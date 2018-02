Když si Dan Vávra vymyslel videohru zasazenou do zemí Koruny české v době vlády Václava IV., odborníci neskrývali skepsi. Ve hrách na hrdiny podle nich musí být draci a skuteční rekové. Hra Kingdom Come: Deliverance přitom nabízela příběh obyčejného poddaného, syna kováře z malé vesnice v Posázaví.

Autor po řadě odmítnutí ze strany velkých vydavatelství zkusil oslovit hráče přímo. O podporu požádal na crowdfundingovém serveru Kickstarter. Ten umožňuje zájemcům investovat do různých projektů výměnou za dobrý pocit nebo nějakou odměnu. V tomto případě kopii hotové hry. A Kickstarter ukázal, že středověk má své fanoušky nejen v Česku, ale i v Německu nebo USA. Na vývoj vysněné hry Dan Vávra získal v přepočtu 37 milionů korun. A to stačilo na to, aby přesvědčil investora, který další čtyři roky hru financoval.

Zdeněk Bakala (majitel vydavatelství Economia) do hry vložil většinu ze stovek milionů, na které vývoj Kingdom Come: Deliverance přišel. Už nyní ví, že se mu investice vrátí zpátky. Kingdom Come se po uvedení na trh stala nejprodávanější hrou ve službě Steam. Během prvního dne ji hrálo 70 tisíc lidí, druhý den Dan Vávra oznámil, že prodali půl milionu kopií.

Zahraniční reakce Kingdom Come má převážně pozitivní recenze. Průměr na serveru metacritic je 76 bodů ze sta pro PC verzi. Recenzenti oceňují středověký svět i příběh, body Kingdom Come ztrácí kvůli chybám a horší optimalizaci.

Hra jako prostředek výuky

Kingdom Come: Deliverance vychází ze středoevropských historických reálií, a tak nemůže uniknout srovnání s jednou z nejpopulárnějších her vůbec − Zaklínačem od polského CD Projektu. Videohra podle románů o Wiedzminovi totiž zvýšila povědomí o polské kultuře, o slovanské mytologii i o schopnostech polských programátorů. Kingdom Come dělá totéž; propaguje českou historii a kulturu.

Kingdom Come do herního světa přináší realistické pojetí středověku. Ne romantizovanou podobu, ale věrný obraz doby založený na tisících stran informací z dobových kronik a vědeckých publikací. Neméně velký důraz kladou autoři na věrohodné zpracování soubojů. Vycházejí opět z dobových materiálů i ze zkušeností milovníků historického šermu. Vytvořený systém působí zpočátku složitě, nebo dokonce neohrabaně, ale má svůj půvab, rytmus a hlavně odpovídá tomu, jak se ve středověku bojovalo.

Mýty o mečích, které váží pět nebo deset kilogramů, hra naprosto rozbíjí. Stejně tak jako představu, že plátová zbroj je to jediné, co bojovník potřebuje k ochraně. Bez spodní vycpávané vrstvy je plátová zbroj k ničemu. Ukazuje i drobnosti z běžného života − fakt, že se i nevolníci ve středověku myli a že čistota oděvů byla důležitá. Nenásilně naznačuje také fungování středověké ekonomiky či roli církve, která počátkem 15. století procházela vnitřním rozkolem, ústícím v husitské bouře a reformační hnutí.

Není těžké si představit, že Kingdom Come: Deliverance najde použití i ve školách. Výuka vrcholného středověku by rázem dostala jiný náboj − i bez soubojů. Možnost projít se městečkem Rataje, prozkoumat hrad Talmberk nebo jen zjistit, jak vypadala obyčejná rolnická usedlost, nabídne mnohem poutavější zážitek než četba učebnic. Ostatně součástí hry je i podrobný kodex popisující středověkou společnost, vztahy šlechty a jejích poddaných nebo postavení žen − věci, které v učebnicích chybí. Třeba to, že mlynáři měli často pochybnou pověst.

Tvrdý život ve středověku

Kingdom Come není historicky přesný skanzen. Prostředí slouží k vyprávění příběhu a v první řadě je to videohra. Svým realistickým pojetím nepochybně část zájemců odradí. Hlavní hrdina Jindřich je syn kováře, nikoliv neporazitelný polobůh. Zejména v počátcích hry se Jindřich i hráč musí naučit bojovat, ovládnout používání meče, štítu, sekery nebo bojového kladiva.

Hra nabízí i pohled na odvrácenou stranu středověku, lapky a zloděje. Jindřich se může naučit vylamovat zámky na truhlicích, ani to není nic jednoduchého. Na obtížnost otevírání zámků šperhákem si hráči stěžují nejvíce.

V souladu s pravidly žánru her na hrdiny se Jindřich postupně zlepšuje. Učí se nové údery, hladčeji si poradí se zamčenými truhlami a lépe střílí z luku. To vše se ale musí naučit praxí. Hra je těžká na začátku, s postupem času se stává snadnější. Většina hráčů je přitom zvyklá na opačný postup, kdy je autoři hry vedou za ručičku a postupně zvyšují obtížnost.

Kingdom Come je fantastická hra, zvláště pokud hráč vezme za svou vizi Dana Vávry. Skvělá atmosféra, věrohodný příběh i grafické zpracování, hudební doprovod a herní systémy patří ke světové špičce. Ne vše je ale dokonalé.

Peklo dlouhého vývoje

I když hra vznikala dlouho a měla na české poměry královský rozpočet, proti konkurenci toho nejlepšího vykazuje silné nedostatky. Některé chyby jsou komické, jiné uživatele zbytečně frustrují. Mezi ty vtipné patří postavy bez hlavy nebo voják, který se na jednoho hráče v záznamu na YouTube vrhl jako bojovník z kung-fu filmů kopem ve výskoku na vzdálenost dvaceti metrů.

Frustrující jsou občasné pády hry. Ty vadí, protože uživatel nemůže kdykoliv svůj průchod hrou uložit, jak je obvyklé u konkurence. Postava se pro uložení hry musí vyspat v posteli nebo vypít speciální pálenku, sejvovici. K automatickému uložení dochází jen po splnění některých úkolů, třeba jednou za několik hodin.

Výskyt chyb je ale logický. Kingdom Come: Deliverance je obrovská hra. Jen scénář má více než milion slov a herní svět má rozlohu asi 16 kilometrů čtverečních. Oprava jedné chyby může vyvolat další. Vývojáři problémy odstraňují a slibují dlouhodobou podporu i přidávání nového obsahu. I přes chyby je hodnocení hry ze strany globálních médií pozitivní, stejně jako to naše.