O desítky procent chce ministerstvo financí od příštího roku zvednout daně lidem, kteří mají hlavní příjmy z pronájmu bytů nebo se živí obchodováním s akciemi. Návrh, který už ministerstvo poslalo do připomínkového řízení, se má týkat všech fyzických osob, jež mají příjmy osvobozené od platby sociálního a zdravotního pojištění.

"Změny jsou součástí daňového balíčku s navrhovanou účinností 1. ledna příštího roku," potvrdil před časem mluvčí ministerstva Michal Žurovec. Balíček počítá s tím, že se fyzickým osobám zvedne sazba daně z příjmu z 15 na 19 nebo 24 procent.

Nárůst patnáctiprocentní sazby o čtyři procentní body znamená zvýšení zdanění více než o čtvrtinu. A v případě, že příjmy přesáhnou jeden a půl milionu korun ročně, zavede ministerstvo obdobu solidární daně se sazbou 24 procent, což je navýšení daní o 60 procent.

60 procent má činit navýšení daní u fyzických osob, pokud se živí pronájmem a mají příjmy nad 1,5 milionu korun ročně.

Zároveň si však od základu daně bude možné odečíst tři čtvrtiny odvedeného zdravotního a sociálního pojištění, takže výsledné zdanění se příliš nezmění. Ze zmíněných příjmů z nájmu nebo obchodování s akciemi se však pojištění neplatí, a tak si tito lidé nebudou moci zvýšení daní nijak kompenzovat.

Občanské sdružení majitelů domů už s nárůstem daní počítá. "Zvýšení daní se může promítnout zhruba desetiprocentním zdražením nájmů, které může zbrzdit výstavbu nových bytů. Velcí developeři až na nepatrné výjimky nájemní byty nestaví pro příliš nízké výnosy," uvedl předseda správní rady sdružení Tomislav Šimeček. Podle něj se zvýšení daní týká až desetitisíců majitelů bytů.

Daňový balíček ◼ Ministerstvo financí poslalo k meziresortnímu připomínkovému řízení návrh daňových změn pro fyzické osoby, které by měly začít platit od příštího roku. Slibuje v něm zrušení superhrubé mzdy a s tím související snížení daní zaměstnanců o 1,1 procentního bodu.

◼ Novela počítá se dvěma sazbami daně: namísto patnáctiprocentní daně ze superhrubé mzdy (hrubá mzda navýšená o 34 procent povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění) zavádí sazby 19 a 24 procent z hrubé mzdy. Vyšší sazba bude platit pro příjmy nad 1,5 milionu korun ročně.

◼ Celkem by státní rozpočet měl kvůli daňovému balíčku přijít téměř o 29 miliard korun.

Podobně jsou na tom obchodníci s akciemi. Asociace pro kapitálový trh si nechává zpracovat analýzu, jež má posoudit dopady daňové úpravy. "Na první pohled je zřejmé, že se jedná o zhoršení současného stavu," potvrdila mluvčí asociace Jana Brodani.

"Jde pouze o návrh zákona. Nemusí dojít k jeho schválení, konečná verze může být výrazně odlišná," připomíná hlavní makléř BH Securities Martin Vlček. I on však přiznává, že pokud by byl návrh schválen v této podobě, vedla by změna k poklesu objemu denních obchodů na pražské burze, část krátkodobých investorů by to údajně odradilo.

Uvedl ale také, že velká část krátkodobých obchodů se dnes provádí daňově zvýhodněnou formou takzvaných fondů kvalifikovaných investorů. "Pokud nedojde k omezení této formy investování, na část obchodů nová daňová úprava nebude mít dopad," dodal Vlček.

Ministryně financí v demisi Alena Schillerová se ke zvýšení daní nevyjádřila. Nebrala ani telefon a na zaslanou SMS ohledně plánovaných daňových změn nereagovala. Tiskový odbor ministerstva zaslal vyjádření, že pokud má daňový poplatník pronájem jako vedlejší příjem, na daních ve výsledku ušetří. "Dopad na příjmy veřejných rozpočtů je minus 23,2 mi­liardy korun. Jedná se tak o největší snížení daní nejméně za posledních deset let," uvedl mluvčí resortu Zdeněk Vojtěch.

Podle ekonoma České spořitelny Michala Skořepy však není v zájmu ekonomiky snaha danit všechny typy příjmů stejně. "Zvyšování zdanění příjmů z prodeje akcií se nezdá být přínosné, protože se vytváří motivace pro posun ekonomiky směrem k využívání práce od využívání kapitálu. A to teď česká ekonomika vůbec nepotřebuje," uvedl Skořepa.