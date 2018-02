Plzeňská likérka Božkov uvádí na trh nový tmavý třtinový rum. Jmenuje se Republica, je mixem až osmiletých rumů z Nikaraguy, Barbadosu, Dominikánské republiky a Jamajky a k tomu ještě doslazený třtinovým cukrem. Dosud česká pobočka Stock Spirits Group, kam Božkov patří, měla v této kategorii domácí Key Rum a importované značky Captain Morgan a Pampero.

Mnohem větší čísla však dělá společnosti na českém trhu spotřeba tuzemáků − obdoby rumů − nikoliv ze třtiny, ale z potravinářského lihu, nejčastěji z brambor, který je následně ochucený rumovými aromaty. Právě složení těchto aromat však může být problematické. Loni Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil studii, ­podle níž rumové esence mohou obsahovat toxické látky. A nyní se pracuje na jejich zákazu.

"Téma je v řešení ministerstva zemědělství, Potravinářské komory ČR a EU. Řeší se budoucí legislativa a složení aromat. Hlavní dopad to bude mít na výrobce aromat," říká Tomáš Hejkal, marketingový ředitel Stock Plzeň-Božkov, s tím, že konkrétní dopad na byznys likérek to bude mít nejdříve od května. Téměř jisté ale je, že složení esencí bude jiné, to může mít vliv na současnou chuť tuzemáků.

Podle dat společnosti Nielsen rostla loni hodnota prodejů ve společné kategorii rumů a tuzemáků meziročně o deset procent. Pravé rumy pak rostly ještě rychleji, a sice o 18 procent. Vývoj a uvedení nového třtinového rumu jistě nebude bez souvislosti s těmito statistikami. S Republikou pak její výrobce sleduje ještě další trend − a sice růst poptávky po náročnějším, prémio­vějším pití. To už nastartovala metanolová aféra před šesti lety a podpořil aktuální růst ekonomiky. "V běžné maloobchodní síti dnes najdete nabídku třeba deseti značek výjimečných rumů, patnáctileté single malt whisky, což ještě před pár lety normální nebylo," komentuje situaci Jiří Štětina, šéf českého zastoupení globálního koncernu Rémy Cointreau.

Doporučená maloobchodní cena půllitrové lahve Republiky je 289 korun, "sedmičky" 379 korun, tedy na úrovni řady renomovaných importovaných rumů. Image nové značky staví na secesní etiketě a kampani, která má v roce stého výročí vzniku samostatného Československa reklamně pracovat s tématy první republiky. Ostatně už tehdy bylo v módě pít karibský rum ze třtiny. Ten z ochuceného lihu tu ovšem paralelně s ním byl již tenkrát. Jeho výroba se rozšířila v Rakousku-Uhersku kvůli vysokým dovozovým clům na importovaný alkohol, včetně rumu. To byla jedna z protireakcí na napoleonskou blokádu ve snaze Francie ovládnout některé země starého kontinentu. Tuzemák je tedy populární jako u nás ještě v Německu či Rakousku.

