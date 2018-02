V telefonickém rozhovoru ze Syracus ve státě New York, kde na tamní univerzitě studuje medicínu, Jessica Astudillová několikrát řekne slovo "hope". Je jedním z amerických "snílků" a stále doufá, že jejich situace se vyřeší. Zároveň ale přiznává, že tam vzadu v hlavě jí nedává spát pochyba. Co kdyby to nevyšlo, co kdyby najednou vše skončilo? V sázce je studium medicíny i vysněná kariéra lékařky. Z Ekvádoru přišla s rodiči do USA v roce 1995, když jí byly dva roky. O tom, že je "undocumented", člověk bez papírů čili ilegální imigrant, se dozvěděla, když jí bylo čtrnáct.

HN: Jak k tomu došlo, proč vám to rodiče neřekli dříve?

Rodiče se už předtím doma bavili o záležitostech s občanstvím, věděla jsem, cítila jsem, že to je věc, která jim dělá velké starosti. Sama jsem o tom ale nepřemýšlela, netušila jsem, že by se nějak týkalo mě. Pak jsem se ale v New Yorku, kde jsme bydleli, dostala na jednu z tamních nejlepších středních škol, a při přestupu mě v kanceláři požádali o číslo sociálního zabezpečení, které by měl mít každý občan USA (takzvané "social security number", obdoba českého rodného čísla, pozn. red.). Nevěděla jsem, oč jde, a tak jsem rovnou ze školní kanceláře zavolala mámě do práce. Byla nesvá, řekla mi, ať to dál neprobírám, že si o tom musíme promluvit doma. A doma jsem se dozvěděla, že jsem "undocumented". Chvíli mi trvalo vůbec pochopit, co to znamená.

HN: A co to znamenalo?

Mohla jsem studovat střední školu, ale na rozdíl od spolužáků jsem si například nemohla dělat řidičák nebo si zřídit vlastní bankovní účet, a pak přišel problém s přihláškami na vysokou školu. Buď rovnou odmítli, nebo mě zařadili mezi mezinárodní studenty, k čemuž bych ale zase musela předložit víza a jiné dokumenty, a navíc by to bylo ještě dražší, než když platíte školné jako Američan.

Byla to patová situace, já jsem věděla, že bych na studium neměla. Vysoké školy ani přesně nevěděly, jak můj případ posuzovat, když jsem bez papírů. Nakonec jsem měla velké štěstí, že jsem získala stipendium na New York University, které se uděluje bez ohledu na imigrační status Američanům i zahraničním studentům. Tak jsem absolvovala bakalářská studia v psychologii.

HN: Když v roce 2012 prezident Barack Obama zřídil program DACA, přihlásila jste se do něho hned? Bylo to bez problémů?

Několik měsíců jsem čekala, byla jsem první rok na vysoké škole a stále jsem se snažila přesně zjistit, co to v mojí situaci znamená, jaké by pro mě bylo nejlepší řešení. Také jsem si musela ušetřit nějaké peníze, zápis do programu DACA stojí 500 dolarů, takže jsem požádala s asi půlročním zpožděním. Program navíc platí vždy jen dva roky, takže už jsem mezitím dvakrát žádala o prodloužení. Naposledy loni na jaře.

