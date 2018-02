Sedmatřicetiletý slovenský právník Pavol Poláček pochází z disidentské rodiny. "Pamatuji si, jak nás maminka hnala od okna, když u nás zvonili estébáci. Nebo jak táta zakopal v noci na zahradě tiskařský stroj, když zatkli chlapíka, který nám vozil papír na tisk zakázané literatury," vzpomíná na život v komunistickém Československu.

Právě jeho tým si teď připsal zářivý řádek do referencí. U soudu úspěšně zastupoval slovenský Ústav paměti národa ve sporu s českým premiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem.

Muž, kterého Poláček označuje za jednoho z nejmocnějších lidí v českém a slovenském prostoru, se v průběhu letité pře stal z vlivného podnikatele i významným politikem. Na Slovensku se domáhal verdiktu o tom, že jej komunistická Státní bezpečnost ve svých archivech evidovala neoprávněně.

Pavol Poláček (37) Ústav paměti národa zastupoval u slovenských soudů Pavol Poláček. Sedmatřicetiletý rodák z Nové Dubnice vystudoval právo na Univerzitě Komenského v Bratislavě, studoval evropské právo ve Francii a evropskou veřejnou správu v Belgii. Zaměřuje se na arbitráže, fúze či akvizice. Prošel několika advokátními kancelářemi, zodpovídal za řízení bratislavské pobočky známé kanceláře Havel, Holásek & Partners. Je ženatý, má tři děti.

Dříve se lidé vedení v záznamech StB očišťovali s relativně vysokou úspěšností.

Babiš ale narazil na soupeře odhodlané spor vyhrát. Šéf ústavu spravujícího archivy po komunistických policejních složkách Ondrej Krajňák si po svém nástupu do čela instituce v roce 2013 úspěchy u soudů dal za prioritu. A vsadil na mladé právníky, v jejichž bratislavské kanceláři ještě pomalu ani nezaschla barva na zdech.

"Vnímali jsme spor zejména jako hodnotový. Pravda o naší minulosti je důležitá a je třeba za ni bojovat. Ústav paměti národa předtím prohrál asi devatenáct soudů v řadě.

Kdybychom nechali soudy, aby rozhodly, že archivy StB jsou vymyšlené a falešné, nastala by otázka, na co nám je ústav, který ty vymyšlené archivy zkoumá," shrnuje význam případu Poláček.

Babišova obhajoba stála právě na tezi, že si důstojníci komunistické kontrarozvědky "agenta Bureše", což bylo Babišovo krycí jméno, vymysleli. Stejně jako si měli vymyslet záznamy o souhlasu se spoluprací nebo donášení na sledované lidi.

Poláček se dvěma kolegy proto musel dokázat, že Státní bezpečnost byla profesionální tajná služba s vnitřní kontrolou, kde by něco takového nešlo. "Všichni odborníci na toto téma vylučují, že by šlo několik let vést agenta ve dvanácti různých svazcích, kde je čtyřicet podpisů a víc než deset kontrol inspekčních útvarů," zdůrazňuje.

Právníci se ponořili do studia tisíců stran archiválií, jak StB fungovala a jakým způsobem zacházela se svou dokumentací. Načerpané informace, schůzky s historiky a orientaci v právních předpisech komunistické doby pak převáděli do argumentů, které Poláček přednášel soudcům.

Když se chystali na soudní konfrontaci s expříslušníky StB, snažili se jim, jak Poláček říká, dostat do hlav. U soudu stanuli například Július Šuman, který podle záznamů začátkem 80. let na Babiše narazil a evidoval ho jako důvěrníka, a také Andrej Kuľha, který vedl "Burešův" spis později.

To obnášelo studium osobních svazků estébáků. Právníci zkoušeli pochopit, jak jejich protivníci přemýšlejí, jak se chovají a jak mohou reagovat. "Prohlíželi jsme si i výpovědi z jiných soudů, kde expříslušníci StB vypovídali, a zkoušeli jsme simulovat, jak by mohli odpovídat nám," líčí Poláček.

Průběh soudního sporu zpočátku nedával Ústavu paměti národa dobré vyhlídky. Okresní a následně i krajský soud v Bratislavě rozhodly v Babišův prospěch. Marné bylo i dovolání k Nejvyššímu soudu, že bývalí příslušníci StB, kteří nejsou zbaveni mlčenlivosti, nejsou zrovna nejlepší oporou pro verdikt.

"Nejvyšší soud dokonce sám iniciativně požádal o to, aby byli jaksi dodatečně zbaveni mlčenlivosti, ačkoliv měl jen posoudit, zda je spis právně v pořádku a nemohl podle zákona vykonávat dokazování. Tou žádostí zákon porušil, jak později rozhodl Ústavní soud," připomíná Poláček příhodu z více než pětileté anabáze.

Pro šéfa Ústavu paměti národa Ondreje Krajňáka ovšem případ skončil vítězstvím i prohrou zároveň. V den rozhodnutí Ústavního soudu loni v říjnu slovenský parlament okleštil jeho pravomoci. Krajňák pak rezignoval.

Paradoxní je, že v Česku spor provázelo úplně jiné podezření. Andrej Babiš podporoval tezi, že slovenský Ústavní soud bude o případu, který sám Babiš svou žalobou odstartoval, zkoušet ovlivnit české sněmovní volby.

Z Poláčkova pohledu to ale je konspirační teorie. "Za důležitý považuji výrok Ústavního soudu, že bývalí příslušníci StB jsou jako svědci nedůvěryhodní, protože se podíleli na budování zločinného komunistického režimu. To je zásadní věta, která nemá ve středoevropském prostoru obdoby. Kdo se bude chtít soudit, že je ve svazcích StB neoprávněně, už se nebude moci opřít o tvrzení bývalých estébáků," shrnuje Poláček.