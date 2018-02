Andrej Babiš (ANO) se snaží, aby Česko mělo z krku žalobu Bruselu kvůli odmítání přijímat uprchlíky na základě povinných kvót. Pre­miér v demisi tak navazuje na snahu předchozí vlády a chce ukázat, že Praha je ochotná s řešením migrační krize pomáhat, i když ne prostřednictvím kvót, jež dál zásadně odmítá. A tedy že zbytek Evropské unie nemá Česku co vyčítat.

Babiš by rád začátkem května v Itálii navštívil jeden z uprchlických táborů, takzvaných hotspotů, potvrdila HN mluvčí vlády Barbora Peterová. Premiér se chce o situaci přesvědčit přímo na místě. A následně posoudit, jakou konkrétní pomoc by vláda mohla případně poskytnout.

Program návštěvy se teprve připravuje. Babiš však přišel s nápadem, že by se česká pomoc ve prospěch zmírnění migrační krize mohla týkat dětí, které v uprchlickém táboře žijí. HN to potvrdily tři dobře informované zdroje.

12 uprchlíků přijalo Česko na základě povinných kvót.

Česko by například mohlo zaplatit stavbu školky, jak zní jedna ze zvažovaných variant, s níž údajně rovněž přišel sám Babiš. Mluvčí Peterová k tomu pouze obecně řekla, že "dlouhodobou českou prioritou je pomoc státům postiženým migrací přímo na místě".

Zaměření české pomoci na děti by podle zdrojů HN mělo zároveň upozornit veřejnost, že do Evropy se zdaleka nedostali jen dospělí muži, kteří by mohli představovat bezpečnostní riziko. Ale že v uprchlických táborech žijí i velmi zranitelní lidé.

Evropská komise poslala Česko spolu s Polskem a Maďarskem k soudu za to, že odmítají naplňovat povinné uprchlické kvóty z roku 2015, přestože jde o platnou normu. Soudní dvůr EU, tedy nejvyšší soud v unii, může všechny tři země odsoudit k velmi vysokým pokutám.

Česko proti kvótám argumentuje hlavně tím, že nefungují. Kromě toho ostře odmítá výtky, že s řešením migrační krize nepomáhá. Česko patří k nejštědřejším zemím EU, pokud jde o finanční příspěvky a další pomoc. Nedávno například poslalo v přepočtu přes 220 milionů korun na to, aby se podařilo zadržet co nejvíce migrantů v Libyi a ti odtamtud neodcházeli do Evropy. Vyslalo také policisty k ostraze vnějších evropských hranic.

Plán na pomoc dětem v Itálii by měl být podle Prahy dalším argumentem do této debaty. Vedle snahy zbavit se žaloby ohledně kvót by měl zároveň zlepšit českou vyjednávací pozici o současném návrhu na zavedení dalšího povinného přijímání uprchlíků na základě kvót, který státy EU právě řeší. "Je dobře, že se Česko teď aktivně zapojuje a ukazuje, že chce přispět k řešení migrační krize," říká europoslankyně za ANO Dita Charanzová, jež patří k lidem, kteří Babišovi ohledně evropské problematiky radí. "Doufám, že ostatní země EU tuto českou snahu ocení," dodává Charanzová v narážce na současný návrh na nové kvóty, který vláda odmítá.

Česko Babišův záměr na pomoc v konkrétním uprchlickém táboře zatím nekonzultovalo s Itálií, protože celý plán se teprve rodí. Když ale Praha spolu s dalšími zeměmi visegrádské čtyřky poskytla koncem loňského roku zmiňovanou pomoc na stabilizaci Libye, Řím to ocenil. "Je to velmi významné rozhodnutí," řekl tehdy italský pre­miér Paolo Gentiloni, do jehož země se migranti z Libye snaží doplout.

Zároveň ovšem potvrdil, že Italové trvají na tom, že by Česko a další země Visegrádu měly podle platných dohod zároveň přijímat uprchlíky. To je podle informací HN i stanovisko Evropské komise. Ta naznačuje, že by se Česko žaloby zbavilo, kdyby udělalo gesto, například nabídlo přijetí omezeného počtu prokazatelných uprchlíků.

Dočasně platné kvóty schválily země Evropské unie v roce 2015. Česko by na jejich základě mělo z Itálie a Řecka převzít zhruba 2500 lidí a posoudit, jestli mají nárok na azyl, nebo ne. Vzalo však pouze 12 osob a pak program zastavilo.

Momentálně je na stole návrh, aby podobné kvóty platily i do budoucna, ale jen v případě, že by nějakou zemi unie zasáhla mimořádně silná vlna běženců. Na základě těchto i starších kvót by země EU měly přijímat jen skutečné uprchlíky, jimž jde doma o život, nikoliv ekonomické migranty.

Přijetí uprchlíků není automatické − bylo by na Česku, jestli by jim po posouzení jejich žádosti azyl udělilo, nebo nikoliv.