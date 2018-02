Podniky v Číně zastavily výrobu a kanceláře zejí prázdnotou. Zato praskají ve švech nádraží i odbavovací haly na letištích. Nejlidnatější země světa slaví svůj nejdůležitější svátek − nový lunární rok, jehož začátek připadl na 16. února. Nový rok bude symbolizovat pes, který značí přátelství a věrnost. Lidé si teď užívají sedmidenní, zákonem stanovené volno, vydávají se za svými rodinami a příbuznými, často hodně vzdálenými, nebo se promění v turisty cestující za odpočinkem a poznáním.

V Číně se během oslav Svátků jara každoročně zvedá nejmohutnější "migrační vlna" na světě. Po kolejích se v následujících dnech z jednoho konce obrovské země na druhý přesune 390 milionů lidí, tedy více, než kolik obyvatel mají Spojené státy americké. Proti minulému roku to bude o devět procent více a ve srovnání s rokem 2010 skoro dvojnásobek, informuje agentura Bloomberg.

3,5 bilionu jüanů, tedy 12,3 bilionu korun, hodlá čínská vláda během dvou let vydat na rozšíření železniční sítě, včetně výstavby nových rychlodrah.

Cestovatelské období v zemi s 1,4 miliardy obyvatel, nazývané "Čchun-jün", trvá asi 40 dnů. Dohromady je tedy výrazně delší než sedmidenní oficiální volno.

Státní Čínské dráhy (China Rail­ways) ujišťují, že letošní nápor zvládnou snáze než v předchozích letech díky rozšiřující se síti rychlodrah. "Ta je nejdelší na světě a skýtá dostatečnou přepravní kapacitu nejen během Svátků jara, ale i v jiné době. Významně tak napomáhá rozvoji turistiky a celého sektoru služeb především v západních provinciích," uvádí Sun Čang, expert na železniční dopravu z Univerzity Tchung-ťi v Šanghaji.

Zelená pro Maglev ◼ Čína chce mít superrychlé vlaky Maglev, které se pohybují na polštáři vytvářeném soustavou silných magnetů zabudovaných v trati i ve vlakové soupravě. Vláda v Pekingu nyní schválila ambiciózní projekt, jehož cílem podle finančního serveru Caixin.com je překonat rychlostní rekord v železniční dopravě, který dosud drží Japonci. Jejich zkušební vlak v prefektuře Jamanaši na ostrově Honšú v roce 2015 dosáhl rychlosti 603 kilometrů za hodinu.

◼ Čínská vláda projekt svěřila výrobci vlaků CRRC Corp za účasti dalších 15 firem a výzkumných ústavů. Práce začnou letos a vývoj by se měl ukončit do roku 2020, kdy se první souprava Maglev podle plánu představí veřejnosti. "Projekt položí základy vysokorychlostní dopravní technologie, kterou hodláme v Číně zavést co možná nejdříve," sděluje na uvedeném serveru Ting San-san z koncernu CRRC.

◼ Trati pro Maglev (zkratka pro "magnetickou levitaci") jsou nákladné a musí být z bezpečnostních důvodů stavěny na mostech nebo v tunelech, což rozvoj této technologie prodražuje.

Celá železniční síť v Číně měří 127 tisíc kilometrů, z toho pro rychlovlaky jezdící až 250 kilometrů za hodinu je vhodných přes 25 tisíc kilometrů. Některé vlaky mohou od loňského září dosahovat na důležité trase mezi Pekingem a Šanghají rychlosti až 350 kilometrů za hodinu.

Více než polovinu svých rychlodrah uvedla Čína do provozu v období 2013 až 2017 a do roku 2025 by je měla prodloužit přibližně o polovinu. A do roku 2030 bude podle vládního plánu v provozu osm páteřních tratí mezi východem a západem Číny, dalších osm spojí severní provincie s jižními.

Rychlovlaky ve stále větší míře využívají také pracovní migranti z čínského venkova pracující po celý rok ve městech. Svátky jara jsou pro ně prakticky jediné období, kdy mohou na pár dnů zavítat do svých domovů.

Celá železniční síť v Číně se podle vládního plánu během letošního a příštího roku prodlouží skoro o pětinu zhruba na 150 tisíc kilometrů. Stát na tento účel vydá kolem 3,5 bilionu jüanů, což v přepočtu odpovídá částce kolem 12,3 bilionu korun. Převážná část uvedené sumy je určena na rozšíření sítě západním směrem do hornatých, hospodářsky zaostalých oblastí.

Letadly bude v nynější novoroční sezoně podle vládních odhadů cestovat kolem 65 milionů Číňanů, především za odpočinkem. Jednou z nejoblíbenějších destinací je ostrov Chaj-nan nacházející se v tropickém pásmu. Také se mu přezdívá "čínská Havaj".

V cizině stráví Svátky jara asi 6,5 milionu Číňanů. Nejvíce jich míří do Japonska, Singapuru, Viet­namu, Austrálie a Jižní Koreje. Stále přitažlivější jsou také USA, nemluvě o Evropě.