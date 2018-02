Pozoruhodné, jaké vášně budí v bezvěreckém Česku dění v katolické církvi. Arcibiskupovi Dominiku Dukovi bude 75 let, a tak musí podat podle pravidel církve "demisi". Je jen na papeži Františkovi, zda mu prodlouží mandát. Řeklo by se "provozní záležitost". Jenže ouha: řešení "vnitrokatolické" otázky se stalo součástí souboje rozvaděných částí české společnosti.

V církvi jsou pohledy na Duku rozdílné. Některým vyhovuje, jiní ho nemohou vystát. A tak není překvapivé, že skupina katolíků napsala papeži otevřený dopis, ve kterém ho žádají, aby Dukovi mandát neprodlužoval. Píší, že se přiklonil "k nacionalismu a ke krajní pravici, což lze vidět nejen v jeho podpoře islamofobního prezidenta Zemana, ale také v odmítnutí solidarity s uprchlíky na svatováclavské pouti v září 2017 anebo v blahopřejném dopise zaslaném předsedovi fašizující strany SPD Okamurovi".

Ano, otevřený dopis papeži je razantní, ale zároveň je to legitimní způsob, jak dát najevo názor na dění v církvi, jejímiž členy signatáři jsou. Když členům nějaké strany nevyhovuje předseda místní organizace, také chápeme, že se ozvou. Proč by měli mlčet katolíci? Z druhé strany je naprosto v pořádku, že jiní katolíci Duku podporují a zorganizovali petici na jeho obhajobu.

Co ale normální není, je angažmá těch, kteří nemají s katolickou církví nic společného. Zvláště "tolerantního ateisty" Miloše Zemana. Ten signatářům výzvy vynadal do pisklounů a chce u papeže intervenovat ve prospěch Duky. Pozoruhodná je přitom jeho argumentace: Duka si zaslouží úctu, protože je vlastenec a byl statečný za komunistického režimu, kdy byl politickým vězněm. To nelze zpochybnit, ale pozoruhodné je, že to říká zrovna Miloš Zeman, jenž jedním dechem pléduje za Andreje Babiše, který byl pro změnu agentem komunistické StB. Hle, prezidentský doublethink!

Za pozornost stojí i rozhořčení dalšího nekatolíka, člena československé církve husitské Václava Klause. Ten skrze svůj institut vynadal signatářům rovnou do udavačů. Přirovnal jejich psaní k "dopisu 99 pragováků" z roku 1968, který sloužil jako ospravedlnění sovětské invaze do Československa.

Agresivní vstup obou do záležitostí katolické církve má jednoduché vysvětlení. Papežův postoj k současnému světu je radikálně jiný než postoje Klause, Zemana a − ano − i Duky. Solidarita a pomoc proti fobiím a ostnatým drátům. Zeman a Klaus mají obavu, že nový pražský arcibiskup by mohl mluvit podobným hlasem jako papež.

Kdyby to nebylo tak vážné, bylo by to komické − nejateističtější společnost na světě je tak rozdělená, že si vyřizuje účty i na katolickém hřišti…

