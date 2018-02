Elektrifikace osobní dopravy začala. Zarytí "petrolheadi" proti ní budou ještě nějakou dobu bojovat, ale jakmile se ceny elektroaut a fosilních vozů srovnají, nebude už důvod. Hlavní překážkou bránící masivnějšímu nástupu elektromobilů už dnes není dojezd, nýbrž pořizovací cena. Ale ta je, jako u každé nové technologie od mobilů po LCD televize, předurčena k tomu, aby postupně klesala.

Příští dekáda proto bude patřit elektromobilům. Německá automobilka Volkswagen plánuje, že v roce 2025 bude čtvrtina jejích prodaných aut na baterie. Podobné plány mají i další automobilky. Důvodem jsou stejnou měrou zpřísňující se evropské a americké emisní regulace, jakož i Čína. Tamní trh je dnes největší, a tedy pro světové automobilky nejdůležitější. V minulém roce se tam prodalo přes 600 tisíc aut do zásuvky. To je víc než ve zbytku světa dohromady.

Také u elektromobilů prozatím zůstane trendem osobní vlastnictví aut. Opravdoví vizionáři už ale spřádají plány na to, jak bude vypadat osobní doprava za 15 až 25 let. Podle všeho bude úplně jiná, než jsme dnes zvyklí. Zásadní změnu mají přinést technologie autonomního řízení neboli robotická auta. Ta už se na silnicích testují dnes. Pořád jde ale víceméně o prototypy. V reálném provozu se můžeme v prémiových autech setkat nanejvýš s chytrými asistenty, kteří za nás dokážou převzít řízení na dálnici nebo popojíždět v zácpě.

Plně robotické auto, schopné prodrat se drsnou, nepřehlednou městskou džunglí, je zatím pořád ještě pár let vzdálené. Nissan, Volvo, Toyota i další poměrně realisticky nastiňují zhruba rok 2020. Otázka zní, co se stane potom. Auto, které vás doveze samo z místa A do místa B, totiž úplně mění pojetí osobní dopravy.

Ve velkých městech je už dnes osobní vůz často spíše přítěží. Mít v osobním vlastnictví auto, které umí samo jezdit, bude ještě o řád méně výhodné. Auto v osobním vlastnictví − pokud nejste taxikář − dnes většinu času stojí na místě a čeká na svého majitele. Budoucnost osobní dopravy je proto podle vizionářů ve sdílených robotických vozidlech na elektřinu. V případě potřeby si je objednáte s pomocí smartphonu. Přijedou pro vás, odvezou vás na místo a vyrazí za dalším zákazníkem. Budou maximálně efektivní, jak z pohledu spotřeby energie, tak vytížení. Díky tomu budou i výrazně levnější než dnešní způsoby automobilové osobní dopravy. Protože budou plně vytížené, rychle se opotřebí − a automobilky se tak nemusí bát, že by přišly o výrobní zakázky.

