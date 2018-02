V Poslanecké sněmovně sedí Jan Hamáček od podzimu 2006, čtyři roky stál v jejím čele, po posledních volbách zastává funkci místopředsedy. Bezmála tři roky je členem nejužšího vedení ČSSD, před nástupem do parlamentu vedl Mladé sociální demokraty. Je to zkušený, byť ani ne čtyřicetiletý partajní harcovník, který vždy moc dobře věděl, ke komu se kdy přiklonit i to, že si opatrným, diplomatickým jazykem nezpůsobí zbytečné problémy. Ve straně tedy o žádnou novou tvář nejde, u veřejnosti ovšem svým způsobem ano − jeho světem dosud byly schůze, delegace, komise, zápisy. Hamáček je prototypem opatrného politického úředníka, který dával přednost parlamentní rutině před tou exekutivní.

Nyní začíná mise, kdy v sobě bude muset najít razantního lídra. Někoho takového si žádá nejen doba, ale i celá ČSSD. Asi nejčastější stížnost, která z jejích útrob v posledních týdnech zaznívá − a hradecký sjezd to potvrdil −, je, že nejstarší česká politická strana ztratila svoji identitu, že přestala rozumět běžným lidem, že se jim vzdálila, stala se technokratickou. Jak to popsal jeden ze sociálnědemokratických ideologů Lubomír Zaorálek, politika všude ve světě se změnila, ale ČSSD to zaspala.

Jde o syndrom, který prožívají socialisté v řadě zemí. Uvyklí na mechanický výkon politického řemesla a pravidelné mocenské střídání s pravicovými soky, nechali si postupně vyrůst populistické soupeře, s nimiž si teď nevědí rady. Ti sázejí přesně na to, co tradiční politici (mimochodem toto sousloví se v některých ústech stalo účinnou nadávkou) nedělali − permanentní kampaň, heslovitou politiku, svérázný přístup k práci s pravdou, konfrontační styl založený na strašení a vymezování se vůči těm nahoře. Parazitický přístup slaví úspěchy, protože tyje z hostitelovy slabosti, tedy z voličovy reálné frustrace.

Sociální demokraté nyní stojí před dilematem, zda jít znovu do vlády s Andrejem Babišem, který je ztělesněním politika doby postfaktické. I když je zatížen policejním stíháním kvůli podezření z podvodu, i když má záznam ve svazcích StB, i když vyrostl na úzkém propletení s porevolučním establishmentem, i když je svým majetkem a životním stylem na hony vzdálen průměrnému občanovi České republiky, mnozí v něm vidí svou šanci na lepší budoucnost. A stále ještě mu věří jeho univerzální výmluvu, že jakákoli kritika je kampaň systému proti němu.

Hamáček razí podobnou teorii jako předáci německé sociální demokracie při obhajování velké koalice s Angelou Merkelovou. Říká, že když bude ČSSD součástí vlády, snáze a lépe prosadí aspoň část svého programu. Jenže to dělala celé poslední čtyři roky, a byl to právě Babiš, kdo si přivlastnil většinu úspěchů. Nádavkem k tomu opsal podstatné části sociálnědemokratických myšlenek, smíchal je s těmi od pravice a v říjnu dostal bezmála 30 procent hlasů. Sociální demokraté ani ne osm procent.

Idea, že strana více udělá ze Strakovy akademie a přitom se resuscituje a znovu získá ztracené voliče, platí ve chvíli, kdy ji v kabinetu bude reprezentovat silný tým výrazných tváří v čele s odhodlaným šéfem. Navíc šéfem, který půjde za lidmi a ti mu uvěří, že on může být stejně efektivní jako Babiš. Hamáček nenabídl za svoji dosavadní politickou kariéru moc důvodů, proč si myslet, že on by tímto lídrem mohl být. Čistě teoreticky, takový odborářský boss Josef Středula by se na tuto roli hodil lépe. Ale čas a vyjednávání ukážou.

I tak je ovšem dobře, že předsedou ČSSD se stal právě Hamáček. V dané situaci a při pohledu na seznam kandidátů to je pověstné nejmenší zlo. Především ve srovnání s jihočeským exhejtmanem Jiřím Zimolou. Ten by sice lépe splňoval volání po neokoukané a pokud možno charismatické tváři, po obsahové stránce by ale jeho výhra ohrozila proevropskou, liberální orientaci strany. Zimola je prodlouženou rukou prezidenta Miloše Zemana, který ve svém projevu, prosáklém egocentrismem a pomstychtivostí, doporučil sociálním demokratům, aby se v podstatě stali těžko rozlišitelným béčkem Babišova hnutí ANO tím, že by vstoupili do jeho vlády, ale neměli ministry. Že se to událo jen pár dní před 70. výročím komunistického puče, po němž se sociální demokraté nuceně sloučili s bolševiky, je smutným připomenutím toho, kam se česká politika 28 let po revoluci dostala.

