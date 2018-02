Velká Británie se sice chystá odejít z Evropské unie, železniční spojení s kontinentem se ale rozšiřuje. Společnost Eurostar včera provedla první zkušební jízdu svého vlaku z Londýna do nizozemského Amsterdamu podmořským tunelem pod kanálem La Manche. Pravidelná přímá linka má začít jezdit 4. dubna, cesta potrvá tři hodiny a 41 minut. Podle dopravce, který provozuje stávající podmořské vlaky spojující ostrovní království a kontinent, nyní z Londýna do Amsterdamu ročně létají čtyři miliony lidí. To by měli být jeho potenciální zákazníci. Zpáteční cesta z Amsterdamu do Londýna se však protáhne, protože cestující budou muset kvůli pasové kontrole přestupovat v Bruselu. Během příštího roku ale má Nizozemsko vybudovat prostory pro kontroly přímo v Amsterdamu. Případná přeprava zboží by, na rozdíl od osob, tak jednoduchá nebyla. Británie chce odejít nejen z EU, ale i z evropské celní unie. V tom případě bude nutné zavést na hranicích kontroly přepravovaného zboží.

