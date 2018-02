Pokutu ve výši v přepočtu až 1,3 miliardy korun mohou od začátku letošního roku dostat sociální sítě v Německu, pokud ve 24hodinové lhůtě nesmažou zjevně nenávistný nebo pomlouvačný příspěvek. Umožňuje to loni přijatý zákon, kterému nyní skončila přechodná doba omezené účinnosti.

Týká se velkých sociálních sítí, jako jsou Facebook, Twitter nebo YouTube.

Například Facebook si najal expertní tým, který má uživatelský obsah hodnotit. Hned v prvních lednových dnech se nová legislativa dotkla politiků z populistické strany Alternativa pro Německo (AfD), kterým byly právě z Facebooku a z Twitteru smazány příspěvky namířené proti muslimům a migrantům. Za některá vyjádření byla na politiky také podána trestní oznámení.

Nenávistné a pomlouvačné projevy na sociálních sítích se staly v souvislosti s nedávnými volbami námětem k debatám také v Česku. Jak upozorňuje Monika Hanych z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která se tématu dlouhodobě věnuje, je u nás velmi těžké se proti nezákonnému obsahu na sociálních sítích bránit.

"Můžete podat klasické trestní oznámení, můžete obsah nahlásit Facebooku, můžete se vydat cestou žaloby na ochranu osobnosti," vyjmenovává právnička. Jak ale dodává, státní zástupci a policie často takové případy bez vyřešení odkládají a rychlý zásah není garantován ani ze strany sociálních sítí. Například v krátkém období předvolebních kampaní je proto nereálné domoci se nápravy.

Preventivní omezení svobody projevu

Kritici německého zákona, známého pod zkratkou NetzDG, namítají, že nová legislativa ohrožuje svobodu slova. Vyjádřil se tak například zmocněnec Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Zástupci AfD hovoří přímo o konci právního státu.

Druhý z expertů z Masarykovy univerzity, Marek Pivoda, je v hodnocení o něco mírnější. "NetzDG otevírá důležitou diskusi o tom, jestli a jak postihovat protiprávní projevy na sociálních sítích. Rozhodně zprůhledňuje případné odstraňování takového obsahu, protože způsob, jak se všechna oznámení hodnotí, kolik jich bylo přijato, jak dlouho se o nich rozhodovalo, tohle všechno budou muset sociální sítě nyní zveřejňovat," vysvětluje. Stejně tak musí sociální sítě o svém rozhodnutí informovat autora smazaného příspěvku i oznamovatele.

Oba právníci se ale shodují, že vzhledem k vysokým pokutám může skutečně k omezení svobody projevu docházet − kvůli takzvanému chilling efektu. To v podstatě znamená, že sociální sítě jakýkoliv obsah preventivně stáhnou, než aby riskovaly sankce ze strany státu.

Dětská pornografie není pomluva

Hlavním problémem nové legislativy je podle Hanych i Pivody jeho neurčitost. Například velmi krátká lhůta 24 hodin pro smazání příspěvků platí v případech, kdy je jejich protiprávnost zjevná. "Není ale jasné, co vše do takového hodnocení patří," upozorňuje Pivoda. "Jednotlivé projevy přezkoumávají pouze sociální sítě samotné, hodnocení tedy vždy zůstává do určité míry arbitrární," doplňuje kolegu Monika Hanych.

Teprve v případě, kdy sociální platforma některý příspěvek nesmaže, může se stěžovatel obrátit prostřednictvím webového formuláře na německý Spolkový úřad pro spravedlnost. Jak sdělil jeho tiskový mluvčí, jen v první polovině ledna bylo takto doručeno 88 stížností. Úřad se teď jimi bude zabývat a vyhodnotí je podle pravidel nastavených novým zákonem.

Kromě míry závažnosti rozlišuje zákon podle obou právníků nedostatečně také jednotlivé druhy škodlivého obsahu. "Například proti dětské pornografii a pomluvě by sociální sítě podle zákona měly zasahovat stejným způsobem," připomíná Pivoda. "Problém je v tom, že zatímco u dětské pornografie je žádoucí její okamžité odstranění, spory kupříkladu politické povahy bývá potřeba hodnotit komplexněji, třeba před soudem," vysvětluje právník.

"Odstranění jakéhokoliv obsahu je vždy velkým zásahem do svobody slova jednotlivce. U politických projevů je obzvlášť důležité ji respektovat," dodává.

Česko zaspává dobu

Experti upozorňují na to, že v tuzemsku zcela chybí politická a celospolečenská diskuse na toto téma. Pokud jde o vhodnost přijetí zákona podobného tomu německému, jsou spíše skeptičtí, přesto je podle obou právníků důležité se na jeho výsledky zaměřit. "Vzhledem k současné politické situaci a společenské atmosféře si to ale jen těžko dokážu představit," domnívá se Monika Hanych.

Hrozby spojené se sociálními sítěmi si mezitím začíná uvědomovat stále více států. Kromě Německa chce šíření falešných nebo nenávistných zpráv na internetu zabránit novým zákonem také Francie a kodex so­ciálních sítí sestavují ve Velké Británii.

Na celoevropské úrovni se pak má otázkou dezinformací a mylných zpráv na internetu zabývat nově vzniklá expertní skupina složená z vědců, novinářů a zástupců technologických společností. Jak ale říká Hanych, od expertní skupiny ke společné evropské legislativě je velmi daleko a není jasné, zda k tomu vůbec existuje politická vůle.

