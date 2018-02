Na sjezdu ČSSD zazněl mimo jiné návrh, aby se hlasovalo o rozpuštění strany. Byl samozřejmě míněn ironicky, ale bezděky potvrdil, že to sociální demokraté mají opravdu nahnuté. Zatímco řeší, jestli jít, nebo nejít do vlády, přehlíží daleko závažnější otázky: Zda ještě mají voličům co nabídnout a jestli vůbec mohou dlouhodobě přežít. Odpověď přitom dvakrát optimistická není. ČSSD bude z polomrtvých vstávat opravdu jen těžko.

Všude ve střední Evropě zachází demokratická levice na úbytě. Bylo dosaženo slušných sociálních standardů a tím se zvolna vyčerpává celý její koncept. V Polsku a Maďarsku je sociální demokracie marginální, v Německu a Rakousku jede z kopce, zaznamenává nejhorší výsledky za dlouhá desetiletí. Výjimkou je jen Slovensko, ke kterému čeští sociální demokraté upínají zraky jako ke světlu naděje. Jenže to je zřejmě liché. Ficův Směr není úspěšný proto, že je sociálnědemokratický. Ale proto, že Robert Fico naplňuje základní podmínku úspěšnosti v dnešní středoevropské politice − uspokojuje poptávku po silném vůdci. Zatímco v Maďarsku a Polsku ke vzestupu vůdcovské politiky posloužil nacionální konzervatismus, na Slovensku to byl shodou okolností levicový populismus.

V Česku se to, ke smůle ČSSD, zřejmě nemůže opakovat. Poptávka po vůdcovství je u nás už saturována skrze hodnotově prázdný firemní efektivismus Andreje Babiše. I kdyby ČSSD nějakého opravdu silného a charismatického lídra měla (jako že nemá, Jan Hamáček jím při vší úctě není), bylo by to už zřejmě k ničemu. V Česku již je pozice velkého vůdce obsazena.

Sociální demokraté nemohou velké naděje upínat ani k programu. Neexistuje nic, co by mohli voličům slíbit a co současně opět nemůže slíbit Babiš. Vzpomeňme si, co udělal jako první po volbách: začal volat, že se musí zvednout důchody. Tradiční voliči ČSSD, kteří prchli k Babišovi, se mohou cítit obslouženi a nemají valný důvod se vracet. Babiš v mnoha ohledech okopíroval program ČSSD, přičemž to provedl, jako když Číňané kopírují průmyslové zboží. Podobně jako se Číňané nezdržují s autorskými právy, Babiš se příliš nezdržuje pravidly demokratické politiky. Výsledek vypadá skoro jako originál a vyjde mnohem levněji. K tomu Babiš přidává skvělý marketing, takže zákazníci − levicoví voliči, kteří se o "drobnosti" jako demokratické procedury příliš nestarají − mu mohou urvat ruce.

Argument, že se ČSSD nakonec nutně vzpamatuje, podobně jako se vzpamatovala ODS, je také lichý. ODS je, na rozdíl od ČSSD, vnitřně konsolidovaná strana, mluví plus minus jedním hlasem. A hlavně má něco, co Babiš nemůže okopírovat: slušnou nabídku pro živnostníky a vůbec pro samostatné a svobodomyslné lidi, kterým se příčí státofiremní politika. Pro lidi, kteří chtějí sice makat, ale na svém. ČSSD podobnou specifickou nabídku nemá a vlastně už nemá ani žádné specifické voliče, o které by se mohla při snaze o zmrtvýchvstání opřít.

Národně konzervativní část sociálních demokratů si myslí, že by mohlo být možné získat aspoň ty voliče, kteří utekli k Tomiu Okamurovi. To ale vyjde těžko. I kdyby začali sociální demokraté stavět barikády na hranicích, Okamura vždy postaví vyšší. Dnes se také nedá jen tak okopírovat recept Miloše Zemana z devadesátých let, kdy prohlásil, že "sládkovci jsou zdivočelí sociální demokraté", a podařilo se mu získat je na svou stranu. Dnes si sám Zeman s novodobým sládkovcem Okamurou radostně notují. Zdivočel celý kontext české politiky. Všechno je jinak a sociální demokracie je v ofsajdu.

Otázkou je, zda ČSSD může zachránit účast v Babišově vládě. Když do koalice půjdou, de facto přiznají, že jsou "béčkem" hnutí ANO. Aby se dostali výš, museli by si přivlastňovat úspěchy vlády, podobně jako to dělal Babiš v letech 2013−2017. Ale na to nemají ani sílu, ani osobnosti, ani dost drzosti. Jsou zkrátka příliš tradiční. No a když do vlády nepůjdou? Pak jim hrozí, že se rozpustí v opozičním amalgámu.

Cynik by řekl, že šancí pro ČSSD by byl snad jen nečekaný hospodářský propad, který by mohli svést na Babiše, podobně jako Babiš sváděl předešlou krizi na pravicovou vládu. Ale takoví cynici, aby si něco podobného přáli, doufejme ještě sociální demokraté nejsou. Takže celkový součet je neradostný: sociální demokraté nemají silné vůdce, jejich program vytunelovali jiní. Ať udělají co udělají, další volby je mohou poslat ke dnu.

