Ruský ministr energetiky Alexandr Novak při nedávné návštěvě Rijádu navrhl, aby společnost Saudi Aramco investovala do projektu Arctic LNG-2. Z Arktidy by země mohla dovážet zkapalněný plyn. Saúdská Arábie chce zdvojnásobit svou vlastní těžbu plynu během následující dekády, stejně to ale na jejich potřeby nebude stačit. Proto se dívají do Ruska.

"Saúdskoarabští investoři mají zájem o ruské projekty v oblasti zkapalněného plynu. Dohodli jsme se na vytvoření partnerství s Aramcem při jednom z našich nejdůležitějších LNG projektů," řekl po jednání ruské delegace se saúdskoarabským králem Salmánem šéf Ruského fondu přímých investic Kirill Dmitrijev.

Jedná se o pokračování již funkčního projektu Jamal LNG, který začal fungovat koncem loňského roku. První tankery už dodaly plyn zákazníkům v Evropě. Ruská společnost Novatek, které projekt patří, počítá s tím, že zahraničním investorům bude patřit od 30 do 49 procent projektu. "Samozřejmě rádi uvidíme stávající akcionáře z projektu Jamal, mohou se ale objevit i další investoři," řekl hlavní majitel Novateku Leonid Michelson loni v prosinci. V Jamalu mají podíl francouzská Total, čínská energetická společnost CNCP a čínský investiční fond Silk Road Fund.

"Strategií Saudi Aramca je diverzifikace a teritoriální expanze. Nemá ale zase tolik na výběr. Projekty Novateku jsou konkurenceschopnější než závody na zkapalňování plynu v Austrálii. A k projektům ve Spojených státech Saúdské Araby nikdo nechce pustit," cituje moskevský list RBK Alexeje Belogorjeva z ruského Institutu ekonomiky a financí.

Saúdská Arábie nyní těží 110 miliard kubíků ročně a podle ministra energetiky Chálida Fáliha by v rámci modernizačního programu chtěla těžbu zdvojnásobit. Dnes totiž v saúdskoarabských plynových elektrárnách vzniká polovina elektřiny a v budoucnu tento podíl vzroste na 70 procent. Pokud by se podařilo Saúdským Arabům těžbu zdvojnásobit, stali by se čtvrtým největším těžařem plynu po USA, Rusku a Íránu. Nebude to ale jednoduché, v Saúdské Arábii jsou sice obrovské zásoby břidlicových plynů, jejich těžba by byla ale nesmírně drahá, mimo jiné kvůli potřebě velkého objemu vody při těžbě.

Nejlogičtějším řešením by byl dovoz plynu ze sousedních zemí Perského zálivu. Třeba Írán ročně vytěží 226 miliard kubíků, což je více, než bude Saúdská Arábie těžit i po zdvojnásobení své produkce. Sousední Katar nyní těží 126 miliard kubíků, z nichž více než 80 procent jde na export. Má také možnost relativně rychle těžbu zvýšit.

Šéf Qatar Petroleum Saád al-Káabí loni počátkem roku potvrdil, že jednal se Saudi Aramcem o dodávkách. Vše ale překazila politika. Saúdská Arábie spolu s dalšími zeměmi Zálivu uvalila na Katar embargo kvůli jeho nezávislé politice na Blízkém východě. O dodávkách od největšího regionálního rivala Íránu přirozeně nemohla být nikdy řeč.

