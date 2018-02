Nokia před rokem oznámila návrat na trh chytrých telefonů. S legendární značkou je spojená nová malá firma HMD Global se sídlem ve Finsku, která těží z úzké spolupráce s tchajwanským Foxconnem. HMD Global může pomalu začít slavit.

Nejnovější čísla prozrazují, že Nokia prodala v posledním čtvrtletí 4,4 milionu přístrojů s Androidem. To stačí na pozici jedenáctého největšího výrobce telefonů na světě. Z nuly to není špatné číslo a není to špatný výsledek ani ve srovnání se "starou" Nokií, tedy Lumií, se systémem Windows Phone.

Jedenáctá pozice pro Nokii ale není jediné zajímavé číslo, které se v souvislosti s chytrými telefony tento týden objevilo. Ještě zajímavější jsou informace o tom, koho HMD Global s chytrými telefony Nokia přeskočilo. V seznamu deseti značek s menším množstvím prodaných telefonů v závěru loňského roku jsou překvapivá jména.

Až za Nokii se propadlo například Lenovo, které před několika lety aspirovalo na to, stát se druhým největším výrobcem chytrých telefonů. Ani koupě Motoroly od Googlu ale Lenovu nepomohla, místo toho tržní podíl Lenova začal klesat. Samotný Google také prodal méně telefonů než HMD Global − telefony Pixel jsou totiž dostupné jen na několika trzích a hlavně jsou výrazně dražší než Nokie, které sázejí především na nízkou cenu v kombinaci se slušnou výbavou. Mezi "poraženými" je také Sony, OnePlus, Alcatel, Asus nebo Coolpad.

Až za Nokií skončilo také HTC, které vyrobilo historicky první telefon s Androidem. Budoucnost HTC ve světě chytrých telefonů je mezi odborníky diskutované téma. Firma údajně chystá novou vlajkovou loď, kterou podobně jako třeba Huawei představí až po Mobilním kongresu v Barceloně, ale jinak to s telefony HTC vypadá bledě. Hlavním důvodem spekulací, že HTC U12 bude poslední telefon značky, je prodej většiny vývojového týmu. Google za nejhodnotnější část HTC zaplatil miliardu dolarů s cílem posílit vývoj vlastních telefonů Pixel. Co zbylo HTC není jisté. Aktuální zpráva o odchodu ředitele HTC pro chytré telefony Chialina Chena neznačí nic dobrého. Jde o jednoho z mála manažerů, kteří v HTC v posledním roce zůstávali. O temné budoucnosti telefonů HTC svědčí i fakt, že firma nejmenovala jeho nástupce.

Příklad HTC i Nokie ukazuje, jak se ve světě elektroniky rychle může změnit rozložení sil. Nokia nezvládla zachytit nástup iPhonů a ani sázka na systém Windows Phone a spojení s Microsoftem nepomohly. A HTC, proslavené inovátorstvím ve světě Androidu, je na kolenou. Totéž platí o značce Moto, která se jako první výrobce rozhodla vyrábět pouze telefony s Androidem. Ale třeba HTC chytne druhý dech stejně jako Nokia. A Nokii to možná vydrží.

