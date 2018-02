Bez ohledu na svou velikost řeší tisíce rodinných firem v Česku podobný problém: jak podnik úspěšně předat potomkům. Podle různých studií nepřežije předání z první generace na druhou více než polovina společností. Tuzemsko má relativně krátkou historii svobodného podnikání a zakladatelé firem nemají kde brát inspiraci, jak podnik předat. Podobné problémy ale řeší i lidé ze zemí, kde má podnikání hluboce zapuštěné kořeny.

Statistikám o krachu se posledních 140 let úspěšně vyhýbá německý řetězec hobbymarketů Hornbach. Původně malá rodinná firma za tu dobu vyrostla ve skupinu, jejíž obrat v roce 2017 dosáhl 3,94 miliardy eur, podniká v devíti zemích a zaměstnává okolo 16 tisíc lidí. S jejími akciemi se navíc obchoduje na burze, což v případě rodinných firem není úplně tradiční. Skupinu řídí pátý z generace Hornbachových − Albrecht Hornbach.

Otec čtyř dětí tvrdí, že případné nástupnictví ponechá na svobodné volbě potomků. "To je velice důležité, možná bude některé z dětí nakonec umělec, a nikoliv podnikatel," říká.

Albrecht Hornbach (63) ◼ Vystudoval stavební inženýrství na univerzitě v Karlsruhe. Po škole získával zkušenosti například ve strojírenské nebo realitní společnosti. Do rodinné firmy nastoupil v roce 1991, kdy převzal odpovědnost za vývoj nových prodejen.

◼ Od roku 2009 zastává funkci předsedy dozorčí rady Hornbach Baumarkt AG. Zároveň je předsedou představenstva Hornbach Management AG, která spravuje a zastupuje prodejny mateřské společnosti. Albrecht Hornbach má čtyři děti.

HN: Jaké bylo vaše dětství?

Měl jsem běžné dětství. Když jsem byl malý, byla i naše společnost relativně malá a nějaká řízená příprava rodinných nástupců se nekonala. Naše firma má sice dlouhou historii, tedy 140 let, ale v oboru hobbymarketů jsme začínali působit, až když jsem vyrůstal. Bylo mi tak 13 nebo 14 let, když otec zkoušel do tohoto odvětví proniknout.

Společnost tehdy fungovala dobře, ale nebyla zrovna moc inovativní. Byla to spíš firma ve starém stylu. To, s čím můj otec před padesáti lety začal, byl úplně nový přístup, který ale rozhodně nebyl bez rizik. A nebyla to cesta, kterou byste mohl vydělat hodně peněz během několika prvních let. Bylo to opravdu riskantní, dokonce tak riskantní, že v rodině převládal názor, že děti by měly dělat něco jiného. Později se však firma stala vcelku úspěšnou a názor se změnil.

HN: A pamatujete si, kdy jste si poprvé uvědomil, že jste dědic rodinné společnosti?

Když jsme s mým o tři roky mladším bratrem šli pracovat do jiné firmy.

HN: Proč jste se vrátili do firmy Hornbach?

Vystudoval jsem stavební a můj bratr strojní inženýrství. A to nemělo vůbec nic společného s hobbymarkety a odvětvím "do it yourself". Oba jsme následně ve svých vystudovaných oborech začali pracovat. V té době ale Hornbach zažíval velmi rychlý růst. A to takový, že nové investice už nešly utáhnout z vlastního rozpočtu. Část Hornbachu proto šla v roce 1987 na burzu, aby se získal kapitál od investorů na další obchody. Na burzu jsme šli s tím, že jsme rodinný podnik a chceme, aby to tak i zůstalo, takže jsme nabízeli pouze akcie bez rozhodovacího práva. Investoři tehdy přišli za otcem a řekli: "Dobře, takže vy jste tedy rodinný podnik, ale máte nějaké další rodinné nástupce?" A tak jsme tehdy museli promyslet, jak budeme postupovat, a přišla samozřejmě i otázka, jestli jsme já a můj bratr připraveni jít pracovat do našeho podniku. Nejdůležitější bylo, že i přes prodej části akcií firmy zůstala rodina ve vedení společnosti a kontrolovala ji. A je tomu tak dodnes.

