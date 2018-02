Od německých voleb už uplynulo více než pět měsíců, ale právě v úterý Německu začíná další podobně důležité hlasování. Rozhodne o tom, jaká v zemi vznikne vláda.

Svůj hlas tentokrát nemohou odevzdat všichni občané, ale pouze členové německé sociální demokracie (SPD), jichž je zhruba 460 tisíc. Ve vnitrostranickém referendu budou až do začátku března rozhodovat o tom, jestli jejich strana opět vytvoří vládní koalici s konzervativním blokem CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové.

Pokud SPD dojednanou koaliční smlouvu potopí, Němci nejspíš půjdou k předčasným volbám − poprvé ve své demokratické historii po druhé světové válce.

Proti další velké koalici burcují hlavně Mladí sociální demokraté. "Nová doba potřebuje novou politiku," tvrdí jejich šéf Kevin Kühnert v deníku Süddeutsche Zeitung.

Už dříve prohlásil, že "obroda SPD se buď uskuteční mimo velkou koalici, nebo se neuskuteční vůbec".

Sociální demokracie vládla s Merkelovou osm z posledních 12 let. Za tu dobu se její volební podpora propadla až ke zhruba 20 procentům hlasů, jež dostala v zářijových volbách.

Podle kritiků sociálním demokratům velká koalice škodí, protože Merkelová své křesťanské demokraty (CDU) posunula do politického středu, a tím SPD přebrala řadu témat. Kühnert a další oponenti vstupu SPD do vlády proto požadují, aby strana zůstala v opozici a zaměřila se na obrodu svého programu.

Velká většina vedení sociální demokracie naopak obnovu velké koalice podporuje. Argumentuje tím, že strana dokázala do koaliční smlouvy prosadit řadu svých priorit, jako je výrazné zvýšení investic do školství nebo do infrastruktury či vstřícný postoj k další evropské integraci. SPD ve vládě rovněž obsadí klíčová ministerstva financí, zahraničí nebo sociálních věcí. I řada členů CDU připouští, že Merkelová SPD v mnohém ustoupila.

Sociálnědemokratická ministryně pro záležitosti rodiny Katarina Barleyová tak věří, že straníci dohodu odsouhlasí, protože "její obsah je pozitivní a protože alternativa rozhodně není nijak skvělá".

Barleyová naráží na fakt, že v případě krachu velké koalice by na Němce čekala buď menšinová vláda Merkelové CDU, nebo předčasné volby. Kancléřka přitom až dosud možnost vzniku menšinové vlády odmítala. Pokud by šli Němci hlasovat znovu, sociální demokraté by na tom nejspíš prodělali − podle posledních průzkumů je podporuje už jen 15 až 16 procent voličů. A na SPD se dotáhla populistická strana Alternativa pro Německo.

Podle průzkumu institutu Kantar Emnid z konce minulého týdne by pro pokračování velké koalice hlasovaly dvě třetiny členů sociální demokracie. Jiný výzkum ovšem není k dispozici, a vedení strany proto varuje, že skutečný výsledek hlasování může být mnohem těsnější. Referendum končí 2. března, jak straníci rozhodli, bude známo o dva dny později.

K tomu, aby velká koalice prošla, by mohly napomoci i změny ve vedení SPD. Na post předsedy rezignoval Martin Schulz, jenž v předvolební kampani opakoval, že do vlády s Merkelovou nikdy nevstoupí v pozici slabšího partnera. Po volbách ale nejenže nakonec svolil k jednáním o nové velké koalici, ale ve vládě měl zaujmout pozici ministra zahraničí. Poté co do stranické centrály začaly chodit tisíce protestních e-mailů, se Schulz z nejvyšší politiky stáhl.