Už osmý rok v řadě zvyšují české firmy vývoz. Na rekordní hodnotu se vyšplhal i loni, kdy dosáhl 4,2 bi­lionu korun. A nic zatím nenasvědčuje tomu, že by se letos měl nastoupený trend změnit.

"Nepotvrdily se černé scénáře o vazbě exportu na ukončení intervencí ČNB," připomíná Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků, že centrální bankéři několik let oslabovali kurz koruny. Současné posilování koruny je přesto jedním z možných rizik pro český vývoz. Podle mnoha firem může být problémem zpevnění kurzu pod 24,50 za euro.

Největší část zboží a služeb z Česka míří do států Evropské unie. Jde celkem o 3,5 bilionu korun, na další státy v Evropě připadá 274 miliard korun. Největším mimoevropským cílem českého exportu byly loni Spojené státy s téměř 88 miliardami korun.

Vzdálenost je podle ekonoma Miroslava Zámečníka pro tuzemský export klíčová. "Potvrdili si to nyní i Britové, kteří analyzovali alternativní trhy po brexitu. Došli k tomu, že alternativa trhu Evropské unie není," řekl Zámečník. Ještě více to platí pro Česko. "Neznamená to, že se nemáme snažit vyvážet mimo Evropu. Ani zázrak na Dálném východě ale nenahradí vývoz do Rakouska," řekl. Rakousko je nyní se 185 miliardami šestým největším obchodním partnerem Česka.

Růst vývozu do zemí, kam v posledních letech mířily podnikatelské mise pod vedením prezidenta Miloše Zemana, bývalého premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) a dalších ministrů, je ale viditelný.

Výrazně rostl do států bývalého Sovětského svazu (12,8 procenta), kam firmy vyvezly zboží za 127 miliard korun. Největší nárůst mimo Rusko a Kazachstán připadl na Ukrajinu. Projevil se také nárůst do Číny, téměř o pětinu. Firmy tam loni vyvezly za 56,2 miliardy korun. I tak je to méně než například do Rumunska, kam v roce 2017 šlo zboží za 58,4 miliardy korun, což je nárůst přes 14 procent.

Významný růst připadá i na státy Latinské Ameriky, na kterou se české firmy v posledních pěti letech více zaměřují. "Roste tam kupní síla, je tam nedostatečný průmysl a pro větší vývoz hrají i obchodní dohody těchto států s Evropskou unií," uvedla Šárka Stegbauerová, ředitelka Smíšené obchodní komory Česko­-tichomořské aliance.

Podle Karla Havlíčka je důležité nezjednodušovat pohled na export jen na jeho celkový objem. Platí to hlavně v případě Německa, které je s 1,4 bilionu korun největším cílem pro firmy se sídlem v Česku. Mnohdy je ale vývoz jen přeshraničním přesunem zboží mezi koncerny. "Daleko důležitější je sledování přidané hodnoty, kterou firmy z vývozu mají. Pak by například podíl Německa byl pětinový a trojnásobně by se zvýšil podíl USA," řekl Havlíček.

"Problémem českého exportu je, že jsme dobří dodavatelé, ale chybí nám finální výrobky," naráží ekonomka Helena Horská z Raiffeisenbank na to, že vyšší marži získávají firmy v zahraničí, kterým ty české dodávají pouze jejich menší části. Diskuse, kam vyvážet, je podle ní chybná. "Spíše než na jaké trhy, se české firmy mají zaměřit na typ výrobků, které nabízejí. Podniků, které umí získat nejvyšší marži za služby a finální výrobky, tolik není," dodala. Teprve pak se promění struktura exportu, protože cenou práce už v Česku konkurovat nemůžeme.

V českém exportu navíc jedna třetina připadá na automobilový průmysl. Podle šéfa Svazu průmyslu a dopravy Jaromíra Hanáka je pozitivní, že se znovu nadechl český zbrojní průmysl. "Velkou šanci na změnu vidím u firem podnikajících v nanotechnologiích a biotechnologiích," odhaduje Hanák.

