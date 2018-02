Ruský soud nařídil Instagramu a YouTube odstranit videa a fotografie, které zveřejnil známý opozičník Alexej Navalnyj. Dokazují, že oligarcha Oleg Děripaska v roce 2016 hostil na své jachtě místopředsedu ruské vlády Sergeje Prichoďka.

Většinu čtenářů zaujalo, že vysoký kremelský činovník měl od oligarchy k dispozici čtyři dívky lehkých mravů. Ti serióznější poukazovali na to, že schůzka proběhla v srpnu 2016, v době, kdy Moskva vyvíjela nejrůznější snahy ovlivnit americkou předvolební kampaň. Pro Děripasku svého času pracoval tehdejší šéf kampaně Donalda Trumpa a Sergej Prichoďko je považován za jednoho ze strůjců ruské zahraniční politiky. Alexej Navalnyj zase upozorňoval, že dovolená zdarma na jachtě s povolnými dívkami je jednoduše úplatek.

Právníci Olega Děripasky ovšem tvrdí, že především jde o zásah do soukromí. Soud v jeho rodném městě nařídil Navalnému, Instagramu, kde byla většina fotografií, a YouTube, kam Navalnyj nahrál obviňující video, příspěvky odstranit. Poslechl jen Instagram, kterého Navalnyj okamžitě obvinil z politické cenzury. YouTube zatím odolává a opozičníkovo video zde nabralo téměř šest milionů zhlédnutí.

Úřad Roskomnadzor pohrozil YouTube nespecifikovaným trestem, pokud video neodstraní.

Digitální diktátoři a revolucionáři

Píše se tak další kapitola boje mezi ruskými úřady a technologickými společnostmi o kontrolu internetu.

"Kreml kombinuje dva přístupy. Výběrově zastrašuje uživatele so­ciálních sítí. A za druhé tlačí na technologické společnosti, které mají nejvíce co ztratit," vysvětluje Andrej Soldatov, spoluautor knihy The Red Web s podtitulem Zápas mezi ruskými digitálními diktátory a novými on-line revolucionáři.

Loni byly za komentáře nebo sdílení odsouzeny téměř tři stovky Rusů. Nejabsurdnějším případem je trestní stíhání fotografa Michaila Listova z Archangelsku, který byl odsouzen k pokutě kvůli sdílení slavného snímku z přehlídky na Rudém náměstí z roku 1945, kdy sovětští vojáci házeli na hromadu nacistické vlajky. Soud to uznal za propagaci zakázané symboliky.

Facebook ◼ Založeno: 2004

◼ Počet uživatelů: 2,2 miliardy měsíčně

◼ Odhadovaná hodnota: 74,3 miliardy USD Student harvardské univerzity Mark Zuckerberg vybudoval nejúspěšnější sociální síť, která v řadě států víceméně nahrazuje internet jako takový. V posledních letech ale čelí tvrdé kritice kvůli rozdělování společnosti a šíření nesnášenlivosti.

Pro technologické firmy má Kreml celou řadu zákonů včetně povinnosti přenést své servery na území Ruska či předat příslušným úřadům klíče od šifrování komunikace.

Zatím to ale nikdo z velkých zahraničních hráčů neudělal. Ti ruští, jako například sociální síť VKontakte, jsou již od dob opozičních demonstrací zimy 2011/2012 pod kontrolou spolehlivých osob.

"Jsou to takové tanečky. Roskomnadzor vydá oficiální varování, představitelé Googlu, Facebooku a Twitteru přijedou do Moskvy na jednání a něco neurčitě přislíbí, aby

získali čas," říká Andrej Soldatov.

Úřad může nechat služby v Rusku zablokovat, zatím to ale udělal jen v případě sítě LinkedIn, která byla v Rusku prakticky neznámá.

Podle Soldatova by silové složky pro zablokování Facebooku nebo YouTube potřebovaly získat souhlas samotného Vladimira Putina. Ten jim ho ovšem zatím nechce dát, už kvůli tomu, že Facebook používá několik milionů Rusů.

O YouTube, který nemá plnohodnotný ruský ekvivalent, ani nemluvě.