Pan Hornbach ◼ Albrecht Hornbach volí slova opatrně. Před každou odpovědí si nechává čas na rozmyšlenou, což jen umocňuje jeho seriózní vystupování.

◼ Na úsměv ale přece jen dojde. Hlavně ve chvíli, kdy přichází řeč na jeho záliby. O šéfovi Hornbachu se ví, že rád poslouchá AC/DC, hraje na bicí a pravidelně běhá.

◼ "Je dobré se držet v kondici a vyčistit si občas hlavu – mít nadšení pro něco jiného, co vůbec nesouvisí se společností," říká. Poslední dobou se mu prý daří běhat skoro každý den. "Mám rád běh, protože při běhání často dostáváte velice dobré nápady," konstatuje.

◼ Až trochu nechápavě se na nás podívá, když se ho ptáme, jak zvládá řídit firmu se stamiliardovým obratem a při tom mít čas na rodinu. Zásadní rozdíl mezi tím, jestli stojíte v čele malého, nebo velkého podniku, nevidí. Čas na sebe a své blízké se podle něj dá najít v každém případě.

HN: V rodinných firmách v České republice je celkem běžné, že mladí chodí pracovat do jiných společností. Tyto rodiny tvoří často síť, kde si vyměňují děti mezi svými podniky, aby nasbíraly nové zkušenosti. Jak se na to díváte vy?

Myslím, že je velice dobré získat zkušenosti zvenčí a poznat i některé jiné profese.

HN: Je to i u vás pravidlem?

Moje děti si sice prošly pozicemi mimo Hornbach, ale nemáme žádný program, který by jim plánoval rozvoj. Hlavní podle mě je, že všechno musí být na jejich svobodném rozhodnutí, to je velice důležité. Snažil jsem se chovat tak, abych své děti netlačil do mnou naplánované kariéry. Některé z dětí bude možná nakonec umělec, a nikoliv podnikatel.

HN: Pracuje některé z vašich dětí v Hornbachu?

Jeden z mých synů je ve vedoucí pozici, stejně jako dva synové mého bratra. Můj syn studoval na univerzitě v Kaiserslauternu, kde získal doktorát ve finančnictví. Několik let pracoval pro velkou banku ve Frankfurtu. Když se pak rozhodoval, jakým směrem se bude dál ubírat jeho kariéra, dostal nabídku od nás a přijal ji.

HN: Doufáte, že se i vaše ostatní děti vrátí zpět do vaší společnosti?

Dva další synové jsou mladší. Ten nejmladší ještě tolik neřeší, co bude dělat, momentálně dokončuje studium. A starší syn je umělec a je úplně mimo firmu. Celkově je to náročný proces, ale asi nejtěžší ze všeho je schopnost odejít, přenechat místo někomu z mladší generace, nechat ho dělat rozhodnutí a nemluvit do nich. A ještě těžší je to speciálně pro první generaci, která podnik sama vybudovala a všechno vymyslela. I proto hodně pokusů předat firmu další generaci nebude úspěšných. Netýká se to jen Česka, které toto zažívá nově, ale vidím stejné případy i v Německu.

HN: Kdy je ten správný čas odejít?

Neexistuje nějaký určený správný věk. Také v Německu jsou známé případy, že starší první generace postupně vyhodí celé své vedení a třeba i všechny své rodinné příslušníky, kteří do řízení přišli. Říkám si O. K., to už bylo určitě pozdě. Ale nevím, kdy přesně mám odejít. S bratrem máme společný úkol − aby se rodina o firmu zajímala, protože je držitelem většiny akcií. Členové rodiny musí dostat hodně informací o společnosti, ale oni sami se pak musí rozhodnout, jestli budou chtít být i na nějaké vedoucí pozici, nebo jestli jejich život bude spíše mimo firmu. V každém případě by si ale měli neustále uvědomovat, že jsou součástí rodiny, která je základem firmy. A cílem je, aby byli dobrými a zodpovědnými držiteli akcií v podniku.

HN: Přemýšlíte už o odchodu do důchodu?

