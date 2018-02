Pět a půl roku vězení pro poslance ruského parlamentu Vladislava Reznika požaduje prokuratura v Madridu kvůli jeho spojení s členy obávané petrohradské mafie, kteří ve Španělsku prali pomocí obchodů s nemovitostmi peníze. Celkem před soudem stojí osmnáct obžalovaných. Sám Reznik se dostavil na přelíčení s tím, že věří ve španělský právní systém.

Jak píše list EP National, Reznik a jeho manželka Diana Gindinová prohlásili, že "celý případ s nimi nemá nic společného kromě toho, že mají stejnou národnost jako lidé, kteří mohou být spojeni se zločineckými organizacemi". Dva z obviněných − Michail Rebo a Leonid Chazin − uzavřeli dohodu se soudem a ještě před hlavním líčením si odnesli tresty ve výši dvou let.

Vyšetřování začalo už v roce 2002. Podle státního zástupce Josého Grindy se o šest let později skupina ruských občanů usídlila ve Španělsku a začala pomocí operací s nemovitostmi prát peníze ruské mafie. Založili stovky fiktivních společností, které si mezi sebou prodávaly byty a domy a neustále zvyšovaly jejich cenu. Tím legalizovali peníze získané z pašování drog, obchodu se zbraněmi a z vydírání podnikatelů.

Ústřední postavou skupiny byl Gennadij Petrov, člověk spojený s takzvanou tambovskou bandou, jež v první polovině 90. let ovládala Petrohrad. Petrov byl ve Španělsku zatčen v roce 2008 v rámci policejní operace Trojka a strávil půldruhého roku ve vazbě. Následně byl podmínečně propuštěn. Jenže odjel do Ruska a dnes žije v Petrohradě.

Policie tehdy tvrdila, že Petrov a jeho lidé jsou napojeni na Kreml a že disponují odposlechy, kdy si petrohradský gangster volal například s šéfem ruského Vyšetřovacího výboru, jakési obdoby FBI, Alexandrem Bastrykinem, exšéfem daňové správy a později ministrem obrany Anatolijem Serďjukovem nebo ministrem telekomunikací Leonidem Rejmanem.

Skupina také organizovala dovolené ve svých vilách pro řadu ruských poslanců. Bývalý předseda rozpočtového výboru Vladislav Reznik byl nejčastějším hostem, ovšem nikoliv jediným.

Všechny zmiňované politiky spojuje to, že svou kariéru nastartovali počátkem 90. let v bývalém hlavním městě carského Ruska. Náměstkem primátora tehdy byl jistý bývalý pracovník KGB Vladimir Putin. Tambovská mafie tehdy ovládla například místní rafinerii, nákladní přístav, několik bank a mnoho další aktiv. Investigativní novináři tvrdí, že bez Putinovy pomoci by se to nestalo.

Soudní líčení v Madridu začalo prohlášením žalobce, že někdo vyhrožuje jemu i jeho rodině, včetně dětí. "Soudce se rozkašlal. To bude polonium, zažertoval jeden z ruskojazyčných diváků," popisuje atmosféru u soudu novinářka Anastasije Kirilenková. Není to úplně vtipné, Alexandr Litviněnko byl touto radioaktivní látkou otráven týden předtím, než měl svědčit právě proti tambovské mafii.

