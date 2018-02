Automobilový průmysl stojí na prahu podobné revoluce, jakou před několika lety prošel trh mobilních telefonů. Podle šéfa kalifornské IT společnosti Cadence Design Systems Lip-Bu Tana se blíží doba, kdy začnou lidé hromadně měnit svá auta za elektromobily podobně, jako před několika lety měnili klasické mobilní telefony za smartphony. Rozmach elektromobility nemine ani Česko. Podle studie Roland Berger by se od roku 2020 mělo v Česku prodat šest až sedm tisíc elektrických aut ročně. Zatím se ale Češi do nákupu aut na elektrický pohon příliš nehrnou. V roce 2016 se jich u nás prodalo 262, loni se tento počet přiblížil čtyřem stům. Otázka tedy zní: Má cenu kupovat si elektromobil již dnes? Trh s těmito vozy zatím není příliš rozmanitý, auta na elektřinu jsou oproti těm na spalovací motor dražší, a navíc v Česku chybí kvalitní síť dobíjecích stanic. Navíc právě nástup chytrých telefonů ukázal, že být na začátku hromadné výměny nemusí být vždy výhodné. První modely chytrých telefonů nebyly zdaleka tak chytré jako jejich nástupci, kteří přišli na trh o pár let později. Přesto někteří věří, že se vyplatí do elektromobilu investovat už nyní, a to nejen kvůli výrazně nižším emisím.

Drahý elektromobil, ale levné palivo

Jedním z hlavních argumentů, který dnes hraje v neprospěch elektromobilů, je vyšší pořizovací cena. Zatímco nový Volkswagen Golf s benzinovým motorem 1,5 TSI začíná na 660 tisících korunách, model e-Golf startuje na 950 tisících korunách. Situace se podle odborníků bude měnit, jak bude přibývat nových modelů elektromobilů a růst konkurence. Například právě Volkswagen plánuje v dohledné době velké investice do elektrických aut. Do roku 2025 hodlá uvést na trh zhruba 80 elektrických modelů, z toho 50 bude na čistě elektrický pohon, zbytek jej bude stále kombinovat se spalovacím motorem. Škoda Auto, která do koncernu VW také spadá, plánuje v Mladé Boleslavi zahájit výrobu prvního vozu s elektrickým pohonem v roce 2020. Do roku 2025 zákazníkům nabídne pět vozů s čistě elektrickým pohonem v různých segmentech.

Podle zastánců elektromobility jsou vozy na elektrický pohon výhodné už nyní. Výhodnost koupě podle nich nelze srovnávat na základě pořizovací ceny. "Pokud si pořizujete auto se spalovacím motorem, musíte si k pořizovací ceně připočíst i to, co v budoucnu zaplatíte za benzin či naftu," vysvětluje předseda Asociace pro elektromobilitu České republiky Jaromír Vegr. Jeho slova doplňuje předseda Asociace elektromobilového průmyslu (ASEP) Jaromír Marušinec: "Když si kupujete nové spalovací auto, v podstatě nevědomky uzavíráte kupní smlouvu na palivo průměrně za 960 tisíc korun," říká Marušinec.

Dobíjení je levné, ale není možné všude

Dobíjení elektromobilu je sice výrazně levnější oproti klasickému tankování, horší je to však s již zmíněnou sítí dobíjecích stanic. Těch je dnes po celé zemi jen okolo tří set. Počet klasických benzinek se pro srovnání blíží čtyřem tisícům. Do budoucna by se měla situace změnit. Stát chce během následujících let uvolnit dotace ve výši 1,2 miliardy korun, které půjdou na podporu dobíjecích a čerpacích stanic pro alternativní paliva.

Do výstavby ve velkém se začínají pouštět energetické společnosti. Nejrozsáhlejší síť dobíjecích stanic v Česku má aktuálně ČEZ. "Aktuálně máme v provozu 94 stanic. Na konci letošního roku bychom však měli mít v provozu zhruba přes 150 stanic. Roční přírůstky v dalších letech odhadujeme v řádu desítek kusů ročně," říká mluvčí Skupiny ČEZ Roman Gazdík.

Pro řidiče je přitom zcela klíčové, zda se jedná o klasické, či takzvané rychlodobíjecí stanice, ve kterých je možné baterii dobít do půl hodiny na 80 procent. U běžných dobíjecích stanic zabere nabíjení několik hodin. Nevadí to však řidičům, kteří parkují v garáži či jim auto stojí u rodinného domu − svůj vůz přes noc zapojí do zásuvky a nechají ho dobíjet. V horší situaci jsou ale lidé bydlící například na sídlišti, kde nelze energii doplnit takto snadno.

Do servisu jen jednou začas

Vedle paliva mají elektromobily i levnější údržbu. "Elektromotor je zcela bezúdržbový po celou dobu životnosti. Není olej ani výfuk a brzdy se opotřebovávají zhruba desetkrát méně, takže obvykle také vydrží destičky více než 300 tisíc kilometrů," popisuje Marušinec z Asociace elektromobilového průmyslu.

Automobilky poskytují na baterie u elektroaut delší záruku než na samotný automobil. Pokud se však majiteli elektromobilu s jeho vozem něco stane, nezbývá mu než jet do autorizovaného servisu. To není snadné například pro majitele populární Tesly. Ta v Česku nemá oficiální zastoupení ani servis. Opravy proto probíhají v Německu či Rakousku. V Česku zatím drtivá většina neautorizovaných mechaniků s opravou elektromobilů nedokáže pomoct.

Elektromobily v ulicích se snaží zvýhodňovat některé státy a města. V Norsku dnes elektromobily díky dotační podpoře představují zhruba třetinu všech aut. V Česku na dotace dosáhnou pouze úřady a podnikatelé. To je jeden z důvodů, proč společnosti začínají pořizovat firemní flotily složené z elektromobilů.

Elektromobily se před časem rozhodla zvýhodnit Praha. V hlavním městě mohou parkovat bezplatně v parkovacích zónách. Řidič musí zaplatit pouze poplatek 100 korun za vyřízení. Do budoucna by mohly elektrovozy jezdit i v rychlých pruzích.

Auta na elektrický pohon mohou skrývat ještě jednu velkou výhodu. "Je možné, že i na konci životnosti vozu bude mít baterie stále vysokou cenu díky lithiu, které bude možné opět využít na výrobu nových baterií. Dá se očekávat, že baterie budou v budoucnu účinnější a pro jejich výrobu již nebude potřeba takové množství lithia jako dnes. Teoreticky tak můžeme v motoru vozit několik let cenné zboží, díky kterému nám cena auta ani po letech neklesne tak, jako by klesla u auta se spalovacím motorem," uvažuje Marušinec.

