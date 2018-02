Evropský rozpočet na příští období sice začne platit až od roku 2021, s faktem, že financí ubude, ale Česko počítá už teď. Snížení prostředků z evropských fondů by prý nemělo být žádným větším problémem. "Dokázali bychom se spokojit i s menším objemem peněz," říká v rozhovoru s HN státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař.

V současném sedmiletém rozpočtovém období má Česko na svůj rozvoj k dispozici zhruba 23 miliard eur, v dnešním kurzu skoro 600 miliard korun. Používá je například na stavby silnic, rekonstrukce veřejných budov, podporu vědy a výzkumu nebo na vzdělávání a rekvalifikace.

Evropské peníze tak představují skoro třetinu všech veřejných investic. Další desítky miliard korun mají k dispozici čeští zemědělci.

I když dotací nejspíš ubude, Česko z evropského rozpočtu stále dostane výrazně více peněz, než kolik do něj odvede.

Chmelař v pátek pojede s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO) na summit lídrů zemí Evropské unie do Bruselu. Budoucnost evropského rozpočtu bude jedním z hlavních témat.

Společný evropský rozpočet představuje přibližně procento ekonomického výkonu EU. Evropská komise chce, aby ho státy unie mírně navýšily na zhruba 1,1 až 1,2 procenta. Důvodem je fakt, že Brusel i země EU požadují víc peněz na nové priority, jako je boj s migrační krizí, posílení evropské obrany nebo zvýšení bezpečnosti před teroristickými útoky.

"Nejsem kouzelník, tyto cíle můžeme naplnit, jen když budeme mít k dispozici víc peněz," prohlásil německý eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger.

Příští evropský rozpočet navíc přijde zhruba o 13 miliard eur ročně, kterými do něj přispívala Velká Británie. Komise navrhuje výpadek způsobený brexitem z poloviny zacelit škrty ve výdajích a z poloviny novými příjmy.

Zhruba tři čtvrtiny evropského rozpočtu představují podpora chudším regionům a zemím, jako je Česko, a dotace do zemědělství. Jakékoliv rozpočtové škrty se tak těmto oblastem mohou jen těžko vyhnout. Státní tajemník Chmelař to připouští, i když zdůrazňuje, že i poté do Česka stále poplynou velmi významné částky. K tomu, že Česko od roku 2021 dostane na dotacích méně, přispěje i to, že bohatne.

Česká vláda patří k těm, jež jsou ochotné evropský rozpočet mírně navýšit. Nebrání se ani tomu, že stoupne také český příspěvek do společné evropské pokladny. Podle Chmelaře k tomu vláda může dát souhlas, "když se v EU shodneme, že témata jako sbližování životní úrovně, zemědělská politika, podpora bezpečnosti nebo boj proti migrační krizi je potřeba řešit společně", tedy na úrovni EU.

Státy jako Nizozemsko nebo Rakousko navýšení rozpočtu odmítají, naopak Němci s tím souhlasí.

Česko zároveň požaduje větší slovo ohledně toho, na jaké účely evropské dotace použije. Výrazně zde klesla nezaměstnanost, a vláda by tak chtěla peníze původně určené třeba na rekvalifikace lidí bez práce přesunout například na stavbu silnic. K tomu je ovšem nutný souhlas Bruselu. "Potřebujeme flexibilitu, abychom mohli sami rozhodnout, kam investovat," tvrdí premiér Babiš. S tím souhlasí i Chmelař. Debata o celkovém objemu dotací je prý "až druhotná".

Návrh na podobu nového víceletého rozpočtu předloží Evropská komise začátkem května. Lídři států EU by měli na pátečním summitu v Bruselu říct, co od ní očekávají.