Když zájemce o zubní péči zjišťuje na stránkách České stomatologické komory, které ordinace přijímají nové pacienty, dozví se, že například ve Cvikově či Bohumíně taková není žádná, v Chomutově pouze jedna. Ministerstvo zdravotnictví teď chce do těchto oblastí nalákat nové zubní lékaře pomocí dotací.

"Hlavním problémem není malý počet stomatologů, ale jejich nerovnoměrné rozmístění po České republice," uvedla mluvčí ministra Adama Vojtěcha (za ANO) Gabriela Štěpanyová a vysvětlila, že nedostatkem zubařů trpí hlavně pohraničí.

"Nejhorší situace je podle zdravotních pojišťoven na Děčínsku, Chomutovsku, Českolipsku a Bohumínsku," dodala mluvčí s tím, že ministerstvo dotační program odstartuje v květnu. Vojtěchův úřad vyplatí jednotlivým zubařům maximálně 1,2 milionu na zařízení ordinace. Lékaři se musí na vstupních nákladech podílet nejméně ze 30 procent.

Dotace pro praktiky ◼ Bývalý ministr Svatopluk Němeček (ČSSD) vyhlásil v dubnu 2016 dotační program, kterým chtěl zlepšit situaci v oblastech, kde chybí ordinace praktických lékařů.

◼ Zájemci mohli získat až 250 tisíc korun na plat sestry v prvním roce a dalších až 250 tisíc na přístrojové vybavení ordinace.

◼ Od vypsání dotačního programu do listopadu loňského roku peníze od státu dostalo deset praktických lékařů.

◼ Už ve chvíli, kdy Němeček program pro praktiky spouštěl, mluvil o tom, že podobný připraví i pro zubní lékaře.

◼ Jak pro zubní, tak pro praktické lékaře platí, že jich v posledních letech přibývá. Jejich ordinace ale nejsou po republice rovnoměrně rozprostřené, protože absolventi lékařských fakult často zůstávají ve velkých městech.

Aby stomatologové na dotace dosáhli, musí v první řadě otevřít svou ordinaci v oblasti, kde péče chybí. Seznam lokalit sepíše speciální komise, kterou ministerstvo v následujících týdnech zřídí. Kromě ministerských úředníků by v ní měli zasednout zástupci komory a pojišťoven. Podněty budou moci posílat i občané.

Podmínek pro udělení příspěvku je víc. Lékař se zaváže péči poskytovat nejméně příštích pět let, musí mít smlouvu alespoň se čtyřmi pojišťovnami a do dvou let od udělení dotace je potřeba, aby měl v kartotéce minimálně 1500 pacientů.

Na stanovení parametrů se podílel i prezident stomatologické komory Roman Šmucler. "Hodně jsme je upravovali, aby to opravdu plnilo svůj účel," říká Šmucler s tím, že on sám by byl raději, kdyby zubařskou síť reguloval spíš trh než dotace.

"Zásadní podmínkou bylo, aby lékaři brali pacienty od pojišťoven. Aby se nestalo, že na dotovaném křesle budou léčit třeba Němce," vysvětluje Šmucler. Celkem je pro zubaře připraveno 100 milionů korun do roku 2021.

To, aby dotovaný zubař musel v daném místě léčit pacienty aspoň pět let, podle Šmuclera prosadila komora. Ministerstvo původně navrhovalo kratší dobu. "Budeme se snažit hlídat, aby někdo dva roky nepředstíral, že někde na Šumavě shání pacienty, a pak nesbalil křeslo za státní peníze a neodvezl si ho do Prahy," říká Šmucler.

Od dubna 2016 funguje obdobný dotační program, který cílí na lepší dostupnost péče praktických lékařů. Ti mohou na zřízení a provoz ordinace v místě, kde do té doby chyběla, dostat od státu až půl milionu korun. Zájem ale není závratný. V období od vypsání programu do listopadu loňského roku dotace využila desítka praktiků.

Doktoři z terénu se shodují na tom, že dotace coby motivace fungují jen v omezené míře, protože přesun do odlehlejší oblasti dopadne na život celé rodiny. Některé obce nespoléhají jen na stát a samy nabízejí lékařům vybavené ordinace a k tomu třeba i bydlení za symbolický nájem.

Ani to však nestačí, když chybí práce pro partnera nebo kvalitní vzdělání a kroužky pro děti. "Starostové, kteří si nejvíc stěžují na nedostatek lékařů, jsou většinou z měst, kde klesá počet obyvatel. Některé obce teď budou mít pro lékaře křeslo, ale když tam neotevřou školku, tak jim stejně utečou," myslí si Šmucler.