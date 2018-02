Miroslava Ferancová ani náznakem nepřipouští, že by řídicí funkci ve státním sektoru získala s pomocí politické protekce. "Vy máte všichni plnou pusu emancipace, ale když na to přijde, každá manželka je pro vás hloupá koza, která si musí nechat od manžela shánět práci. Vypadá to, jako když jsem doteď seděla doma a míchala těsto," zlobí se žena, která je vedoucí personálního oddělení ve státním podniku Vojenské lesy a statky. Nastoupila, když byl šéfem zakladatelského ministerstva obrany místopředseda ANO Martin Stropnický.

Jisté podezření z protežování vyvolává skutečnost, že i oba manželé Ferancovi jsou členy hnutí ANO. A oba dříve pracovali v holdingu Agrofert založeném nynějším premiérem a šéfem ANO Andrejem Babišem. Manžel Milan je navíc poslancem a byl řadu let kolegou druhého muže Babišova hnutí Jaroslava Faltýnka.

Paní Miroslava ale tvrdí, že jako partnerka zákonodárce je dnes sledovaná bedlivěji než ostatní, důrazně odmítá, že by jí pomohli politici z jejího okolí. Důležitější roli měla prý sehrát skutečnost, že ředitel Vojenských lesů Josef Vojáček pochází, stejně jako Ferancovi, z Olomouce. "Já znám jeho známé, on zase znal moji předchozí práci a zrovna sháněl náhradu za paní, která z podniku odcházela," vysvětluje Ferancová, jak k místu přišla.

Jenže případů, kdy po boku lidí z hnutí ANO stoupají vzhůru do veřejné sféry i jejich rodinní příslušníci, je daleko více.

Zákonitě se tak nabízí otázka, zda už nemůže jít o klientelismus, jemuž Babišovo hnutí ve svém programu vyhlásilo nesmiřitelný boj.

Stát jako rodinná firma

O některých příbuzenských vazbách se ví už delší dobu − jako třeba o "rodinném klanu" kolem nynější ministryně financí Aleny Schillerové −, jiné zatím zůstávají bez povšimnutí.

Na pražském magistrátu se loni v listopadu stal šéfem jednoho z odborů Martin Kubelka. Nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby nešlo o zetě předsedy zastupitelského klubu ANO Michala Haška. "Jmenování proběhlo na základě výběrového řízení," reaguje Hašek na dotaz a tvrdí, že na zeťově vítězství neměl žádný podíl. S odkazem na proběhlou soutěž se brání i sám Kubelka.

Ovšem podobně je dnes na magistrátu zaměstnaná i dcera zastupitelky za ANO Marcely Plesníkové. Pracuje v oddělení poradců primátorky Adriany Krnáčové. První žena Prahy odmítá, že by příbuzným nadržovala.

"Jde jen o dva lidi z 2500 zaměstnanců. Paní Plesníková je v mém nejužším týmu, do něhož si vybírám kolegy, kterým důvěřuji a jsou pracovití. Ani u pana Kubelky nelze o profesních kvalitách pochybovat," argumentuje Krnáčová.

Může jít o normální pracovní poměry, ale také o příznak bujícího nepotismu − tedy systému obsazování funkcí, v němž jsou příbuzní preferováni. Typické je, že všichni, kterých se to týká, odmítají, že by z politického vlivu svých blízkých jakkoliv těžili.

"Nebudeme se bavit přes telefon. Mějte se hezky," zavěsil podrážděně po několika otázkách svůj telefon František Kubovič, otec mluvčí hnutí ANO Lucie Kubovičové.

HN totiž zjistily, že v letech 2016 a 2017 Kubovič působil na ministerstvu pro místní rozvoj coby poradce ministryně Karly Šlechtové z ANO. A to pro oblast tzv. destinačního managementu. Smlouva z roku 2016 hovoří o sazbě 450 Kč bez DPH za hodinu práce, loňská už o 650 Kč. Není zcela zřejmé, jak si členka vlády našla za konzultanta muže z Kroměříže, o němž lze z veřejných zdrojů zjistit prakticky jen to, že učil na kroměřížské střední škole hotelové a služeb.

"Můj táta se pohybuje v cestovním ruchu už asi dvacet let a destinační management dělá i pro město Kroměříž. S paní ministryní Šlechtovou se potkali, když byla ona v Kroměříži na návštěvě. Povídali si o různých věcech, padli si do oka a domluvili se na spolupráci. Já u toho ale nebyla, vím to jen od táty," říká Lucie Kubovičová s následným dovětkem, že poprvé se její otec s ministryní měl

údajně krátce vidět už na veletrhu cestovního ruchu.

"Jak znám paní ministryni Šlechtovou − a znám ji velmi dobře −, tak by ke spolupráci nepřizvala nikoho, kdyby jí skutečně nepřipravoval kvalitní podklady," hájí mluvčí ANO čistotu již ukončeného poradenského vztahu.

Já jsem to zlikvidoval

Vtahování rodinných příslušníků politiků do veřejného sektoru není v Česku úplně nový fenomén. Poprvé se o něm hlasitěji hovořilo v předvolebním roce 2005, když se provalilo, že mnozí poslanci zaměstnávají své příbuzné jako asistenty. Týkalo se to v prvé řadě ČSSD a jejích zákonodárců (Václav Grüner, František Strnad, Antonín Sýkora, Ladislav Vomáčka nebo Josef Mikuta). "Když jsem stranu převzal, myslím, že se mi ten problém podařilo zlikvidovat," vzpomíná někdejší premiér a šéf ČSSD Jiří Paroubek. Poslanci ČSSD v pozdějších letech podepsali i kodex, který zaměstnávání rodinných příslušníků zakazuje.