"Může se to ale změnit. Možnost zablokování, i třeba dočasného, je tady už řadu let a ve volebním roce je zvláště přitažlivá," varuje Andrej Soldatov.

Twitter ◼ Založeno: 2006

◼ Počet uživatelů: 330 milionů

◼ Odhadovaná hodnota: 4,6 miliardy USD Síť na sdílení krátkých zpráv od počátku sloužila pro šíření politických informací, ať již jde o americké, nebo zahraniční aktivisty. Hovořilo se i o twitterových revolucích v Egyptě nebo Íránu. Síť je opakovaně blokována například v Turecku nebo Venezuele.

Ve sporu s Moskvou dávají technologické společnosti najevo, že ony jsou na té "správné" straně. Zdaleka to ovšem neplatí ve všech zemích, v mnoha z nich naopak firmy situaci ve společnosti zhoršují.

Server BuzzFeed publikoval velkou reportáž z Kambodže, kde je Facebook primárním zdrojem zpráv a je natolik rozšířen, že je prakticky synonymem pro internet jako takový.

Vládní úředníci proto Facebook pečlivě monitorují, některé kritiky navštěvuje policie, pokud jsou účty anonymní, nahlašují je a Facebook je následně zablokuje, protože

podle pravidel musí jít o skutečné osoby.

"Jsou velmi vstřícní, máme s nimi velmi dobré vztahy," říká v reportáži poradce kambodžského premiéra Hun Sena pro Facebook Duong Dara. Naopak opoziční aktivisté žehrají, že jejich stížnosti na to, že Hun Sen si nakupuje umělou podporu z Filipín a Indie, nechává Facebook bez povšimnutí. Podobné stížnosti přicházejí i z Filipín, kde prý Facebook pomáhá umlčovat kritiky stále autoritářštějšího prezidenta Duterteho.

YouTube ◼ Založeno: 2005

◼ Podle služby Alexa je 2. nejpopulárnější stránkou na světě. Servis na sdílení videí fungoval jen půldruhého roku, když ho za 1,65 miliardy dolarů koupil Google. Každý den zde uživatelé zhlédnou přes miliardu hodin obsahu. Servis používají i aktivisté, někteří vlogeři mají násobně větší sledovanost než televizní hvězdy.

Nic osobního, jen byznys

Na YouTube uživatelé loni každou minutu nahráli přes 40 hodin nového obsahu.

Google coby majitel YouTube zdůrazňuje, že pokud video neporušuje autorská práva nebo zákon, může si tam každý umístit, co chce. Co již majitelé nezdůrazňují, je to, že jejich přirozenou snahou je, aby lidé strávili u videí co nejvíce času. Úměrně tomu totiž vzroste i příjem z reklamy. Honba za ziskem ovšem může mít nečekané důsledky.

Hezkým příkladem je algoritmus, který vám doporučuje k přehrání další videa, a pokud mu to nezakážete, bude vám je automaticky pouštět. To se stalo redaktorovi listu Guardian Paulu Lewisovi, když si pustil skandální nahrávku youtubera Logana Paula, který natočil člověka, jenž spáchal sebevraždu oběšením. O několik desítek doporučených videí později zjistil, že sleduje bizarnosti jako například trhání dětských zubů podomácku vyrobenými kleštěmi nebo soutěž, které dítě si z ucha vyšťourá více ušního mazu.

Instagram ◼ Založeno: 2010

◼ Počet uživatelů: 800 milionů Služba změnila používání fotoaparátů na chytrých telefonech natolik, že již dva roky po založení ji odkoupil Facebook za jednu miliardu dolarů. Jakkoliv většina uživatelů publikuje hlavně selfie nebo různé více či méně kýčovité záběry, účty zde má i řada politiků, kteří takto komunikují se svými voliči.

Jedním z tvůrců algoritmu byl francouzský programátor s doktorátem z umělé inteligence Guillaume Chaslot. "Realita na YouTube je upravena tak, abyste strávili co nejvíce času on-line. Algoritmus nevybírá podle toho, co je pravda, co je vyvážené nebo užitečné pro demokracii. Prioritou je doba sledování, všechno ostatní je bráno jako překážka," tvrdí Chaslot, kterého YouTube propustil v roce 2013.

