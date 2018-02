Chvojkův návrh zákona o lobbingu

Registr lobbistů

◼ Lobbisté by se museli zapsat do veřejného rejstříku. Pokud budou lobbovat bez registrace, hrozí jim pokuta až 200 tisíc korun.

◼ Registrovaní lobbisté by na oplátku získali řadu výhod. Po zapsání do rejstříku by například dostali kartičku, která by je opravňovala ke vstupu do parlamentu. ­Lobbisté by získali i plný přístup do knihovny zákonů eKlep.

Veřejné diáře

◼ Politici a veřejní představitelé by měli povinnost zveřejňovat informace o schůzkách s lobbisty.

◼ Kromě jmen osob, s kterými se politik setkal, by v diáři bylo i téma, jehož se schůzka týkala. Kromě poslanců a senátorů by se povinnost týkala i jejich asistentů, poradců nebo představitelů obecních samospráv.

Legislativní stopa

◼ Opatření by mělo určit, které zájmové skupiny a lobbisté se na tvorbě daného zákona podíleli.

◼ Návrh zákona by obsahoval dodatek se seznamem konkrétních osob a organizací včetně jejich stanovisek k zákonu.