Sociální demokraty čeká podobně jako jejich německé kolegy z SPD klíčové rozhodnutí, které ovlivní budoucnost strany i podobu příštího kabinetu. V obou zemích řeší, zda mají jít do vlády s partnerem, který do značné míry opsal jejich program a následně jim vzal část voličů. Někteří sociální demokraté navíc uvažují nad tím, že by rozhodnutí o koalici s hnutím ANO mělo schválit nebo odmítnout vnitrostranické referendum. Podobně jako to německá SPD udělá v případě chystané koalice s CDU/CSU. Dokresluje to názorovou rozpolcenost uvnitř strany, která také komplikuje složení vlády. Na výsledek sjezdu čeká premiér Andrej Babiš, který ČSSD do koalice láká.

O možném referendu mezi skoro dvaceti tisíci členy bude vedení ČSSD debatovat zřejmě již v neděli na sjezdu strany. Ten může spustit hlasování, které je v takovém rozsahu ve straně výjimečné.

Myšlenka svěřit rozhodování o důležitých věcech celé základně, a nikoli jen vybraným delegátům má vlivné zastánce.

Například kandidát na předsedu a místopředseda sněmovny Jan Hamáček referendum sice přímo nezmínil, ale kolegům napsal, že konečné slovo, zda a za jakých podmínek má jít ČSSD do koalice s ANO, má říct členská základna.

"Jak mluvím s kolegy z ČSSD, tak zatím by měl rozhodnout sjezd. Ale nevylučuji, že se někdo zvedne s návrhem uspořádat referendum," uvedl místopředseda ČSSD Jan Birke.

557 delegátů se sjede v neděli 18. února do Hradce Králové na sjezd ČSSD. 40 zástupců má ČSSD aktuálně v parlamentu. Jde o 15 poslanců a 25 senátorů. 19 tisíc členů měla na konci loňského roku ČSSD, je to skoro o 1400 méně než v roce 2016. Ještě v roce 2012 bylo členů téměř 24 tisíc.

Mimořádný sjezd strany má na programu dva stěžejní verdikty. Musí si po debaklu v říjnových poslaneckých volbách, který ještě prohloubil její finanční problémy, zvolit nové vedení. Vedle Hamáčka patří mezi favority i bývalý ministr vnitra Milan Chovanec, bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola a šanci na úspěch má i bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík. Lze očekávat náročnou diskusi, protože uchazečů je sedm, tedy nečekaně hodně. A ani jeden z nich zatím nemá jasnou převahu.

Podobně se navíc názory členů liší, i pokud jde o vládu s hnutím ANO.

Zastánci opozice jsou silní zhruba stejně jako příznivci koaliční spolupráce.

"Prospěje nám být v opozici a utřídit si, co potřebujeme," dodává bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

Nechuť sociálních demokratů jít do vlády s ANO může zmařit plán premiéra složit kabinet do konce února. Ještě víc mu může zkomplikovat situaci silná skupina členů, kteří Babiše ze Strakovy akademie vylučují. Vadí jim, že ministerského předsedu v demisi policie podezírá z padesátimilionového dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo. "Vítěz voleb má právo nominovat premiéra, ve vládě ale nesmí být trestně stíhaná osoba," vzkazuje Chovanec. Jeho poměrně tvrdý postoj má zastánce třeba v Moravskoslezském, Libereckém i Ústeckém kraji.

Babiš však má na své straně významného spojence − host sjezdu prezident Miloš Zeman už dřív naznačil, že by se mu vláda ANO a ČSSD zamlouvala. Partnerství s hnutím už nyní připouští sociální demokraté na jihu Čech a Moravy či z Vysočiny. V opozici se podle nich ČSSD neprosadí, a pokud by přišly předčasné volby, mohla by strana ještě více pohořet.

Názorovými protivníky Chovance a Zaorálka tak na sjezdu mohou být kromě Zemana i šéfka jihomoravských sociálních demokratů Naďa Křemečková či příznivci prezidenta Zimola a bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek. Jedou na sjezd s myšlenkou, že ČSSD by koalici s Babišem měla uzavřít, když se shodnou na programu. "Otázka personálií za hnutí ANO je jejich odpovědností. My nebudeme navrhovat premiéra, stejně jako ANO nebude navrhovat případné ministry za so­ciální demokracii," vysvětluje Hašek.

Proti vstupu do vlády s hnutím ANO se zvlášť hlasitě vyjadřují především senátoři ČSSD. Bezmála polovinu z jejich 25členného klubu čeká na podzim obhajoba mandátů, a proto věří, že budou mít větší šanci na úspěch jako zástupci opozičních, protibabišovských sil.

"Strana má zůstat v opozici. Opírat se o SPD či KSČM a s obviněným premiérem je nemožné," říká šéf senátorského klubu ČSSD Petr Vícha.

Někdejší ministr vnitra František Bublan dodává: "Senát zůstane takovou ústavní, demokratickou pojistkou proti Babišovým a Okamurovým krokům. Bylo by lepší, abychom zůstali v opozici. Bude to i výhodnější kvůli volbám."

Pro setrvání v opozici jsou i Jiří Dienstbier nebo Radko Martínek. "Když jsme ve volbách dopadli tak, jak jsme dopadli, měli bychom především zpytovat svědomí, změnit sami sebe, získat zpět důvěru občanů," říká Martínek.

ČSSD naplánovala sjezd na neděli namísto obvyklých dvou dní. Náročné diskuse rozdílných názorových frakcí se mohou protáhnout a strana nestihne zvolit nové vedení a rozhodnout o koalici s ANO. Není proto vyloučené, že sociální demokraté sjezd přeruší a část hlasování odloží o několik týdnů.