Američtí snílci v ohrožení Nejistý osud takzvaných amerických snílků je laboratoří problémů spojených s imigrací do USA. Amerika je stále zemí příležitostí a mnozí do země přicházejí ilegálně. Snílci do Ameriky dorazili s rodiči jako malé děti, v průměru do šesti let věku. V USA vyrostli z dětí v teenagery a v mladé profesionály. Z hlediska imigračních zákonů jsou však stále ilegálními přistěhovalci, neboli − jak říkají oni sami − "undocumented", bez papírů. Původní návrh zákona, který by legalizoval jejich pobyt, se jmenoval Dream Act, a proto se jim říká "dreamers" čili snílci. Návrh ale v roce 2010 ztroskotal v Kongresu. V roce 2012 tehdejší prezident Barack Obama svým výnosem zřídil program DACA, který snílkům nabídl právní ochranu, aby v USA mohli legálně žít a pracovat. Do programu se mohli přihlásit mladí lidé, kteří do USA dorazili předtím, než jim bylo 16 let, kteří v době zřízení programu v Americe žili už nejméně pět let a neměli žádný problém se zákonem. V programu je v současnosti zapsáno na 800 tisíc mladých lidí. Prezident Donald Trump, který v roce 2016 vyhrál volby i díky svému slibu, že bude tvrdě postupovat proti ilegálním imigrantům, ale loni v září program DACA vypověděl a dal Kongresu půl roku na to, aby přijal zákon, který by upravil další pobyt snílků v USA. Jinak začnou přicházet o pracovní povolení a budou jim hrozit deportace. Minulý týden však v Kongresu ztroskotal zatím poslední pokus o schválení potřebného zákona. Trumpova lhůta vyprší 5. března. Nedávné soudní rozhodnutí sice tento konečný termín oddálilo, snílci ale nemají vůbec žádnou záruku, že se v příštích několika měsících nenaplní pro ně ten nejhorší možný scénář. Politicky rozpolcený Kongres se nedohodne na řešení, které by byl ochoten podepsat i prezident Trump, zmíněný soudní výnos bude zrušen vyšší instancí − a pro stovky tisíc mladých lidí se život ze dne na den obrátí vzhůru nohama. V USA by přestali být doma a hrozil by jim nucený návrat do zemí jejich původu, které jsou však už dnes pro většinu z nich jen neznámou cizinou.

HN: Což už bylo za administrativy Donalda Trumpa. Někteří "snílci" váhali se žádostí, báli se, aby Trumpově administrativě sami neposkytli svá data, čímž by se pak o to snáze mohli vystavit nebezpečí deportace. Vás to nenapadlo?

Ano, samozřejmě. A nejen to, že můžete ohrozit sama sebe, ale také své příbuzné. Jenže jste v situaci, kdy nemáte jinou možnost, není žádné jiné cesty.

Studujete vysokou školu, medicínu, a potřebujete pracovní povolení, abyste do nemocnice mohli chodit na praxi, což by bez programu DACA nešlo. Takže nakonec je to sice riskantní, ale nezbytná volba. Nemáte jiné východisko a musíte jen věřit, že nakonec se vše v dobré obrátí.

HN: Když mluvíte o příbuzných, jak jsou na tom vaši rodiče, oni sami jsou také stále "undocumented"?

Až donedávna to tak bylo. Rodiče se hned od začátku snažili svůj pobyt legalizovat. Ale imigrační systém byl, a vlastně stále je, nesmírně komplikovaný. Rodiče měli smůlu na imigračního právníka, kterého si nějaký čas platili, ale on se nakonec ukázal tak špatný, že mu guvernér státu zavřel praxi. Šlo o mnohem více případů, než jen o mé rodiče. Otec byl následně zařazen do deportačního řízení, což se opět vleklo několik let. To už ale byla výhoda, nakonec otci pomohlo to, že se jim tady v USA narodil syn, můj mladší bratr. Je americký občan a byl ve věku, kdy potřeboval svého otce, čímž mu pomohl k zelené kartě.

HN: Po více než dvaceti letech v USA. Když vaši rodiče v roce 1995 zůstali v Americe, překročili platnost víza?

Musím se omluvit, ale o tom, vzhledem k tomu, že moje matka a ani já ještě nemáme svůj pobyt v USA upraven, nechci detailně mluvit.

HN: Rodiče se usadili v New Yorku. Jaké byly jejich profese?

Otec navrhuje a vyrábí nábytek. Nejdříve pracoval pro firmu a pak se v roce 2005 udělal pro sebe a matka pracovala u něj. Je to takový menší rodinný podnik.

