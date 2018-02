Operační systém Windows od Microsoftu znají všichni a používá ho většina lidstva. Málokdo ale ví, komu za něj vděčíme. Že to nebyl Bill Gates, kdo koncept grafického prostředí s okny ovládaný myší vymyslel, není pro většinu lidí tajemství. Často bývá za autora nápadu, který běžnému uživateli umožnil ochočení počítače bez potřeby znát desítky textových příkazů s komplexní sadou parametrů, pokládán populární vizionář Steve Jobs. Jeho zásluha ale byla "jen" v tom, že elegantní grafické rozhraní a myš ve svém Macintoshi nabídl solventním masám. Znalci počítačové historie vědí, že Apple ještě před "Mackem" přišel na trh s velmi pokročilou Lisou, která už všechny náležitosti moderního počítače měla. Jenže ani Lisa si primát mezi "user friendly" computery nárokovat nemůže.

Pro správnou odpověď musíme jít ještě o dost hlouběji do historie. Prvním počítačem, který kupujícímu nabídl skoro vše, na co jsme dnes zvyklí, vznikl ve firmě, kterou si spojujeme s jiným odvětvím. Pravým zakladatelem linie vedoucí k Windows 10, OS X či grafickým nadstavbám unixových systémů, je počítač Xerox Alto, který právě slaví 45. narozeniny.

Jeho tvůrci předběhli tryskem běžící počítačový svět o celé desetiletí. Stavět přitom mohli na gejzíru myšlenek, který vytryskl už před půlstoletím.

Koupit počítač, nebo flotilu aut?

V roce 1973 mikroprocesory ještě nevyrostly z plenek a na nich postavené mikropočítače byly hudbou budoucnosti. Těžiště světa výpočetní techniky bylo stále v obřích "mainframech", tedy sálových počítačích. Typickým uživatelským vstupem byly děrné štítky či pásky.

Terminály sice existovaly, ale jejich displeje si neporadily s ničím jiným než se zobrazením řady znaků.

Do toho vpadl Xerox Alto a jako první nabídl rastrovou grafiku − tedy možnost sestavit libovolný obraz z jednotlivých bodů.

Dnešní samozřejmost byla tehdy revolucí, za kterou ale bylo nutné zaplatit daň v podobě (na tu dobu) extrémních nároků na operační paměť.

S bodovou grafikou ale šlo uvést v život řadu přelomových idejí, které naprosto měnily práci s počítačem.

Otevřela se cesta k systému pracovních oken. Ovládání stavělo na klávesnici a především na převratné novince: počítačové myši. Ta uživatele hned okouzlila. Systém už nabízel koncept pracovní plochy a složek. S okolím byl propojen další novinkou, počítačovou sítí typu Ethernet, která dominuje dodnes.

Náskok a komplexnost Xeroxu Alto dokresluje, jaké nástroje byly už tenkrát k dispozici: program na přípravu dokumentace, kde už platilo, že na obrazovce je vidět to, co se následně vytiskne.

Vektorový editor, který zvládal přímky i křivky, předchůdce dnešního ilustrátoru. Bitmapový grafický editor, prapředek Photoshopu. A už tenkrát mohl uživatel posílat ze specializovaného programu elektronickou poštu.

Novinka měla na výšku posazený monitor, na němž systém vykresloval grafiku s tehdy ohromujícím rozlišením 606 x 808 bodů. S tak jemnou kresbou by dělal parádu i o desetiletí později. Pro představu: první Macintosh z roku 1984 měl rozlišení 512 x 342 a PC si často musela vystačit s hrubou grafikou 320 x 240 bodů. Displej zázračného stroje od Xeroxu byl černobílý, barevný výstup by byl na paměť ještě násobně náročnější. I tak byla k prostému zobrazení grafiky potřeba velká část operační paměti. Ta měla na tu dobu nepředstavitelnou kapacitu až 512 kilobajtů. V době, kdy se čipy skládající 128kilobajtovou RAM daly koupit za astronomickou cenu čtyř tisíc dolarů.

I další součástky lezly hodně do peněz. Například procesor se skládal z řady integrovaných obvodů, prostě proto, že mnohem levnější mikroprocesory tehdy výkonově nestačily. Počítač měl i hard­disk, bez kterého se první Macintoshe musely z ekonomických důvodů obejít. A to přitom cena hard­disků jako všech počítačových součástek během sedmdesátých let rychle klesala. Výsledná cena "Alta" se tak počítala v desítkách tisíc dolarů, což byla pro počítač určený jedinému uživateli obrovská suma. Pro představu, průměrná cena auta v roce 1973 dosáhla v USA čtyř tisíc dolarů. A to předtím, než svět změnila první ropná krize, americké automobilky své zákazníky rozmazlovaly opravdovými křižníky silnic. Není divu, že revolučního počítače se vyrobily zhruba dva tisíce, z nichž ale tisícovka zůstala v Xeroxu a část zamířila na univerzity.

Z Alta vývoj dospěl k počítači Star z roku 1981, který už měl do detailů propracovaný grafický systém se složkami a elegantními ikonkami, které byly různé podle typu dokumentu. Poprvé také nebylo nutné nejdříve spustit program a následně si vybrat soubor. Naopak stačilo kliknou na ikonku a příslušný program soubor otevřel. Samozřejmost, na niž ale majitelé většinových PC čekali ještě desetiletí.

