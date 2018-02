Francouzský prezident Emmanuel Macron chce změnit financování mešit a vzdělávání imámů. Obojí často platí cizí země, hlavně pak Maroko, Turecko nebo Saúdská Arábie. A právě od jejich vlivu chce Macron kazatele a modlitebny ve Francii odříznout. Během příštího půlroku představí své plány na reorganizaci muslimské víry ve Francii. Úřady se obávají, že v těchto mešitách imámové mohou kázat radikální islám.

Ve Francii žije asi pět až šest milionů muslimů. Je to tak největší muslimská komunita v Evropě.

Žádné financování z ciziny

Prezident Macron je pod tlakem veřejnosti, aby zasáhl proti radikálnímu islámu. Džihádisté, většinou francouzského původu, zabili při teroristických útocích ve Francii od roku 2015 přes 230 lidí.

Na podzim prezident prosadil nový protiteroristický zákon, který umožňuje snadněji zavírat radikální mešity a vyhošťovat islamistické kazatele. Nyní Macron hodlá postoupit dále.

Už několik týdnů vede konzultace s experty, akademiky a zástupci náboženství o reorganizaci islámu. "Budeme postupovat krok po kroku," uvedl k tomu Macron v nedávném rozhovoru pro týdeník Journal du Dimanche.

Macronovy plány Francouzský islám, nebo islám ve Francii? ◼ Macron zvažuje vznik nové funkce vrchního imáma. Ten by vystupoval jako "morální autorita" a podílel se třeba na jednání s vládou.

◼ Prezident Francie zvažuje i omezení vlivu zemí Blízkého východu a severní Afriky na financování mešit.

◼ Soustředí se také na vzdělávání imámů. Na to mají vliv zahraniční vlády, což chce rovněž omezit. Imámové by se nově měli vzdělávat ve Francii.

◼ A kdo ve financování nahradí zahraniční vlády? Uvažuje se o zavedení speciální daně z halal potravin.

Svůj nový postoj k islámu založí na třech pilířích. Za prvé chce vyřešit otázku, kdo bude zastupovat všechny muslimy ve Francii jakožto "morální autorita". Změny se zřejmě dotknou Francouzské rady pro muslimskou víru (CFCM), která coby prostředník mezi muslimy a státem vznikla v roce 2003 pod dohledem tehdejšího ministra vnitra Nicolase Sarkozyho.

Jenže tuto radu zná jen málo muslimů ve Francii. Dlouhodobě také čelí kritice, že je neefektivní a příliš zabředává do vnitřních sporů. I proto Macron hodlá vytvořit funkci "vrchního imáma".

Detaily ohledně této pozice ale francouzský prezident ještě nezveřejnil. Není zatím jasné, jak bude vrchní imám zastupovat názory a postoje všech proudů islámu.

Macronovou druhou prioritou je "omezit vliv arabských zemí", které podle něj "brání islámu ve Francii, aby se modernizoval". Plánuje tak omezit financování stavby a provozu mešit ze zahraničí.

A konečně si francouzský prezident hodlá posvítit na imámy. Odhaduje se, že v zemi galského kohouta působí až 300 imámů, které platí zahraniční vlády, napsal týdeník Journal du Dimanche. A to by se mělo do budoucna změnit.

Vláda zvažuje, že by imámové měli navštěvovat univerzity ve Francii. Tam by měli chodit na přednášky sekularismu, dějin náboženství nebo sociologie. Jedná se i o vzniku samostatné univerzity pro imámy.

Zdaníme halal potraviny

A kdo ve financování nahradí země Blízkého východu a severu Afriky? Ve hře je zavedení daně na halal potraviny. S tím ale podle průzkumu společnosti Ifop nesouhlasí asi 70 procent muslimů. Novou daň navíc nebude snadné prosadit. Její zavedení by podle kritiků bylo velmi komplikované, vyžadovalo by i změnu ústavy, poznamenal deník Le Monde.

Macronovy návrhy vyvolaly ve Francii diskusi. List Le Figaro napsal, že podobné kroky plánovali i jeho předchůdci. Ale bez úspěchu.

"Navrhuji naprosto zastavit jakékoliv financování mešit ze zahraničí a zavření radikálních mešit. Každý imám, který pronáší kázání, které je v rozporu k hodnotám Francouzské republiky, musí být vyhoštěn," uvedla pak šéfka protiimigrační a euroskeptické Národní fronty Marine Le Penová.

Podobné otázky ohledně financování mešit řeší vedle Francie i další země. Například sousední Belgie, která se dohodla se Saúdskou Arábií, že se stáhne z největší belgické mešity, která stojí v Bruselu jen kousek od evropských institucí. Tu si Saúdští Arabové pronajímali od roku 1969. Belgičané se ale nyní rozhodli smlouvu vypovědět. Měli obavy z toho, že by se v mešitě mohl šířit radikální islám. To Saúdští Arabové popírají, přesto na dohodu s belgickými úřady přistoupili.

Právě Belgie si drží nechvalné prvenství − ze zemí západní Evropy odtud odešel na bojiště Islámského státu největší počet lidí na počet obyvatel. Konkrétně je to 40 džihádistů, kteří se přidali k IS, na milion obyvatel, ve Francii je to pro srovnání 18. Nově bude mít na starosti mešitu belgická muslimská organizace.