Z dočasného ředitele ostravské fakultní nemocnice by se chtěl Evžen Machytka stát plnohodnotným šéfem.

Výběrové řízení na nejvyšší post ve vedení vypsal ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) poté, co v pátek odvolal dlouholetého šéfa nemocnice Svatopluka Němečka. Machytka ve čtvrtek veřejně potvrdil, že se konkurzu zúčastní.

Do čela špitálu se vyhoupl z pozice řadového gastroenterologa. Vojtěch si ho podle svých slov vybral pro jeho vysokou odbornost a zkušenosti ze zahraničních výzkumných institucí. Za plus označil i to, že Machytka spoluzaložil "úspěšnou zdravotní firmu" Suppmed, v níž má poloviční podíl. S pozicí šéfa nemocnice by to mohlo vytvářet střet zájmů.

111 mil. činí loňský zisk Fakultní nemocnice Ostrava před zdaněním.

Pověření Machytky dočasným vedením vyvolalo uvnitř špitálu rozporuplné reakce. Zatímco dvě menší odborové organizace personální změnu uvítaly, ta největší, která má 900 členů, je v hodnocení ústy své předsedkyně Zuzany Sargové mnohem zdrženlivější a vyčkává, jak bude dál postupovat nejen Machytka, ale i tři noví náměstci.

"Některé kroky nás zarážejí. Třeba to, že po odvolání tří náměstků doktor Machytka hned jmenoval do funkce nové," řekla Sargová, která v nemocnici

pracuje jako zdravotní sestra.

Změny v nemocnicích Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) nejprve v lednu pro "ztrátu důvěry" odvolal ředitelku pražské Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou. Minulý týden pak stejný osud potkal ředitele Fakultní nemocnice Ostrava a exministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD). Vojtěch nevyloučil, že počet odvolaných ředitelů by mohl ještě stoupnout. Hrozba se vznáší třeba nad šéfem Homolky Ivanem Olivou, který musí do konce března odříznout dceřinou firmu, jinak ve funkci skončí.

Rychlé personální změny, které Machytka udělal, kritizuje také Lékařská fakulta Ostravské univerzity, která s nemocnicí dlouhodobě spolupracuje.

"Vedení fakulty některé změny považuje za konkrétně designované pro spolupracovníky doktora Machytky, například návrat docenta Zonči do fakultní nemocnice," uvedla proděkanka fakulty Darja Jarošová s odkazem na to, že se po Machytkově nástupu na chirurgickou kliniku vrátil odvolaný děkan fakulty Pavel Zonča.

Nemocnici naopak hned po nástupu Machytky opustil dosavadní přednosta kliniky Igor Penka. "Nevíme, co si o tom máme myslet. Mám informace, že to vyvolává obavy i na chirurgické klinice," uvedla Sargová. Jak Zonča, tak Machytka se s fakultou soudí.

Poveřený ředitel uvedl, že nechápe, proč je Zonča v souvislosti s jeho jmenováním tolik propírán. "Nabídl jsem mu na malý úvazek místo sekundárního lékaře na chirurgické klinice," řekl Machytka.

Jako důvod Němečkova odvolání ministr Vojtěch uvedl dlouhodobé manažerské selhání. Vyčítal mu například odbornou a personální destabilizaci. Němeček se hájil, že ostravská nemocnice má naopak jako jedna z mála personálu dost. Podle Machytky tomu tak ale není.