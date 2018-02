Nově zvolený šéf ČSSD Jan Hamáček má před sebou komplikovaný úkol. Může sice vyjednávat o vládní spolupráci sociálních demokratů a hnutí ANO, zřejmě ale zároveň bude muset premiérovi Andreji Babišovi předat vzkaz, že má za sebe do křesla ministerského předsedy hledat náhradu.

Takový názor mají poslanci a krajští lídři ČSSD, které HN po víkendovém sjezdu oslovily, byť definitivně se sociální demokraté rozhodnou až po vnitrostranickém referendu.

Hamáček v ČSSD dlouhodobě patří mezi ty, kteří si vládu i s Babišem coby pre­miérem představit umí. Na sjezdu strany však narazil na odpor členské základny. "Na sjezdu rezonoval spíše názor, že pokud do vlády, tak v žádném případě s trestně stíhanými osobami," potvrzuje například poslanec a neúspěšný uchazeč o předsednický post Antonín Staněk.

Babiš čelí ­podezření z dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo.

Staněk přitom patří mezi ty sociální demokraty, kteří původně vládní spolupráci přímo s Babišem nevylučovali. Stejně tak uvažoval další z poslanců, šéf královéhradecké organizace ČSSD Jan Birke. "Nedokážu si představit, co by lidi přesvědčilo," reagoval na otázku, jaká nabídka by mohla členskou základnu přesvědčit, aby z podmínky vlády bez Babiše ustoupila.

Právě pro případ, že hnutí ANO odmítne svého šéfa "obětovat", chce Hamáček případný vstup do Strakovy akademie odsouhlasit ve zmíněném vnitrostranickém referendu.

I dříve hlasitý zastánce kabinetu s Babi­šem, čerstvý první místopředseda ČSSD Jiří Zimola, teď připouští, že ANO bude muset ustoupit, pokud bude o spolupráci se sociálními demokraty stát. "Předpokládám, že Andrej Babiš nebude mít na nás žádné ultimativní požadavky, protože v tom případě ČSSD řekne, že nemá o čem jednat," varoval Zimola.

A upozorňuje, že i strana s patnácti poslanci může na vítěze voleb zatlačit a přimět ho ke kompromisu.

"Pan Babiš operuje s menšinovou vládou s podporou KSČM a SPD: Ale nejsem si jistý, jestli hodlá riskovat svou pověst i pověst České republiky spojením se stranou Tomia Okamury," naráží Zimola na druhou možnou variantu vládního uspořádání.

Dosud ANO ve sněmovně spolupracovalo hlavně s komunisty a SPD Tomia Okamury. ČSSD je teď po starostech a lidovcích další demokratickou stranou, která ANO nabízí koalici, aby zabránila spojenectví s extremisty. Ovšem za podmínky, že se hnutí vzdá právě Babiše.

ANO to dosud odmítá, Babiš v pondělí na otázky HN neodpověděl. Šéf ANO se tak dostává pod tlak zvenku i zevnitř vlastní strany, protože partnerstvím s SPD by narazil u části vlastního poslaneckého klubu. To je další argument, se kterým může ČSSD operovat.

Až do 7. dubna, kdy bude pokračovat přerušený sjezd sociální demokracie, mají týmy obou stran čas vyjednat podmínky případné koaliční spolupráce. Tedy i to, jestli strana má jít do vlády s účastí šéfa ANO, nebo bez něj. Aby odpor členů ČSSD vůči své účasti ve vládě Babiš změnil, bude muset být mimořádně velkorysý. A nabídnout sociální demokracii důležitá ministerstva, nebo vyhovět straně v jejích programových požadavcích. Podle Birkeho a poslankyně Aleny Gajdůškové by ČSSD například mohla slyšet na slib, že její ministři ve vládě zajistí, aby se spoluúčast pacientů za zdravotní péči v následujících čtyřech letech neprodražovala.

Podle politologa Lukáše Jelínka z Masarykovy demokratické akademie, blízké ČSSD, by ale programové ústupky byly pro ANO pravděpodobně bolestivější než samotné vzdání se premiérského křesla pro Babiše. "Vedle sociálních oblastí nebo veřejných služeb by nejspíš museli ČSSD ustoupit i v mnoha daňových oblastech, typově korporátní daň nebo zdanění odvodů firem do zahraničí. A pravděpodobně také ve spoustě oblastí, které jsou pro Babiše střetem zájmu," odhaduje Jelínek.