst­kyni Hanu Marvanovou. ◼ V březnu 2015 se stal šéfem resortu, když nahradil ministryni Helenu Válkovou (ANO). ◼ Jeho matka Irena Pelikánová je soudkyní tribunálu Soudního dvora EU. ◼ Je rozvedený, má syna.

Babiš přitom v úterý zopakoval, že hlasy SPD a komunistů pro sestavení a podporu nové vlády nepreferuje. "Ve vládě určitě ne, my mluvíme o toleranci a samozřejmě to nejsou naše preferované varianty," řekl premiér.

Musíme zůstat v EU a NATO

Okamura už dlouho opakuje, že jeho strana je připravena pro vládu ANO hlasovat výměnou za to, že Babišovo hnutí podpoří některé body z programu SPD. Dosavadní jednání obou stran se tak točila především okolo zákona o obecném referendu. Podle Pelikána to však pro hnutí ANO není zásadní téma. Důležité ale je, aby zákon neumožňoval vypsat referendum na téma odchodu Česka z Evropské unie či z NATO.

"Vím-li, že setrvání v těchto institucích je pro naši zemi životně důležité, tak nemohu takovou otázku vůbec ani položit," řekl ministr. A právě v tomto bodě se ANO s SPD neshodne. Okamura odchod z EU podporuje a chce dát Čechům možnost si ho odhlasovat.

O referendu s SPD a dalšími stranami za ANO jedná Pelikánova předchůdkyně v čele ministerstva Helena Válková. Současný ministr se podle svých slov do debat s Okamurou "nehrne". "Neumím si moc představit, že by proběhlo harmonické jednání mezi mnou a zástupci SPD," míní Pelikán. Před pár měsíci přitom pro Okamuru zvedl ruku, když se hlasovalo, zda má být místopředsedou Poslanecké sněmovny. V České televizi pak nedávno označil za chybu, že byl Okamura do funkce zvolen. Pelikán zatím není rozhodnutý, zda případně zvedne ruku pro Okamurovo odvolání, když k opětovnému hlasování dojde.

Okamurova podpora vlády a přijatelnost šéfa SPD ve vedení sněmovny jsou podle ministra dvě různé věci. "Je něco jiného, jestli jsem, nebo nejsem ochoten strpět, i když mi to není příjemné, že mi tu a tam dává slovo ve sněmovně pan Okamura," podotkl.

Babiš a StB? Počkáme si

Ochotu podílet se s ANO na vládě projevila i ČSSD a naposledy starostové. Ovšem pod podmínkou, že v ní nebude sedět trestně stíhaný člověk, tedy premiér Babiš. Hnutí ANO ale na post premiéra nikoho jiného nevybere, což potvrdil i Pelikán. "Považuji to za absurdní. Po volbách se toho všichni chytili, ale přijde mi, že si spletli výsledky," dodává.

Premiér Babiš má kromě trestního stíhání kvůli údajně neoprávněné dotaci na jeho luxusní sídlo Farma Čapí hnízdo ještě další problém. Údajnou spolupráci s komunistickou Státní bezpečností. S Pelikánovým názorem na šéfa ANO to však nijak nehýbe. A to ani poté, co slovenský soud minulý týden rozhodl, že Andrej Babiš je ve svazcích StB veden oprávněně.

"Počkám si v této věci na konečné rozhodnutí soudu. Nemáme ho, protože se teprve ukázalo, kdo má být technicky žalován v těchto sporech. Jsem někdo, kdo respektuje pravomocné rozhodnutí soudu. Je nezbytné ho brát za konečné i v případě, že by bylo chybné," říká Pelikán a dodává, že viděl mnoho chybných soudních rozhodnutí.