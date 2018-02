Sociální demokracie vyměnila vedení. Do čela strany delegáti mimořádného sjezdu v Hradci Králové zvolili místopředsedu sněmovny Jana Hamáčka. Ten porazil bývalého jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu.

Zvolením Hamáčka udělala strana první krok do příští vlády s hnutím ANO. Hamáček spolu se Zimolou patří mezi hlavní zastánce koaličních vyjednávání. Hamáček − a s ním i významná část straníků − odmítá, aby lídr hnutí ANO a premiér v demisi Andrej Babiš seděl ve vládě: "Účast trestně stíhaných osob ve vládě je naprosto zásadní problém," řekl Hamáček delegátům. Ještě pár týdnů před sjezdem ale nevylučoval, že v krajním případě bude spolupracovat i s Babišem. Pro premiéra by byl lepší volbou Zimola, kterému by Babišovo angažmá v kabinetu tolik nevadilo.

Zimola získal post druhého nejmocnějšího muže strany, prvního místopředsedy. I díky tomu by se nemusely prohlubovat rozepře uvnitř ČSSD. Zimola i Hamáček reprezentují dvě názorová křídla a už před sjezdem se dohodli, že jeden obsadí post předsedy a druhý místopředsedy. "S Janem Hamáčkem jsme se setkali a řekli jsme si, že si umíme v konečném důsledku představit spolupráci ve vedení strany," potvrdil HN Zimola.

Jedno z klíčových témat, které dělí ČSSD, je právě koalice s hnutím ANO a hlavně s Andrejem Babišem v roli premiéra. To odráží i nedělní usnesení, ve kterém delegáti vyzvali hnutí ANO, aby do vlády nenominovalo trestně stíhané či obviněné osoby.

Jak se strana nakonec zachová, má rozhodnout vnitrostranické referendum.

Hamáčkovo vítězství také napovídá, jak se budou vyvíjet vztahy strany a prezidenta. Po éře "studené války" mezi někdejším šéfem ČSSD Bohuslavem Sobotkou a Milošem Zemanem si většina sociálních demokratů přeje zlepšení vzájemné komunikace s Hradem. Hamáček patří mezi vlažnější stoupence hlavy státu. Dá se proto očekávat, že nové vztahy budou sice vřelejší než za Sobotky, ale také ne přehnaně servilní.

Odstup mnohých členů ČSSD od Zemana byl patrný z toho, jak nepříjemně je překvapilo prezidentovo varování před odchodem do opozice. "Pokud chcete, aby se vašich ubohých patnáct poslanců utopilo v prapodivném koktejlu TOP 09, STAN a dalších, zůstaňte v opozici. Osobně bych vám radil začít s hnutím ANO vyjednávat," prohlásil na sjezdu prezident, "neříkejte si ale o ministerské posty, řekněte si o posty náměstků."

Radou, aby vládu Andreje Babiše podpořili téměř bez podmínek, si Zeman nové příznivce v ČSSD nezískal. "Skoro jsem přemýšlel, jestli pan prezident nehodlá vstoupit do ANO," divil se hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Proti Zemanovým slovům se ohradil dokonce i jeho nejvěrnější spojenec v řadách ČSSD, Jiří Zimola: "S tím se neztotožňuji, protože mi to přijde jako nejméně poctivá varianta směrem k voličům."

Sociální demokracie se potýká s obdobnými problémy jako její kolegyně po celé Evropě. Její tradiční levicová témata před volbami úspěšně okopíroval bývalý vládní kolega, hnutí ANO, a následně jí přebral voliče. A ČSSD nebyla schopná na nová pravidla hry reagovat. Stále dokola zaznívaly pouze výzvy k návratu k levici a nakonec skončila ve volbách se 7,3 procenta hlasů.

Ani Hamáček přitom na sjezdu nepředstavil žádný přelomový program, kterým se má strana do budoucna řídit a odlišit od hnutí ANO. V kandidátském projevu mluvil o známých sociálnědemokratických tématech, jako jsou sociální bydlení, řešení exekucí nebo zavedení vyšších daní pro některá odvětví podnikání − například bankovnictví či energetiku.

Na přilákání voličů má strana čas maximálně do podzimu, kdy se budou konat senátní a komunální volby. Alespoň částečný úspěch je pro ČSSD i ekonomickou nutností − už po loňském sněmovním fiasku se prohloubily její finanční potíže. Peníze za mandáty strana nutně potřebuje. "Doufám, že Jan Hamáček si toho je vědom a udělá vše pro to, abychom alespoň zčásti zachránili těch 330 starostů, kteří budou obhajovat mandát v komunálních volbách," komentoval situaci ve straně poslanec a bývalý primátor Brna Roman Onderka.