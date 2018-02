Diskuse o zavedení eura v současnosti zůstává ve stínu tématu referenda o czexitu. Doufejme však, že vášně brzy opadnou a euro získá zpět pozornost. Podle statistiky Evropské komise se proti společné evropské měně staví 73 procent Čechů, nejvíce ze všech zemí EU. Politici straší občany inflací i deflací a popisují euro jako krachující projekt, kvůli kterému budeme platit dluhy ostatních zemí.

Člověk ale nemusí být ekonomický génius, aby přišel na to, že tyto mýty se nezakládají na pravdě. Stačí se podívat na Slovensko. Euro, které tam zavedli před více než devíti lety, pomohlo k ekonomické prosperitě, přitáhlo řadu investorů a výrazně zlepšilo životní úroveň. Na přelomu století byla kupní síla občanů Bratislavy téměř o čtvrtinu nižší než v Praze. Teď je však Bratislavský kraj podle Eurostatu bohatší než naše hlavní město.

Slováci nás dohání i v celonárodním měřítku. Zatímco v roce 2000 byl výkon jejich ekonomiky o třetinu nižší, o patnáct let později je rozdíl v HDP na hlavu pouze osmiprocentní. Slovensko díky euru upevnilo obchodní vazby na své největší odběratele. Jen do Německa vyvezlo oproti roku 2005 o 120 procent více, zatímco čeští exportéři zvýšili vývozy do Německa o "pouhých" 60 procent. Ne nadarmo se čtyři pětiny Slováků ve stejné anketě komise vyjádřily ve prospěch eura.

