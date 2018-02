Antisemitismus je takřka vymýcená intelektuální choroba, alespoň v západní civilizaci. Od dob Osvětimi je vykázaná ze scény, na níž byla po mnohá staletí tak pevně etablovaná. Vynořuje se maximálně už jen jako puch ze zatuchlých extremistických končin společnosti.

Což je věc, na které nic nemění fakt, že tu a tam se některým názorovým hyenám podaří malinko vykročit na výsluní. Stačí připomenout Adama B. Bartoše, jenž volá po "vyřešení židovské otázky, která dosud nebyla uspokojivě vyřešena", a jehož si chtěl prezidentský kandidát Petr Hannig vybrat − v případě svého zvolení − za mluvčího.

Leč teď se děje kousek za našimi hranicemi něco, co může antisemitismus opět vytáhnout do rovin přijatelnosti. Začalo to tím, že varšavská vláda prosadila zákon, v jehož rámci se může vězení obávat také ten, kdo by veřejně mluvil o trestuhodné a často nesmírně brutální pomahačské roli, kterou při holokaustu sehráli mnozí Poláci. V zákonu se doslova praví, že trest ve výši až tří let odnětí svobody bude vyměřen tomu, kdo "veřejně prohlásí, že polský národ nebo polský stát nesou odpovědnost nebo spoluzodpovědnost za nacistické zločiny spáchané třetí říší".

Izrael tento zákon kritizuje argumentem opřeným o názor snad všech historiků: Jistěže mnozí Poláci Židy zachraňovali, ale mnozí je také, coby sousedy, nacistům udávali. Jaký je rozdíl mezi "polským národem" a jednotlivci?

Aby všeho nebylo dost, utrousil teď polský premiér Mateusz Morawiecki slova, za která se stále odmítá omluvit. "Samozřejmě že nebude považováno za zločin říkat, že byli polští pachatelé, stejně jako byli židovští pachatelé, jako byli ruští pachatelé, jako byli ukrajinští pachatelé, ne pouze němečtí pachatelé," uvedl, když se snažil před novináři dopady zákona bagatelizovat.

A je to, oběťmi byli pachatelé. Morawiecki si zřejmě myslí, že Židé se sami podíleli na zločinech na Židech. Mohou si vlastně za holokaust sami.

Polskou ambasádu v Tel Avivu někdo počmáral hákovými kříži, Izrael stáhl z Varšavy svou velvyslankyni. Bůhví, kam lavina vyústí. To podstatné je ale někde jinde. Po převzetí moci v Polsku se tamní dominantní politická strana Právo a spravedlnost snaží zapšklým protievropským revanšismem a konspiračními teoriemi o důvodu pádu vládního letadla ve Smolensku odclonit pozornost veřejnosti od reálných problémů země. Je to odporné a destruktivní, ale budiž.

Jenže vypouštěním antisemitského džina z lahve na sebe polští politici berou roli, která za dřívějších dob patřila strůjcům pogromů.

