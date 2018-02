Stovky malých sportovních klubů letos nedosáhnou na peníze od ministerstva školství. Klub, který chce dotaci, musí mít alespoň 12 dětí, což řada z nich nesplňuje.

"Za nás hraje čtyři nebo pět kluků. Celkem je ve vsi 330 obyvatel, z toho stovka důchodců. Děti u nás prostě nejsou a já už je nenadělám. Hodně jich navíc odchází do větších klubů," říká Josef Vrba, místopředseda fotbalového oddílu SK Radkovice z Kraje Vysočina.

Podle České unie sportu, která sdružuje více než sedm tisíc klubů a jednot, nebude o dotaci žádat téměř polovina jejích členů.

Hlavním důvodem je právě nedostatek členů do 23 let. "Jsme klub, který pořádá patnáct závodů ročně, včetně mládežnických, ale v členské základně nemáme tolik dětí. Zaskočilo nás to, na dotace nedosáhneme," uvádí Jiří Krabička z Yachtclubu Dyje. Sportovní středisko v Pavlově tak od státu nezíská peníze ani na svou činnost, ani na provoz veřejného kempu.

"Vzhledem k tomu, že chceme podporovat kluby, které soustavně pracují s mládeží, bylo nutné nastavit základní podmínky," brání se mluvčí ministerstva Jarmila Balážová. Podle ní je dotace zaměřena tak, že na ni dosahují i malé vesnické oddíly.

Kluby, které dotaci nedostanou, většinou žádají peníze od obcí, ve kterých působí. Získat se je snaží také od sponzorů a zhruba pětina z nich zvyšuje členské příspěvky.

"Bez dotací obce a sponzorů bychom naši činnost nemohli vykonávat," tvrdí Václav Kolman, předseda SK Markvartice z Ústeckého kraje.

Kluby kvůli dotačním pravidlům kritizovaly ministerstvo už v loňském roce. Většina z nich nedostala z 250 milionů určených na údržbu a provoz sportovišť ani korunu. Dříve úředníci posílali peníze svazům, které je pak rozdělovaly svým členům. Ti z nich pak platili účty za topení nebo elektřinu. Loňská pravidla však přerozdělování dotací zakázala, a svazy tak ztratily nad penězi moc. Jednotlivé oddíly ale samy o dotaci žádat nemohly kvůli podmínce, že musí mít celostátní působnost.

Pro letošek slibovalo ministerstvo školství změnu a peníze na údržbu sportovišť přesunulo do dotačního programu určeného přímo klubům.

Plánuje v něm rozdělit 1,2 miliardy korun, tedy o 500 milionů více než loni.

Ani tak ale na peníze řada klubů nedosáhne. Kromě nedostatku mladých sportovců je pro ně překážkou i složité úřadování.

"Na vesnicích vedou kluby většinou lidé, pro které je problém vůbec vyplnit žádost a dát dohromady povinné přílohy," myslí si Jiří Guttenberg, předseda sportovního klubu ze Mšena. Podle něj tak řada klubů o dotaci raději vůbec nepožádá. "Největší šanci získat dotace tak mají paradoxně ty nejbohatší kluby, kde mají na vše potřebné odborníky," dodává Guttenberg.

Minulý týden ministerstvo školství vyhlásilo i největší dotační program určený sportovním svazům a organizacím. Letos v něm hodlá rozdělit 1,75 miliardy korun, o 270 milionů více než loni.

Právě loňské rozdělování dotací sportovním svazům stále zkoumá policie. Ta obvinila mimo jiné bývalého šéfa Fotbalové asociace Miroslava Peltu, Českou unii sportu nebo náměstkyni ministerstva školství Simonu Kratochvílovou z manipulace při rozdělování státních peněz.

Celkem letos sportovci na dotacích od ministerstva školství získají více než 4,6 miliardy korun.