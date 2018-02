Za pět let jeho fungování přibylo na seznam nespolehlivých plátců přes deset tisíc osob a firem. Buď dluží státu na DPH, nebo se berní úřad obává, že v budoucnu daň nezaplatí. S tím, jak se státu díky seznamu daří bojovat proti daňovým únikům, roste podle účetních a majitelů firem riziko, že budou muset daň zaplatit dvakrát nebo půjdou před soud kvůli dlužné faktuře.

Pokud má obchodník dodavatele zapsaného na uvedeném seznamu, měl by za něj podle zákona odvést DPH přímo finančnímu úřadu. K tomu má ovšem povinnost zajistit si souhlas nespolehlivé firmy.

"Pokud ale souhlas nedostanete, jste stejně ručitelem. Zaplatíte DPH dvakrát, jednou finančnímu úřadu a podruhé svému dodavateli," popsala problém účetní společnosti Ella-CS Lenka Císařová.

U ministerstva financí podnikatelé údajně dovolání nenajdou. Úřad říká, že řešením je dohoda obchodních partnerů. "Příjemce plnění by si tento postup měl smluvně ošetřit s poskytovatelem," potvrzuje mluvčí Zdeněk Vojtěch.

Nespolehliví plátci Kdo je na seznamu Nespolehlivým plátcem DPH se stane firma nebo podnikatel, kteří neplní své povinnosti odvádět řádně DPH. Jedná se zejména o ty, kteří na DPH dluží více než půl milionu korun. Na seznam se však dostanou i ti, kteří neoprávněně požadují odpočet ve stejné výši nebo se zapletli do daňových podvodů. Nespolehlivý je i ten podnikatel, kterému kvůli porušení daňových povinností finanční úřad doměří DPH ve výši alespoň 500 tisíc korun. Povinnosti odběratele Kdo je plátcem DPH, automaticky přebírá riziko ručení za odvedení daně svého dodavatele, pokud ten je na seznamu nespolehlivých plátců. Podle zákona by měl v takovém případě podnikatel účtovanou DPH odvést nikoliv nespolehlivému dodavateli, ale přímo finančnímu úřadu. K tomu je však potřeba souhlas dodavatele. Bez souhlasu s rizikem Pokud podnikatel nemá souhlas dodavatele ze seznamu nespolehlivých plátců a odvede daň státu, hrozí mu soudní vymáhání nezaplacené faktury. Podobně může postupovat i insolvenční správce, pokud bude dodavatel v konkurzu.

Sehnat souhlas ale nemusí být snadné, už jenom proto, že na seznamu jsou i skuteční podvodníci. Další důvod je podle jednatele firmy Epadus Milana Boudy ten, že i dodavatel si uplatňuje odpočet DPH. "Také on za něco pořídil zboží, a má proto odvést třeba jen deset, a ne celých 21 procent," řekl Bouda.

Seznam začal platit v roce 2013 a jsou v něm firmy, které mají daňový nedoplatek vyšší než půl milionu korun nebo se jinak provinily vzhledem k daňovým povinnostem. Loni v červenci se k němu přidal seznam takzvaných nespolehlivých osob. V něm jsou podnikatelé, kteří se snažili dostat z prvně jmenovaného seznamu zrušením registrace k platbě DPH.

Pokud podnikatel využije práva odvést fakturovanou daň přímo bernímu úřadu, podle oslovených účetních se snadno stane dlužníkem svého dodavatele. Figuruje mu u něj nezaplacená faktura.

"Platba DPH na finanční úřad za nespolehlivou osobu nenahrazuje plnění dluhu, a nelze si ho tedy zaúčtovat jako částečnou úhradu faktury," popsala Císařová.

Podle ní v takovém případě zůstane v účetnictví dluh ve výši DPH, přestože daň skončila tam, kde má podle zákona být, tedy ve státní pokladně. "Nemohl by to dodavatel napadnout jako zvýhodňování věřitele? Věřím, že šikovný právník by to udělal," uvedla Císařová.

Stejný problém vzniká z pohledu sjednané ceny. Pokud je ve smlouvě uvedena konečná cena, má odběratel povinnost ji zaplatit, jinak mu hrozí soudní spor. "Cena ve smlouvě je právně vymahatelná," potvrdila členka výkonného výboru Svazu účetních ČR Dana Vanke.

Ani souhlas dodavatele nezbavuje podnikatele rizika, že odvedenou DPH bude platit znovu. Může si pro ni přijít insolvenční správce, pokud se nespolehlivý plátce dostane do konkurzu a v účetnictví bude mít faktury s nezaplacenou DPH.

"I v případě souhlasu dlužníka mohou vést správce okolnosti k úvaze o neúčinnosti souhlasu a k jeho napadení žalobou," potvrdila Eva Hepperová, předsedkyně Unie spolků insolvenčních správců.

Předseda představenstva Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček označuje seznam nespolehlivých plátců za nedořešenou věc, která prohlubuje nedůvěru podnikatelů vůči státu. "Jestli podnikatel odvede daň, tak je nepřijatelné, aby po něm někdo tuto sumu požadoval. Kdo je férový, je nakonec popotahovaný," uvádí.