HN: Vzpomínali nebo ještě vzpomínají na Ekvádor? Vyprávěli vám o vaší "rodné" vlasti?

Dříve o tom rodiče mluvili, poslouchala jsem je, ale bylo to zvláštní, protože já jsem si samozřejmě z Ekvádoru nepamatovala vůbec nic.

I pro rodiče to s postupem času začala být hodně vzdálená vzpomínka, věděli, že si pamatují jinou zemi, než jaká je dnes. Nemohli tam vycestovat a jejich příbuzní je zase nemohli navštívit tady v USA. Otec se tam vypravil až nyní, když získal zelenou kartu, ale po takové době se tam prý už také cítil spíše jako cizinec.

HN: Vy jste se tam ještě nepodívala?

Ne, jako "undocumented" jsem samozřejmě nemohla cestovat. Pod programem DACA bych asi povolení mohla získat, jsou tam nějaké možnosti, z humanitárních důvodů nebo kvůli studiu. A v jednu chvíli mě lákalo podívat se do země, kde vyrostli rodiče. Jenže je to příliš nebezpečné, vždy je tady riziko, že vás nepustí zpátky, tedy do USA.

HN: Donald Trump od prvního okamžiku své kandidatury v létě 2015 vyhlásil, že půjde tvrdě proti ilegálním imigrantům. Kdy jste to začala brát vážně, kdy to na vás dolehlo?

Asi jako na řadu ostatních "snílků", když o rok později, v létě 2016, získal republikánskou nominaci. Jeho projevy byly stále stejně tvrdé a my jsme se začali skutečně bát, že by se mohl stát prezidentem.

HN: Jak situaci vnímáte nyní? Trumpovy výroky na adresu "snílků" nejsou jednoznačné. Kromě jiného řekl, že ukáže "velké srdce", že chce, abyste v USA mohli zůstat.

Upřímně řečeno, nevím, co si mám myslet. Trump řekl už celou řadu navzájem si protiřečících výroků. Ten aktuální neúspěch v Kongresu (Kongres se minulý týden nedokázal dohodnout na žádném z předložených návrhů imigračního zákona, který by upravil i situaci "snílků", pozn. red.) je ale

hrozně deprimující.

Nezbývá než věřit a být aktivní. Obracet se na volené zástupce, na členy Kongresu, vysvětlovat a opakovat, co je v sázce. Osudy statisíců mladých lidí, statisíců "Američanů". Můj domov je tady, v New Yorku.

HN: Říkala jste, že už jste dvakrát žádala o prodloužení své účasti v programu DACA. Dokdy jste tedy pod jeho ochranou?

Je to trochu legrační, ale současné prodloužení mi vyprší přesně na svatého Valentýna 2019, tedy za necelý rok. Žádat se musí ale šest měsíců dopředu, takže někdy tento podzim požádám znovu. A doufám, že to dopadne dobře.

HN: Dokážete ale nemyslet na to, že to také nemusí vyjít, že se váš život může obrátit vzhůru nohama?

Studuji medicínu, chodím do nemocnice na praxi, to prostředí je samo o sobě hodně stresující. A každou chvíli mě napadne, co by bylo, kdyby to nevyšlo. Dokončím školu? Budu moct pracovat? A raději se ani neptejte, jak jsem se na studia medicíny zadlužila. To už vůbec nevím, jak by bylo. Bez dobré práce bych půjčku nedokázala splatit, a kdybych dokonce musela z USA, tak by to nejspíš dopadlo na rodiče.

Je těžké studovat, když vás zároveň někde vzadu v hlavě trápí pochyba, že to může být všechno marné. Ale naděje je zatím silnější, vždy jsem byla velmi optimistická.

Za rok mě čeká první státnice a věřím, že k ní dojdu.

Ale až teď půjdu na přednášku, budu kontrolovat mobil, zda se ohledně programu DACA nestalo něco nového. Je to v zásadě normální život, ale zároveň víte, že vše může být najednou úplně jinak.