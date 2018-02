Teprve se startem hokejového turnaje pro spoustu českých fanoušků začaly zimní olympijské hry. Debaty o tom, jestli trenér vybral správné hráče a zda naši přivezou medaili, jsou slyšet na ulicích, ve vlacích i hospodách. Odpověď bude známa nejpozději v neděli, kdy se v korejském Pchjongčchangu hraje hokejové finále.

Navázat na zlato z Nagana, kde si česká reprezentace před 20 lety připsala historické prvenství, bude po slabších výsledcích těžké. Hokejisté Česka, nebo dříve Československa, získali medaile na 11 olympiádách. Letos by velký úspěch znamenal i bronz, který vybojovali hned na prvním turnaji olympijské historie, roku 1920 v Antverpách. Krátce po první světové válce přijeli hráči reprezentovat nově vzniklé Československo. Sedm statečných dorazilo bez tréninku, bez peněz a jen se skromnou výstrojí. Poprvé se střetli se zámořskými výběry Kanady a USA, které je převyšovaly o několik tříd. "Podmínky k přípravě měli Češi zoufalé, je zázrak, že to v Antverpách dotáhli k medaili," prohlašuje hokejový expert Tomáš Kučera.

Celý kontinent se probíral ze zničující války, z níž se otřepával také český hokej. Před válkou sice reprezentace Čech třikrát vyhrála mistrovství Evropy, pak ale hráči navlékli vojenské uniformy a na několik let museli hokej pustit z hlavy. Na rozdíl třeba od fotbalistů, kteří do míče kopali i za války, v posádkách císařské armády i jako členové československých legií.

Sedm statečných bez tréninku

"Po válce trvalo dlouho, než se hráči vrátili ze zajetí a z legií. První dvě zimy navíc moc nemrzlo, chyběl led a domácí soutěž hrály jen tři kluby," vysvětluje sportovní historik Miloslav Jenšík, proč podmínky návratu do formy hokejistům nepřály. Na rozdíl od evropské konkurence − Belgičané nebo Francouzi už hráli v halách s umělým ledem, Švédové a Švýcaři se zase mohli spolehnout na mráz a dlouhou zimu.

Daleko ke klidu mělo také Československo. "Teprve roku 1920 bylo jasné, jak vlastně bude nová republika vypadat. Končily ozbrojené spory o hranice a parlament přijal novou ústavu," připomíná Michal Stehlík, historik z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Olympijské hry se ještě nedělily na letní a zimní, byly jedny a soutěžilo se téměř výhradně v letních sportech. Ty byly rozšířené po světě a odpovídaly vzoru původních starořeckých her − disciplíny pořadatelé zařazovali po dohodě s Mezinárodním olympijským výborem. Ačkoliv olympiáda v Antverpách začínala v srpnu, už v dubnu jí předcházel týden zimních sportů v kryté hale Palais de Glace, tedy Ledovém paláci. Podruhé se na hrách objevilo krasobruslení, poprvé hráli hokejisté.

"Belgie patřila do evropské hokejové špičky, proto vybrala právě tenhle sport," připomíná Miloslav Jenšík, proč zrovna Belgičané přišli s hokejem. K premiéře pod pěti kruhy se přihlásilo sedm týmů, mezi nimi poprvé zakladatelé hry ze zámoří. Hokej vypadal jinak než dnes, hrálo se na dva poločasy, mužstvo mělo na ledě brankáře a šest hráčů, vedle útočníků a obránců i jednoho rovera čili středopolaře. Střídat se nesmělo a kluziště bylo menší.

"Pánové, to jste ještě neviděli. Ta jejich výstroj, to budete zírat," přiběhl před kanadským tréninkem mezi spoluhráče brankář Jan Peka, který otevřenými dveřmi do kabiny zrovna zahlédl připravující se Kanaďany. A kamarádi skutečně zírali. Hráči ze zámoří měli chrániče, hokejové rukavice a hlavně − bruslili a kombinovali tak rychle, že se soupeřům točila hlava.

Češi přijeli vystrojení postaru, jak se v Evropě hrálo před válkou: ve fotbalových dresech a s tenkými rukavicemi. Aby je tolik nebolely rány pukem, cpali si pod punčochy kusy plsti. Hokejek měli na celý turnaj jen 15, vyráběli je truhláři v Praze, svaz však neměl peníze, aby zakoupil vyšší počet. Před olympiádou chtělo mužstvo trénovat v Tatrách − na Štrbském plese sice led byl, kvůli přívalům sněhu se na něj ale nedostalo.

První za Kanadou a USA

Brankář Karel Wälzer si při tréninku v Antverpách poranil palec a neudržel v ruce hokejku. Do turnaje tak místo něj musel naskočit mladičký Jan Peka, donedávna ještě student karlínského gymnázia. V prvním zápase byli soupeřem právě Kanaďané, na ledě létali jako ptáci, puk vodili poslepu a stříleli z každé pozice. Češi prohráli 0:15, čtyři dny poté s Američany dokonce 0:16. Vysoké příděly od zámořských celků ale dostali i ostatní Evropané.

Z dnešního pohledu zní neuvěřitelně, že po dvou porážkách čekal Čechy boj o bronz. Takový byl model turnaje, odlišný od současné postupové pyramidy. V takzvaném Bergvallově systému se pavoukem spíš sestupovalo dolů do oprav. Švédi, proti nimž Češi nastoupili k boji o medaili, odehráli zápasů šest. Z domova byli sice zvyklí na tehdy populární hokej s míčkem, do dějiště her ale přijeli tři týdny předem, nakoupili kanadské vybavení a pořádně trénovali. Přesto je český tým porazil 1:0.

Branku dal Josef Šroubek, který stejně jako mnoho spoluhráčů kromě hokeje hrál na vrcholové úrovni i fotbal. "Jako fotbalisté měli Češi zafixovaný smysl pro souhru a týmový výkon, to nahradilo nedostatek tréninku," odhaduje expert Tomáš Kučera. Celý turnaj pak vyhráli Kanaďané, což byl tým z Winnipegu tvořený hlavně islandskými vystěhovalci.

Bronzové mužstvo oproti tomu tvořili výhradně Češi z pražských klubů, české Němce začal svaz do reprezentace zvát až později. Velkou hvězdou se ve 30. letech stal opavský Wolfgang Dorasil, medailista z evropských a světových šampionátů. To už se ale hokej hrál místo poločasů na třetiny, a protože vznikly zimní olympijské hry, přesunul se na ně z těch letních.

I na zavedení zimních her mají podíl Češi. Tajemník domácího olympijského výboru a neúnavný propagátor zimních sportů Josef Rössler-Ořovský je pomohl prosadit na olympijském kongresu v Praze roku 1925. Už v roce 1899 ostatně navrhoval uspořádat soutěže na ledu a sněhu v českých Krkonoších.

Hokej se stal pevnou součástí her, československý a později český tým při něm nikdy nechyběly. Antverpský turnaj Mezinárodní hokejová federace po dvaašedesáti letech zpětně prohlásila za první mistrovství světa. Ledový palác, kde Češi vybojovali první medaili, zmizel teprve před dvěma lety. Chvíli sloužil jako garáže, nakonec ho město zbouralo a na jeho místě vyrostly bytové domy.

