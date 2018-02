Byl to pouhý den po loňských říjnových volbách, když sociální demokraté ve středních Čechách jednali o tom, aby vedení strany odmítlo vyjednávání o vládě s hnutím ANO Andreje Babiše. Nálada byla protibabišovská, vždyť ČSSD dopadla ve volbách katastrofálně i kvůli útokům Babiše. Nakonec ale tehdy sociální demokraté žádné usnesení nepřijali, protože proti se postavil vlivný muž − Jan Hamáček. Ten, kterého včera 272 delegátů sjezdu v Hradci Králové zvolilo v druhém kole za svého předsedu.

Situace z minulého roku velmi dobře vystihuje jednu z hlavních vlastností nového šéfa ČSSD. Hamáček se dokáže velmi dobře pohybovat v politickém zákulisí a vyjednávat se spoluhráči i protihráči. Mimochodem, loni po volbách si nechtěl zabouchnout dveře k šéfovi ANO, zvláště když v té době Hamáček dojednal pro svou stranu ve středních Čechách vládu s hnutím ANO a několik míst ve vedení kraje.

Jeho vyjednávací schopnosti nejlépe prokázala včerejší volba předsedy ČSSD. Vždyť tento devětatřicetiletý politik patřil dosud do nejužšího vedení strany a nepochybně nesl podíl na obrovském volebním propadu strany ve sněmovních volbách. Dokonce se o něm dlouho mluvilo jako o tom, kdo má možná nejblíže k dřívějšímu předsedovi a premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, který je dnes v ČSSD považován za personu non grata − tedy osobu nežádoucí. Však také Sobotka na sjezd raději ani nepřijel.

Oproti němu Hamáček na sjezd přijel jako hlavní favorit na předsedu s největším počtem nominací od krajských organizací. Je vnímán jako muž kompromisu, který je sice vstřícný například k prezidentovi Miloši Zemanovi, ale ne natolik, aby ČSSD byla považovaná za zemanovskou stranu. I proto byl nakonec zemanovec Jiří Zimola zvolen "jen" prvním místopředsedou.

Hamáček si v období po loňských volbách počínal šikovně. Veřejně vystupoval velmi málo, k výsledkům parlamentních voleb se vyjadřoval výjimečně a místo toho objížděl spolustraníky v krajích. Hlavním hromosvodem sociálnědemokratického rozladění z výsledků voleb se tak stal volební lídr Lubomír Zaorálek a statutární místopředseda Milan Chovanec.

Hamáček využil také dokonalé znalosti sociální demokracie, do které vstoupil v roce 2001 a o rok později byl už zvolen předsedou Mladých sociálních demokratů, kteří jej nyní na post šéfa silně podporovali. Od roku 2006 byl poslancem, v roce 2013 se stal předsedou Poslanecké sněmovny, nyní zastává post místopředsedy. I díky těmto vysokým parlamentním funkcím se účastní mnoha vyjednávání s politiky jiných stran, což mu opět umožňuje udržovat výborné kontakty. Nyní ale čeká Hamáčka v politice vůbec nejtěžší zkouška. S pouhými patnácti poslanci ČSSD bude muset vyjednávat s hnutím ANO o zastoupení ve vládě, a to tak, aby sociální demokracie už letos na podzim získala výrazně víc voličů v komunálních a senátních volbách. Neúspěch by mohl ohrozit samotnou existenci ČSSD. Hamáčkovou nevýhodou je to, že působí podobně nevýrazně jako Sobotka. Prezident Zeman měl patrně na mysli právě Hamáčka, když delegáty varoval, aby si nevolili druhého Sobotku. "Pokud to bude šedivá, nudná, úřednická bytost, pak opět nezískáte žádné voliče se všemi důsledky, k nimž to povede," tvrdil Zeman, který má určitě větší radost z volby Zimoly.

Na Hamáčkovi nyní bude, aby nejenom získal pro ČSSD stovky tisíc ztracených voličů, ale také dokázal jednat se Zemanem, Zimolou, Babišem i dalšími. Moc času mít nebude, první výsledky musí předvést už ve zmiňovaných podzimních volbách.

Blízko Sobotky. Jan Hamáček patřil k blízkým spolupracovníkům expředsedy a expremiéra Bohuslava Sobotky. Foto: HN – Zbyněk Pecák