Programátor tvrdí, že to bylo kvůli jeho snahám o změnu, bývalý zaměstnavatel to zdůvodňuje jeho nedostatečnými výsledky.

Chaslot nyní vytvořil program, který umožňuje zkoumat, kam vás algoritmus videoserveru zavede od prvního videa. Zkoušel ho na příkladu francouzských a britských voleb, otázky globálního oteplování nebo střelby na amerických školách. Výsledky publikuje na svých stránkách Algotransparency.org. Vyplývá z nich, že YouTube systematicky zvyšuje dosah videí, která jsou kontroverzní a konspirační.

Ještě zajímavější byly výsledky v případě amerických prezidentských voleb. Paul Lewis vzal tisícovku videí, která algoritmus YouTube poslední tři měsíce před volbami doporučoval nejčastěji. Zhruba třetina byla neutrální nebo se nevztahovala k volbám. Ze zbývajících 643 videí bylo 551 příznivých Donaldu Trumpovi a jen 92 Hillary Clintonové. To přirozeně neznamená, že by algoritmus cíleně přál Trumpovi, velká většina zaměstnanců Googlu volila jeho protikandidátku. Jenže logika je neúprosná. Trumpovi příznivci byli ve velkém ochotni sledovat spiklenecká videa obviňující Clintonovou třeba z toho, že má Parkinsonovu nemoc nebo že měla sexuální aféru s Yoko Ono, a algoritmus vyšel jejich přání vstříc.

Podobně jako YouTube nadbíhá svým uživatelům i Facebook. Jak si všimla výzkumnice Renée DiResta, pokud například vstoupíte do skupiny zpochybňující užitečnost očkování, bude vám algoritmus nabízet členství třeba ve skupinách tvrdících, že zeměkoule je placatá nebo že vláda zatajuje kontakty s mimozemšťany. Cílem přirozeně je, aby uživatelé strávili na Facebooku co nejdelší dobu a společnost se o nich dozvěděla co nejvíce. A tím pádem může prodávat co nejpřesněji zacílenou reklamu. V případě prezidentských voleb to jsou neocenitelná data. Mark Zuckerberg dlouho odmítal, že by fake news, které se šířily pomocí jeho sítě, měly vliv na výsledek voleb. Jenže Donald Trump se stal prezidentem díky těsnému vítězství ve třech nerozhodných státech a rozdíl byl pouhých osmdesát tisíc hlasů.

Zuckerbergovi kritici také poukazují na to, že některé proticlintonovské skupiny byly založeny ruskými občany z petrohradské "fabriky trollů" a Rusové platili jejich reklamu. Americké úřady nedávno obvinily 13 osob spojených s touto kampaní ze zasahování do průběhu prezidentských voleb.

Facebook se výzvám, aby zasáhl proti šíření fake news, bránil. Jedním z důvodů je komunikační zákon z roku 1996.

Internetové společnosti tehdy dokázaly prosadit, že nemohou nést odpovědnost za obsah, který na internet umístí jejich uživatelé. Pokud by jej Facebook začal upravovat, mohl by riskovat ztrátu této imunity.

Mark Zuckerberg si také dobře pamatuje skandál z května 2016, kdy vyšlo najevo, že novináři, které společnost najala, aby vybírali důležité články do rubriky Trending Topics, potlačovali zprávy z konzervativních médií.

Vše ale změnily důkazy o využití Facebooku Rusy. "Jsem rozhořčený, jak se Rusové pokusili zneužít naše nástroje k tomu, aby šířili nedůvěru. Vybudovali jsme je, abychom lidi spojovali a sbližovali. Oni je využili k podkopání našich hodnot. To, co udělali, je špatné a nehodláme se s tím smířit," cituje server Wired projev Marka Zuckerberga z konce loňského roku. Zakladatel Facebooku prohlásil, že společnost bude mohutně investovat do bezpečnosti, i když to bude znamenat snížení zisku. "Obrana naší komunity je důležitější než maximalizace našich zisků," řekl Mark Zuckerberg. Jak přesně to bude vypadat, není zatím jasné. Ovšem návrat ke starým časům už možný nebude.

