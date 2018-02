Mnichovská bezpečnostní konference letos lákala hlavně na debatu o dopadech brexitu na budoucnost transatlantických vztahů. Nakonec vše přehlušila kritika Íránu. Premiér Izraele Benjamin Netanjahu na něj ostře zaútočil a varoval ho, aby nezkoušel odhodlanost židovského státu chránit svou bezpečnost. Saúdskoarabský ministr zahraničí Ádil Džubajr požadoval zavedení sankcí proti Teheránu kvůli dodávkám balistických raket jemenským rebelům. Jeho íránský protějšek Mohammad Džavád Zaríf naopak obvinil Izrael, že jedinou jeho politikou vůči sousedům je agrese.

Na tribunu konference si Netanjahu přinesl úlomek dronu sestřeleného před více než týdnem nad Izraelem. "Poznáváte to? Měl byste, je to vaše. Odvezte odsud jasný vzkaz tyranům z Teheránu: Nezkoušejte naši rozhodnost!" prohlásil izraelský premiér.

Izrael po sestřelení dronu bombardoval základnu v Sýrii, odkud íránská bezpilotní letadla startují. Na rozdíl od předchozích případů se izraelská letadla stala terčem palby syrské protiletecké obrany a byl sestřelen jeden letoun F-16.

Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf sice tvrdil, že o žádný íránský dron nešlo, současně ale neskrýval potěšení nad sestřelením F-16. "Izrael používá agresi jako politiku proti svým sousedům. Denně vtrhává do Sýrie a Libanonu. Sestřelení jednoho z jejich letadel otřáslo takzvanou neporazitelností Izraele," řekl Zaríf na mnichovské konferenci.

Nedodal ovšem, že bránící se izraelská letadla současně zlikvidovala prakticky všechny syrské protiletecké jednotky na jih od Damašku. Nezranitelnost izraelského letectva byla dlouhodobě zdrojem frustrace Íránců a Syřanů, kteří dokonce obvinili Rusko, že jím vyrobené lokátory úmyslně nevidí izraelská letadla nebo je identifikují jako přátelská.

Írán čelil v Mnichově kritice také od dalšího regionálního rivala − Saúdské Arábie. Její ministr zahraničí Ádil Džubajr navrhl, aby OSN odsoudila chování Teheránu, který údajně dodává balistické rakety hútiským rebelům v Jemenu. V něm saúdskoarabská armáda podporuje vládní jednotky, zatímco Hútiové mají podporu Teheránu. Rebelové odpálili již několik raket na území Saúdské Arábie, všechny se ale podařilo zničit před zásahem jejich cíle.

Írán oficiálně popírá, že by rakety vzbouřencům dodal. Nezávislí experti OSN ale ve zprávě pro Radu bezpečnosti tvrdí, že objevili zbytky raket íránské výroby, které byly do Jemenu dovezeny až po zavedení zbrojního embarga v roce 2015. Experti ale tvrdí, že nemají informace o tom, kdo rakety do země prodal.

Z dalších témat vzbudil zájem už jen projev šéfky britské vlády Theresy Mayové, která prohlásila, že Británie by chtěla příští rok podepsat bezpečnostní dohodu s Evropskou unií. Opakování referenda o brexitu je podle ní vyloučené.