Také v poslední době se mezi sociálními demokraty vyskytla zajímavá spojení (vedle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové působil v Sobotkově exekutivě i její manžel Arnošt coby náměstek vicepremiéra Pavla Bělobrádka), ale pomyslnou štafetu převzalo právě "protikorupční" hnutí ANO Andreje Babiše. V jeho případě se nyní zdají být tendence k nepotismu nejzřetelnější.

Související Infografika ANO, RODINA NA PRVNÍM MÍSTĚ

Parlamentním asistentem brněnského poslance Rostislava Vyzuly je už druhé volební období Jiří Faltýnek, syn již zmíněného prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. Junior od roku 2015 působí i v orgánech městské firmy Teplárny Brno. Není od věci připomenout, že primátorem Brna je Petr Vokřál, místopředseda ANO, kterého Faltýnek starší do politiky přivedl.

Syn, jenž se nedávno stal v Brně i zastupitelem, působí ve veřejném sektoru navzdory dřívější kritice samotného Andreje Babiše. "Nepovažuji to za správné a řeknu panu Fatýnkovi, aby to ukončil," prohlásil Babiš v říjnu 2015. Dosáhl jen toho, že se mladý Faltýnek po pár měsících přesunul z představenstva tepláren do čela dozorčí rady.

Není síla, která by vzdorovala

"Souvisí to s tím, že jde o hnutí vůdcovského typu, kde o všem podstatném rozhoduje jediný člověk, případně nejužší vedení. A když to těm několika málo lidem nevadí, nebo se na tom dokonce sami podílejí, není uvnitř síla, která by tomu byla schopna vzdorovat," domnívá se expremiér Paroubek, proč má nepotismus a klientelismus v hnutí ANO úrodnou půdu.

Lidé, kteří vývoj Babišova hnutí sledovali zblízka, vidí i jiné příčiny. "V počátku byly dveře do ANO poměrně zeširoka otevřeny, nalezla tam ale spousta toxických lidí, proto musely být zase přivřeny," vysvětluje jeden z pamětníků, jak se stalo, že se do hnutí v další fázi začali dostávat hlavně příbuzní a přátelé, za něž byli "otcové zakladatelé" ochotni převzít garanci.

To byl asi důvod, proč za ANO v Praze ve volbách kandidovala herečka Veronika Žilková, manželka místopředsedy Martina Stropnického, dcera nynější eurokomisařky Věry Jourové nebo také partnerka bývalého poslance za ANO Martina Komárka. Zajímavý je i případ pražského zastupitele za ANO Jaroslava Štěpánka, jehož dcera Tereza Hauffenová je dnes zastupitelkou na Praze 10. V roce 2014 v komunálních volbách přitom kandidovala na Praze 10 i Štěpánkova manželka a syn. Obdobně se tehdy zapojila i celá rodina nynějšího pražského šéfa ANO Jana Říčaře.

Momentálně jedním z nejvlivnějších "rodinných klanů" v ANO jsou ale otec a syn Landovi. Starší Jan, manažer původem z Agrofertu a bývalý kolega místopředsedy ANO Richarda Brabce, je státním tajemníkem na "Brabcově" ministerstvu životního prostředí. Mladší Ondřej nyní šéfuje posílené právní a majetkové sekci na ministerstvu financí. I v tomto případě se dotčené osoby cítí být podezíravými otázkami téměř uraženy. "Vaše spekulativní úvahy o jakýchkoliv výhodách zcela odmítám," reagoval Landa starší na dotaz HN.

Citlivější Západ

V západních zemích je téma nepotismu probíráno s daleko větší naléhavostí. V USA vyvolala loni značné pozdvižení informace, že si nový prezident Donald Trump vybral za poradce v Bílém domě svého zetě Jareda Kushnera. Stejně jako třeba v případě spolupůsobení manželů Clintonových začali právníci ihned zkoumat, nakolik je to v souladu se zákonem o nepotismu. Ve Spojených státech byl přijat v roce 1967 za prezidenta Lyndona Johnsona jako odpověď na případ, kdy jeho předchůdce John Fitzgerald Kennedy jmenoval svého mladšího bratra Roberta ministrem spravedlnosti. Státní úředník včetně prezidenta USA od té doby nesmí do funkce jmenovat či jakkoliv zaměstnat nikoho, s kým by byl příbuzný.

Ve Francii během posledních prezidentských voleb zlikvidovala favorita pravice Francoise Fillona aféra s manželkou placenou ze státních peněz. Fillon ji dlouhá léta zaměstnával jako svou parlamentní asistentku, ačkoliv práci nevykonávala.

V důsledku této kauzy prosadil nově zvolený prezident Emmanuel Macron zákon, který zákonodárcům zaměstnávat členy rodiny zapovídá.

Obdobné případy s obdobnými následky byly řešeny i v Německu.

V Česku to zatím nikdo jako naléhavý problém nevidí. A někteří rodinní příslušníci politiků dokonce hovoří o vlastním znevýhodnění. "Kdyby můj manžel nebyl politicky aktivní, nebyl poslancem za ANO, a kdybych já dříve nepracovala v Agrofertu, už bych mohla být daleko výš," cítí se v úvodu citovaná Miroslava Ferancová na trhu práce diskriminována. "Zvýhodňovat vlastní rodinu si dnes už ani nikdo netroufne. To se spíše zaměřte na kamarády a milenky," doporučuje poslancova žena, kterým směrem by novináři měli svůj pohled raději upřít.