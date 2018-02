Státní pivovar Budějovický Budvar je nyní v zásadní fázi rozvoje, která na investicích spolyká stovky milionů korun. Loni podnik na více než 700 milionů korun přišlo nové logistické centrum a začala výstavba nového ležáckého sklepa. Letos půjde dalších celkem 600 milionů korun do nové budovy cylindrokonických tanků pro kvašení piva a také do nové linky na plnění lahví či do zvýšení kapacity stáčírny plechovek.

To, do čeho Budvar investuje, dobře ilustruje, jaké trendy nyní pivním trhem hýbou. Spotřeba piva zásadně neroste, u čepovaného piva dokonce klesá. Budvar ale sází na rostoucí export. Proto se zvyšuje celková výrobní kapacita. V roce 2019 by měl mít budějovický pivovar výstav dva miliony hektolitrů piva, o čtvrtinu vyšší, než je nyní.

Co se plechovek týče, v těch je Budvar na domácím trhu lídrem, když do nich stáčí celkem asi pětinu své produkce a čeká další růst.

40 procent českými pivovary vyrobeného a na českém trhu koupeného piva se vypije jako čepované z tanku nebo sudu. Ještě v roce 2010 to bylo více než 50 procent. 8,8 půllitru piva týdně vypije podle studie Pivo ve společnosti průměrný český muž. Průměrná česká žena pak "zvládne" 2,3 půllitru piva týdně.

Země plechovkového piva?

Pití nikoliv v hospodě, ale doma je trendem několika posledních let − platí to v Česku i ve světě. V tuzemsku k tomu dílem ještě přispěl náběh povinnosti EET a zákaz kouření v restauracích, který na hospody, bary a restaurace dopadl loni.

Ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven (ČSPS) Martina Ferencová to před časem glosovala následovně: "Z národa s tradiční hospodskou pivní kulturou se stáváme spíše zemí plechovkového piva." Jeho spotřeba podle statistik, které má svaz k dispozici, vzrostla loni meziročně téměř o 50 procent. V průměru každé desáté v Česku vypité pivo už je z plechovky. Jako hlavní důvod obliby plechovek se uvádí to, že jsou lehké a zákazník na rozdíl od lahví nemusí řešit vracení prázdných obalů.

HN oslovily největší pivovarnické firmy v Česku s dotazem, kam míří jejich hlavní investice.

Na zájem o plechovkové pivo reaguje nejen Budvar, ale i domácí jednička − skupina Plzeňský Prazdroj. V plechovkách prodává přes deset procent svojí produkce. Společnost proto loni investovala do nové stáčecí linky přes 300 milionů korun. Za podobnou sumu firma právě rozšiřuje výrobu prémiového ležáku Pilsner Urquell. Důvodem jsou hlavně exportní ambice značky v západní Evropě a v Asii.

Také v největším pivovaru skupiny Heineken v Česku − v Krušovicích − sázejí na plechovky. "Jednou z hlavních investic roku bude nový plnič plechovek," potvrzuje mluvčí Heinekenu Jana Austová Pikardová. Třetím rokem se tu plní do plechu i produkty dalších pivovarů skupiny, do níž patří značky Starobrno, Březňák či Zlatopramen. "Naše pivovary se jinak letos zaměří hlavně na zvýšení efektivity a bude pokračovat obměna zastaralého majetku. To se týká zejména budov ve výrobních závodech," dodává Austová Pikardová s tím, že dohromady půjde řádově o desítky milionů.

Pivo z plechu v Česku ◼ Pivo v plechovkách se v tehdejším Československu začalo vyrábět poprvé v roce 1991, a sice v Plzeňském Prazdroji. Ve stejný rok přišel s nabídkou piva v plechu i Braník. Do té doby šlo o obal rozšířenější hlavně v západní Evropě a v USA.

◼ Plechovky nejsou módou jen u největších pivovarnických skupin. Pivovar Svijany má od konce loňského roku také linku na plechovky. Stála sto milionů korun a šlo o největší jednorázovou investici v historii pivovaru. Novou linku na plechovky, rovněž asi za sto milionů korun, má od loňska i pivovar Protivín ze skupiny Pivovary Lobkowicz Group.

◼ Jedna prázdná plechovka vyjde pivovar asi na tři koruny. Skleněná pivní lahev stojí zhruba stejně. Zatímco skleněné lahve se používají vícekrát, plechovka je na jedno použití.

Skupina Pivovary Staropramen jmenuje jako dvě největší oblasti investic podporu exportu a podporu návštěvnosti hospod v Česku. "Negativní dopad regulačních opatření v čele se zákazem kouření na hospody a restaurace očekáváme také v celé první polovině tohoto roku," poznamenává mluvčí Pivovarů Staropramen Pavel Barvík.

Jak dostat lidi do hospod

Staropramen, který rozvíjí populární pub koncept Potrefená husa, pak loni celkem investoval vyšší desítky milionů korun, stejnou sumu má firma na celkové investice připravenou i letos. "Oživili jsme značku Staropramen, vrátili se k jejímu tradičnímu logu, s tím jsou spojeny investice do nových sklenic a dalších obalů. Pití piva v hospodách pak podporujeme hlavně speciálními várkami, které zákazník v obchodech nenajde," popisuje Barvík s tím, že v tomto hodlá firma pokračovat.

Podle ředitelky ČSPS Ferencové může "návratu lidí do hospod" pomoci aktivita pivovarů a provozovatelů restaurací. "Ať už je to pivní gastronomie, nabídky pivních speciálů, setkávání se sládky v hospodách," vyjmenovává. Prodávat víc piva v hospodách je věc, kterou si pivovary přirozeně přejí. Marže z lahví a plechovek prodaných v obchodě se pohybuje spíše v jednotkách procent, u čepovaného piva to mohou být desítky procent.

Pokračovat má i boom minipivovarů. "Aktuálně tvoří asi dvě procenta celkové domácí produkce piva, mohly by se přiblížit třem procentům," odhaduje Ferencová.

Související