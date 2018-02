Pokud člověk přijde kvůli pracovnímu úrazu o zaměstnání, má ze zákona nárok na finanční kompenzaci. Tu mu platí bývalý zaměstnavatel, respektive pojišťovna, u které je firma pojištěna. Pokud je však společnost pojištěna u České pojišťovny, postiženému se za posledních pět let snížila tato náhrada o 3700 korun měsíčně. A to jen vinou rostoucí minimální mzdy.

Může za to nejasný výklad způsobu, jakým může pojišťovna výši náhrady za ztrátu výdělku vypočítat. Finanční příspěvek nezaměstnanému po pracovním úrazu se počítá jako rozdíl mezi jeho posledním platem a minimální mzdou. Pojišťovny si však mohou vybrat, jestli použijí aktuální výši minimální mzdy, nebo její úroveň z doby, kdy se člověk registroval na úřadu práce.

Pokud by pojišťovny používaly současnou hodnotu minimální mzdy, náhrada lidem po pracovním úrazu by se při každém jejím zvýšení snižovala. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) proto nyní přišlo s novelou zákoníku práce, která by to změnila. Úředníci navrhují, aby se k výpočtu výše náhrady používala minimální mzda z doby, kdy se člověk po úrazu přihlásil na úřad práce.

Dva návrhy ◼ Ve sněmovně se nyní paradoxně sešly dva téměř stejné návrhy na změnu zákoníku práce, které mají vyjasnit výpočet náhrady pro lidi po pracovním úrazu.

◼ Poslanecký návrh už podpořila v prvním čtení sněmovna. Ve středu ale jeho projednávání pozastavil výbor pro sociální politiku.

◼ Důvodem je fakt, že novela opomíjela například lidi působící v ozbrojených složkách.

◼ Za dva týdny proto do sněmovny zamíří návrh z dílny ministerstva práce a sociálních věcí, který tento nedostatek napravuje.

◼ Pokud bude novela MPSV schválena už v prvním čtení, poslanci svou verzi stáhnou.

"Nedojde-li ke zpřesnění právní úpravy a poškozeným se bude i napříště zohledňovat aktuální výše minimální mzdy, pak to bude znamenat neustálé snižování jejich příjmu, ačkoliv důvod ke změně právní úpravy minimální mzdy byl zcela opačný," tvrdí úředníci v důvodové zprávě k novele, kterou minulý týden podpořila vláda.

Návrh nyní zamíří do sněmovny. Ministerstvo chce, aby poslanci s novelou souhlasili už v prvním čtení a zákon tak mohl začít platit už od poloviny letošního roku. Hlavně kvůli tomu, že se minimální mzda od prvního ledna znovu zvýšila o 1200 korun.

V Česku nabízí firmám pojištění proti odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu Česká pojišťovna a Kooperativa. Každá z nich má k výpočtu náhrady odlišný přístup.

Kooperativa, která aktuálně vyplácí více než tři tisíce náhrad za ztrátu na výdělku, již před pěti lety poslechla doporučení MPSV a při výpočtu používá minimální mzdu z doby, kdy se postižený stal nezaměstnaným.

Naopak Česká pojišťovna se drží aktuální hodnoty minimální mzdy. "Jediným možným postupem při výpočtu náhrady je vycházet z aktuální výše minimální mzdy," říká mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková.

Pokud by byla novela přijata a zafixovala výši náhrad, hrozilo by, že lidé po úrazu nebudou mít motivaci hledat si nové zaměstnání. Pokud by si totiž našli práci a z té by byli následně propuštěni, přišli by při výpočtu náhrady o původní úroveň minimální mzdy. Místo ní by pojišťovna používala poslední plat, který by ale nemohl být nižší než aktuálně platná minimální mzda. "Poškození evidovaní na úřadu práce by dosahovali vyšších náhrad za ztrátu na výdělku, protože by ve výpočtu renty byla zohledněna jakási zafixovaná minimální mzda," říká Buriánková.

Předchozí vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) zvyšovala minimální mzdu čtyřikrát. Ještě v srpnu 2013 byla její úroveň 8500 korun, od začátku letošního roku činí už 12 200 korun.

