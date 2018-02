Pošťák zvoní vždycky dvakrát, je název známé detektivky tzv. americké drsné školy. Její autor James M. Cain chtěl tím titulem v podstatě říct, že i když člověk není právem potrestaný za to, co udělal, může být docela dobře odsouzen za to, co neudělal.

Prostě že spravedlnosti stejně neujde.

V Česku platí poněkud inovovaná verze, která by se mohla jmenovat "daně platím dvakrát", až na to, že tady se spravedlnost najít nedá ani náhodou.

Tzv. ručení za odvedenou DPH platí v zákoně mnoho let. Jde o to, že koupím-li si něco od podvodníka, který se s placením daně neobtěžuje, vymáhá ji berňák po mně. Problémům se nevyhne ani ten, kdo si dodavatele dokonale prověří, a to včetně tzv. blacklistu, tedy registru nespolehlivých plátců DPH, kde jsou kromě firem už přes půl roku i jednotlivci.

Za prvé, než se dostane nespolehlivý plátce na blacklist, trvá to nějakou dobu. A za druhé, lidí i firem na seznamu nespolehlivých prudce přibývá. Aktuálně je tam skoro třináct tisíc jmen, téměř čtyři procenta aktivních firem. Při takovém růstu počtu nespolehlivých každá firma časem na někoho takového natrefí.

Pak má jen dvě možnosti. Buď neobchodovat (čemuž se dá vyhnout těžko, když se na blacklist dostane obchodní partner třeba po dodání zboží), nebo zaplatit DPH přímo finančáku a riskovat, že mě dodavatel zažaluje za to, že jsem mu nezaplatil celou fakturu, tedy včetně DPH. Výsledek je, že poctivá firma může nakonec zaplatit DPH dvakrát (berňáku i dodavateli) a pak má šanci, že stráví mnoho dalších let různými soudy − buď s finančním úřadem, nebo s dodavatelem, který mezitím zbankrotuje a platit nemá co.

A pak nakonec může i poctivá firma zkrachovat, protože na další soudy a k tomu podnikání už nebude mít sílu ani peníze.

Ručení za obchodní partnery patří mezi daňová opatření, která spolu s kontrolním hlášením (před jeho zavedením berňák nemohl kontrolovat každou fakturu, a blacklist tak byl dost omezený) patří mezi ty nejúčinnější při výběru daní a hledání podvodníků. Už při jeho vzniku ale kritici upozorňovali, že tím vlastně stát přenáší odpovědnost za výběr DPH ze státní správy na firmy. Praxe potvrdila, že berňák to tak skutečně vnímá. Ostatně i Nejvyšší správní soud upozornil finanční úřady, že by neměly jít cestou nejmenšího odporu, což znamená vybírat daně jen od těch, kdo jsou poctiví. Protože v situaci, kde nespravedlnost vítězí, je nakonec nejjednodušší být podvodníkem. Na rozdíl od těch poctivých se aspoň nemusí obávat, že by platili daně dvakrát.