Tím seznam užitečných novinek zdaleka nekončil. Proč tedy dnes nepracujeme na systémech od Xeroxu?

Důvodem je cena, neprůbojnost a naivita. A možná i to, že se hlavnímu byznysu Xeroxu až příliš dařilo.

Výživné menu pro Steva Jobse

Xerox se na počátku osmdesátých let pokoušel sestavu několika "zesíťovaných" počítačů Star s datovým úložištěm a unikátní laserovou tiskárnou prodávat zhruba za 100 tisíc dolarů. Systém umožňoval to, co žádný jiný, ale při takové ceně byla poptávka hodně omezená.

Jakmile mikropočítače vyrostly z dětských střevíců, stávalo se čím dal zřejmější, že mohou brzy nabídnout skoro totéž, ovšem za zlomek ceny.

Velkorysý Xerox navíc s agresivní konkurencí ochotně spolupracoval. Do legend vešly exkurze, které pro vývojáře a klíčové postavy Applu dojednal Jef Raskin. Tento klíčový muž prvních let později světoznámé firmy tehdy tlačil na to, aby nová generace "jablečných" počítačů byla radikálně odlišná od poměrně konvenčního hitu Apple II. Hlavní změna měla spočívat v ovládání. A protože měl Raskin kontakty jak na univerzitách, tak ve výzkumném centru Xeroxu PARC, věděl, jak daleko už tam došli. Dojednal hned dvě návštěvy, na nichž lidé z Xeroxu ohromeným "applistům" ukazovali myš, okna, ikony a další vymoženosti.

Dodnes se vedou spory o tom, kolik si toho Apple "vypůjčil". Raskin údajně pouze chtěl, aby tehdy čtyřiadvacetiletý Jobs, který měl ve firmě jako spoluzakladatel a důležitý akcionář rozhodující postavení, díky názorné ukázce funkčního systému pochopil, na čem se už v Applu pracuje.

Jisté ale je, že se Apple hodně inspiroval. A že se v překotném vývoji mohl vyhnout řadě slepých uliček, mělo cenu samo o sobě.

Epizoda zásadně ovlivnila Jobse, a tedy budoucnost Applu i počítačového světa. Jobs vzpomínal, že byl tak oslněn grafickým rozhraním od Xeroxu, že příliš nevnímal další dvě revoluční vymoženosti: zesíťování počítačů (v centru PARC jich byly propojeny už stovky) a široké využití objektového programovacího jazyka umožňující snazší vývoj a údržbu komplexních systémů.

Proč vedení Xeroxu pustilo konkurenci ke svým tajemstvím, se obvykle vysvětluje tím, že vzdálené newyorské vedení korporace vlastně nechápalo, k čemu jim dosažené výsledky mohou být. Dohoda týkající se práva na nákup akcií Applu byla však zjevně chabou protihodnotou. I další dealy byly z dnešního pohledu neuvěřitelné. Například právo využít myš Apple získal za směšných 40 tisíc dolarů. Xerox byl tehdy jednou z nejbohatších korporací světa. Mezi byznysovou elitu se vyšvihl na začátku 60. let díky úspěchu první plně automatické kopírky. Typ Xerox 914 změnil kanceláře západního světa a zajistil čím dál silnější proud zisků. Z nich se kromě dividend platil i velkorysý vývoj. V roce 1970 firma Xerox v kalifornském městě Palo Alto založila výzkumné středisko PARC a pouhé tři roky stačily na to, aby se zrodila předzvěst další počítačové revoluce.

Nahlédnutí do budoucnosti

Ani brilantní mozky soustředěné v PARC však nezačínaly od nuly. Většina futuristických idejí se mezi úzký okruh expertů dostala na legendární akci, která později dostala název Matka všech prezentací. Na ní Douglas Engelbart ukázal, na čem jeho tým v rámci Stanford Research Institute za peníze americké armády pracoval. Seznam představených nápadů zní až ne­uvěřitelně. Během devadesáti minut Engelbart ukázal myš a její výhody, pracovní okna i změnu jejich velikosti, poprvé byla k vidění moderní práce s textem, přičemž už byla možná spolupráce několika vzdálených uživatelů na jednom dokumentu. K tomu přičtěme telekonferenci, při níž užaslí diváci viděli také e-mail i první kliknutí na hypertextové odkazy, na nichž stojí dnešní web. To vše v roce 1968, tedy už před půl stoletím!

Po změnách ve financování střediska se Engelbartův tým rozešel a část vývojářů přešla do centra PARC, kde řadu nápadů rychle uvedli v život. Díky penězům z kopírek. Ekonomická teorie uvádí, že monopol může mít příznivý dopad na technický vývoj kvůli tomu, že dominující vysoce zisková firma štědře financuje vývoj. V případě Xeroxu se to naplnilo v nevídané míře. Plody vizionářské práce sice v dalším desetiletí sklízeli jiní, takže tehdejší vedení Xeroxu nebude sloužit jako vzor předvídavosti, těžko ale popřít, že jejich naivita nakonec vývoj počítačového světa popohnala.