Jednou s bratrem samozřejmě do důchodu odejdeme a musíme určit, kdo bude vést společnost. Máme velkou výhodu, protože jsme veřejně obchodovaná společnost, máme klasickou strukturu a můžeme do vedení společnosti jak určit někoho z rodiny, tak i přivést někoho zvenčí. Myslím, že velmi důležité je být atraktivní pro manažery zvenčí. Držíme se pravidla, že stejnou šanci stát se generálním ředitelem má člen rodiny i někdo mimo ni. Záleží na jejich schopnostech.

HN: Takže pro vás není tak důležité mít v čele firmy nástupce ze své rodiny?

Momentálně máme tři členy rodiny ve vedoucích pozicích, ne tedy v topmanagementu, ale v určitém vedoucím postavení. Časem se mohou posunout na další řídicí pozice. Jsou ale pořád relativně mladí a nemůžeme zatím říct, jestli je někdo z nich budoucí generální ředitel. Někdo z rodiny nemusí nutně být výkonný ředitel, bylo by to pěkné, ale není to podmínka. Tou je, aby rodina měla aspoň jednoho člena v představenstvu firmy a kontrolovala ji skrze akcie s hlasovacími právy. Na to máme vytvořenou vlastnickou strukturu, která zajišťuje, že si rodina udrží dominanci a bude mít hlavní slovo.

Historie firmy Hornbach ◼ V roce 1877 zakládá pokrývačský mistr Michael Hornbach v Landau in der Pfalz řemeslný podnik. Jeho syn následně rozšiřuje otcův podnik o "obchod se stavebninami".

◼ V roce 1945 firma rozšiřuje podnikatelské portfolio o výrobu domácích a obecních čističek.

◼ V roce 1968 učiní pravnuk zakladatele Otmar Hornbach průkopnický krok: otevírá první kombinovaný market pro stavbu a zahradu. Podobné propojení se zahradním sortimentem bylo v Evropě novinkou.

◼ V roce 1987 jde podnik poprvé na burzu, od poloviny 90. let firma rychle roste a vstupuje na nové trhy. Společnost začala expanzí do Rakouska, později zamířila do Česka, Nizozemska, Lucemburska, Švédska, Rumunska nebo Švýcarska.

◼ V roce 2001 se pátým pokolením završila generační výměna. Albrecht Hornbach se stává předsedou představenstva Hornbach Holding AG, jeho bratr Steffen Hornbach předsedou představenstva Hornbach Baumarkt AG.

HN: Dalším velkým tématem v českých rodinných podnicích je sepsání pravidel do něčeho jako "rodinná ústava". Máte ji?

Akcie jsou vložené do rodinného fondu, který je zároveň vázán řadou pravidel. Například nikdo z rodiny nemá dominantní podíl, nikdo nemůže prodat strategické množství akcií. Kdyby se nějaké akcie měly prodat, musela by s tím souhlasit alespoň 70procentní většina. Na druhou stranu máme pravidla řekněme ne úplně striktně psaná. Například noví členové rodiny, kteří chtějí přijít do společnosti jako profesionálové, by měli mít zkušenosti z jiné firmy a podobně.

HN: Kolik členů rodiny tedy pracuje v Hornbachu a kolik je akcionářů rodinného fondu?

Pět nás pracuje ve firmě − můj bratr a já a tři členové mladší generace. Akcionářů rodinného Hornbach fondu je přes 40, mezi ně se počítají například už i moje a bratrova vnoučata.

HN: Máte v rodinném fondu všechny obchodní aktivity?

S bratrem máme oba nějaké soukromé investice, ty nejsou v rodinném fondu, ale to není tak důležité. Nesouvisí s rodinnou firmou, takže je neřešíme.

HN: Jak je složité v tak velké rodinné společnosti, jako je Hornbach, nastavit rovnováhu mezi rodinou a podnikáním?

Jsem přesvědčen o tom, že to možné je, šlo to za mého otce i za mé generace. Je možné mít dobrou rodinnou atmosféru, fungující rodinu a zároveň být součástí podniku.

HN: Jak se Hornbachu daří? Jak je na tom odvětví "do it yourself" hobbymarketů?

