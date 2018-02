Automobilový průmysl čekají v brzké budoucnosti zcela zásadní změny. Elektromobilita a chytré technologie změní fungování celého odvětví. "Budoucnost je v autonomních a elektrifikovaných automobilech, které mezi sebou budou lidé sdílet," říká šéf inovační laboratoře AuresLab společnosti AAA Auto Stanislav Gálik.

HN: Kdy budou na českém trhu dominovat elektromobily?

Jednou elektromobily dominovat budou. Ale zda to bude nadpoloviční většina již v roce 2030, to ještě neumím odhadnout. Nicméně myslím, že kolem roku 2030 se to může začít lámat.

HN: Kdy se podle vás v Česku rozjede jejich nákup ve velkém?

Jelikož se v Česku minulý rok koupilo 387 elektromobilů, což je 0,15 procenta z celkových prodejů, myslím si, že v nejbližších letech to nebude. Podle mě velký rozmach dříve než do pěti let nenastane.

Stanislav Gálik (31) Strategický poradce pro rozvoj značky Mototechna a poradce pro inovace České spořitelny. Založil módní značku Galar. V roce 2015 ho magazín Forbes zařadil do českého žebříčku výjimečných osobností 30 pod 30. Vystudovaný psycholog a autor autobiografické knihy Jak jsem stopoval letadlo.

HN: Proč je Češi zatím nekupují? Nemají na ně peníze?

Přesně. Elektrický Golf dnes stojí milion a normální téměř polovinu. Je tu ale i další problém. Já například bydlím v centru Prahy a z bytu si prostě na ulici kabel nevyhodím, abych mohl auto nabíjet. Můžu si sice auto nabít v práci, v centru ale zatím moc nabíječek nenajdeme. Ale na druhou stranu vidíme, že celý svět jde tímto směrem, takže se nám to nakonec nevyhne.

HN: Podle některých jsou elektromobily jen přechodným řešením. Jaký je váš názor na vodíkový pohon? Bude to v budoucnu náhrada za elektromobily, nebo jen alternativa elektromobilů − podobně jako dnes máme na výběr mezi benzinovým a dieselovým motorem?

Přestože má vodíkový pohon nesporné výhody, má i mnohé nevýhody. Například vysoké náklady na vybudování infrastruktury. A jelikož se infrastruktura na elektromobilitu již staví, troufám si odhadnout, že pokud se nic zásadního nezmění, tak tím vítězem, který získá trh, bude elektřina, a nikoliv vodík.

HN: V čem bude kromě elektromobility spočívat budoucnost automobilového průmyslu?

Podle mě to budou určitě samořiditelná auta, která budou elektrifikovaná a sdílená mezi lidmi. Dále vidím budoucnost v internetu věcí. Auta budou on-line a budou mezi sebou komunikovat.

HN: Stávají se automobily spíše záležitostí "ajťáků" než mechaniků? Nová auta se častěji opravují pomocí diagnostiky.

Auta se dnes opravdu opravují často přes notebook, řečeno trochu s nadsázkou. Automechanici budou určitě zapotřebí pořád. Auto zůstane v první řadě i nadále mechanickou věcí. Bude mít pneumatiky, tlumiče, baterii, která se dobíjí, a tak dále. V autě budou pořád například panty, které budou vrzat, takových věcí bude stále celá řada. Automechanici se proto o práci určitě nemusí bát. Kdo se naopak určitě o práci bát musí, jsou profesionální řidiči. Řidič autobusu, řidič kamionu, řidič taxíku.

HN: Kdy si myslíte, že začnou ve větší míře autonomní vozy jezdit po českých silnicích?

Důležité je dodat, kde to bude. Snaha, abychom tu co nejdříve měli samořiditelné autobusy a kamiony, je obrovská. Myslím, že v roce 2030 už bude výrazná část této profesionální dopravy autonomní. Průzkumy dnes hovoří, že by se v roce 2030 mohl podíl autonomních vozidel pohybovat někde mezi dvaceti až padesáti procenty. Podle mě půjde zhruba o každé třetí auto. Důležité je dodat, že pravděpodobně nepůjde o pozvolný růst.

HN: Tím myslíte, že růst bude exponenciální?

Přesně. Vývoj v oblasti IT jde strašně rychle dopředu a poptávka po bezpečnější, levnější a rychlejší dopravě je obrovská − to je hlavní důvod, proč je to nezastavitelné. Nemluvíme o tom, jestli se tu něco ujme, nebo neujme. Jen si představte, že si můžete vybrat, jestli nastoupíte do levného sdíleného hyperbezpečného robotaxi, nebo do taxíku, který řídí pomalejší, dražší a nebezpečnější smrtelník. Vše dnes záleží jen na zralosti technologií. S poptávkou nebude problém, protože autonomní vozy budou mít obrovskou přidanou hodnotu.

HN: Souhlasíte ale s tím, že v letošním roce závratné změny v oblasti samořiditelných aut očekávat nemáme?

Teď se práce odehrává úplně jinde. Odehrává se v Silicon Valley, v Izraeli a odehrává se v kancelářích, kde se vše dává teprve dohromady a testuje. Je to podobné jako na konci sedmdesátých let, kdy kluci kolem Jobse pracovali na úplně elementárních počítačích, které byly tou dobou absolutně neatraktivní pro masový trh. Na začátku 80. let už svět věděl, že počítače přinesou obrovskou změnu, ta adaptace do masového trhu ale nastala až později. A stejně jsme na tom dnes s autonomními vozy.

HN: Myslíte si, že nastávající změny vyvolají redukci firem v automobilovém průmyslu? Inovace stojí hodně peněz, a ne všichni třeba udrží krok…

Myslím, že ani v době autonomních automobilů to nebude tak, že tu vznikne jeden typ robotaxi, který bude vyrábět jediná automobilka. Myslím, že všechny značky, které kolem sebe nyní máme, zůstanou. Jen budou muset změnit svůj byznys model. Stejně tak například poskytovatelé úvěrů na nákup auta pro fyzické osoby se budou muset změnit na poskytovatele úvěru pro firmy, které budou dělat flotily autonomních vozidel. Všichni se budou muset změnit v povaze svého podnikání. Ale určitě si nemyslím, že to vše bude pouze v rukou velkých hráčů. Naopak, vzniká tu obrovský prostor pro start-upy, které dokážou být rychlé, dokážou být vysoce specializované a mnoho věcí, které velké korporace adaptují léta, dokážou uvést do života během měsíce.

