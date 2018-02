Představte si, že do třídy, kam chodí vaše děti, přijde suplující učitel. A aniž by věděl, jak dlouho se zdrží a jestli vůbec dostane stálou smlouvu, začne rozsazovat žáky, měnit rozvrh hodin a zavádět vlastní metody vyučování. Asi byste ho hnali, že ano.

Suplent má udržovat provoz, nic víc. Tenhle jednoduchý princip chápe skoro každý, ale bohužel nikoli Andrej Babiš. Ač je pouze "suplujícím" premiérem, neb jeho vláda nemá důvěru sněmovny, hromadně vyhazuje lidi a nejnověji chce dokonce měnit i samotné fungování státní správy. Ne, tohle už není jen nechápavost. Není to už ani absence uměřenosti či manažerská samolibost. Tohle je aplikovaná arogance moci.

Už jen to, že suplující vláda přichází s novelou zákona o státní službě, je neuvěřitelné. Jenže ono je to ještě horší: Novela má postavit celý současný zákon na hlavu.

Smysl normy původně spočíval v odpolitizování státní správy. A to, co Babišova vláda dnes projedná, míří přesně opačným směrem. Vyhazování úředníků se má zjednodušit, takže si každý ministr bude moci opět přivést do úřadu vlastní partičku. Kromě toho, že je to typický český odezdikezdismus, je jasné, odkud fouká vítr. Andrej Babiš chce zavést cosi jako firemní řízení státu a zákon o státní službě mu v tom překáží.

Kdyby to nebylo tak vážné, byla by to vlastně komedie: Zatímco v minulém volebním období to byl právě Andrej Babiš, který společně s Milošem Zemanem brojil proti takzvaným politickým náměstkům, nyní se má služební zákon vykostit tak, aby se náměstci de facto stali politickými komplet. Bude se sice jako obvykle tvrdit, že to je snaha dostat do funkcí "odborníky", ale ve skutečnosti jde o to, obsadit pozice loajálními lidmi.

Andrej Babiš je politik, stejně jako jsou politiky jeho ministryně a ministři. Takže pokud si budou vybírat náměstky, budou to politické nominace, a ne že ne.

Celá záležitost má i další krajně problematickou rovinu. Odpolitizování státní správy bylo jednou z podmínek, aby Česko mohlo bez problémů čerpat peníze z evropských strukturálních fondů. Pokud by došlo k repolitizaci státní správy, je otázkou, zda by to nepřineslo potíže, v krajním případě až pozastavení plateb.

K tomu, aby vláda změny prosadila, bude samozřejmě potřebovat podporu v Poslanecké sněmovně. Nežijeme naštěstí v zemi, kde se dají všechny normy měnit z manažerského křesla.

Ale stejně je nutné opakovat pořád dokola: Vláda bez důvěry má, stejně jako suplující učitel, jen udržovat provoz. Ne provádět zásadní změny či se o ně pokoušet.