Je to odvětví, které se pořád mění. Velká změna v naší filozofii je v tom, že zatímco dřív k nám šel zákazník nakoupit věci potřebné k nějakému svému projektu, nyní se mu snažíme nabízet, že mu ten projekt navrhneme. Na první pohled to sice nevypadá, ale je to velká změna v nárocích na naše zaměstnance, aby dokázali poradit nejen s konkrétním výrobkem, ale s celým projektem. Pokud jde o trh obecně, momentálně jsme v situaci, kdy některé technologické aspekty mění úplně celý maloobchod a prostředí. To je teď pro nás velká výzva a technologie a digitalizace toho v našem odvětví opravdu hodně změní. Investujeme spoustu peněz do kamenných prodejen, ale i do internetového obchodu. Možná je to pro nás obtížnější než pro jiné společnosti, protože my musíme propojit digitalizaci, internet a kamenné prodejny. Děláme to, ale je to těžké a naše tržby jsou kvůli tomu nižší, než kdybychom řekli O. K., to není ten správný směr − kamenné prodejny jsou pro nás, ale internet je pro někoho jiného. Je to prostě opravdová výzva a také můj úkol vysvětlit nový přístup a směr ostatním investorům.

HN: Připravujete se nyní na vstup na nějaké nové trhy, do nových zemí například?

Ani ne, jsme samozřejmě připraveni expandovat do dalších zemí, ale aktuálně máme mnoho práce v zemích, ve kterých již působíme.

HN: Který trh je pro vás momentálně nejperspektivnější?

Máme některé opravdu úspěšné trhy, mezi ně bych zařadil například český a slovenský, což je pro nás jako pro Hornbach jeden trh. Pak například Nizozemsko, Švýcarsko. V Německu je nyní velmi silná konkurence, ale zároveň je to pro nás pořád největší trh a máme na něm silnou a stabilní pozici.

HN: Co vás v posledních pěti až deseti letech ve vašem podnikání nejvíce pozitivně překvapilo?

Měli jsme hodně překvapení, zejména při expanzi do dalších zemí. O nových trzích často někteří experti říkají věci typu: To je úplný nesmysl, expandovat do této země, vždyť tam nemají žádné rodinné domy a tak dále a tak dále. Nebo že východní Evropa nemá velkou kupní sílu. My ale máme velmi dobré zkušenosti například z příchodu do Česka. Máme taky dobré zkušenosti s expanzí do Švýcarska. Tehdy se říkalo, že ve Švýcarsku lidé moc nevlastní rodinné domy, takže do našeho obchodu nebudou chodit. Další příjemné překvapení bylo, když jsme zakládali e-shop. Skokově nám vzrostly prodeje zejména menšího sortimentu, ale v kamenných prodejnách. A to díky tomu, že zákazníci v e-shopu viděli naše ceny. Zjistili, že se cenovou nabídkou dokážeme srovnat s jinými velkými hráči na internetu, jako je například Amazon.

HN: Není příliš obvyklé být na jednu stranu rodinná firma a zároveň vstoupit na burzu. Jaké to pro vás má výhody a nevýhody?

Myslím, že v roce 1987 jsme neměli žádnou jinou alternativu, protože jsme měli velice dobrou a promyšlenou strategii pro vybudování nových obchodů, ale potřebovali jsme tehdy desítky milionů marek. V té době to pro naši společnost bylo hodně peněz a nemohli jsme si to dovolit. Banky by nám tolik nepůjčily. Potřebovali jsme proto kapitál zvenku, abychom se mohli posunout, a to se nám přes burzu podařilo.Bylo to nezbytné, kdybychom to neudělali, všechny ostatní velké koncerny by nás převálcovaly. A Hornbach by nejspíš neexistoval. Ano, má to samozřejmě nějaké nevýhody, musíte pravidelně zveřejňovat detailní informace o hospodaření firmy, máte kvůli tomu náklady navíc, musíte pořádat setkání s akcionáři, neustále s nimi udržovat vztahy a vše jim vysvětlovat. Ale na druhé straně vás to všechno svým způsobem nutí být pořád ve střehu a zůstat inovativní, musíte mít pořád nové nápady, nové postupy, abyste byl stále před konkurencí. Se stáním na místě se akcionáři opravdu nespokojí.

