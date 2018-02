Přelom ledna a února byl ve znamení nárůstu rozkolísanosti na finančních trzích. Pozornost upoutal především prudký pokles akcií napříč kontinenty, všemu ale předcházel poměrně výrazný růst výnosů vládních dluhopisů ve Spojených státech i eurozóně. Ten přišel po delším období stability na těchto trzích, jež se vyznačovalo kombinací příznivých zpráv o hospodářském růstu a nízké inflaci.

V tomto duchu přicházela data i během ledna a silný růst ekonomik vedl k posunu v postoji klíčových centrálních bank. ECB i Fed totiž na zasedáních v závěru ledna deklarovaly vyšší důvěru v naplnění svých inflačních cílů. Pro trhy je to velmi důležitá zpráva a s odstupem času vše zní jako koncert. Takřka jako by obě banky tento vzkaz vzájemně vyladily.

"It's the economy, stupid," zní již klasický výrok z první prezidentské kampaně Billa Clintona. "Jde o inflaci, hlupáci," jako by nám nyní připomínali centrální bankéři. Snažíme-li se si­tuaci na trzích pochopit, nesmíme tyto komentáře opomenout.

Jakkoli se trhy v uplynulých dnech zklidnily, jde spíše o přestávku. Pomyslný koncert centrálních bank bude pokračovat, a investoři se proto musí připravit jak na další růst výnosů vládních dluhopisů, tak na občasné výbuchy kolísavosti napříč finančními trhy.

