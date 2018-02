Gibsonu klesají tržby a zatěžují ho dluhy přes půl miliardy dolarů. Vážné problémy naznačuje i to, že poslední finanční ředitel podnik opustil jen pár měsíců poté, co nastoupil. Agentura Moody's firmě snížila loni rating a do toho Gibson vyprodává nemovitosti včetně svého sídla v Nashvillu. Přefinancování dluhů je ale vyřešeno, oznámila v uplynulých dnech firma. Její ikonické nástroje si oblíbila celá řada světových kytaristů, například The Edge z U2, členové Beatles John Lennon, Paul McCartney a George Harrison nebo Elvis Presley či kytarista The Rolling Stones Keith Richards.

Kytarista The Edge z kapely U2. Foto: HN – Lukáš Bíba

